Η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί μια στιγμή ιστορικής σημασίας που ξεπερνά την τυπική εναλλαγή των κρατών‑μελών. Δεν πρόκειται για μια διαδικασία ρουτίνας ούτε για τελετουργική συμμετοχή σε ευρωπαϊκές συναντήσεις, αλλά για μια ευκαιρία να αναδειχθεί η ικανότητα μιας μικρής χώρας να διαχειριστεί μεγάλα καθήκοντα με στιβαρότητα, συνέπεια και στρατηγική ωριμότητα.

Η Προεδρία αυτή επιτρέπει στην Κύπρο να συντονίσει τις διαδικασίες του Συμβουλίου, να προωθήσει λύσεις και να συμβάλει στην επίτευξη του κοινού ευρωπαϊκού συμφέροντος, ενώ παράλληλα θέτει την πρόκληση να διατηρηθεί η ισορροπία μεταξύ παρουσίας και μέτρου. Καθώς η χώρα βρίσκεται σε μια θέση προβολής, υπάρχει ο διακριτικός κίνδυνος του μικρομεγαλισμού, γι αυτό η Κύπρος καλείται να θυμάται ότι η δύναμη της Προεδρίας δεν προκύπτει από τον τίτλο ή τις στιγμιαίες εντυπώσεις, αλλά από την ικανότητα επίτευξης ουσιαστικών αποτελεσμάτων, τη στρατηγική ωριμότητα και τη συνέπεια στη δράση.

Το στοιχείο αυτό του μικρομεγαλισμού λειτουργεί ως υπενθύμιση αυτογνωσίας.

Η Κύπρος μπορεί να φέρει εις πέρας μεγάλα καθήκοντα χωρίς να υπερβαίνει τα όρια της θέσης της, αφήνοντας παράλληλα ένα αποτύπωμα ουσιαστικό και διαρκές.

Η Προεδρία αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει κρίσιμα ζητήματα. Η ενεργειακή ασφάλεια, η ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας, η στήριξη στην Ουκρανία, η προώθηση της διεύρυνσης και η διαχείριση γεωπολιτικών προκλήσεων απαιτούν αποφασιστικότητα, συντονισμό και πολιτική ευελιξία.

«Η Προεδρία της Κύπρου είναι μια ευκαιρία να επιβεβαιωθεί ότι η χώρα μπορεί να φέρει εις πέρας μεγάλα καθήκοντα με μέτρο, στιβαρότητα και στρατηγική σκέψη».

Την ίδια ώρα η ανοιχτή πληγή του Κυπριακού παραμένει ως υπενθύμιση για την Ευρώπη ότι η ειρήνη και η συνοχή δεν είναι δεδομένα. Η Προεδρία δίνει τη δυνατότητα να αναδειχθεί η ανάγκη για σταθερότητα και λύσεις, χωρίς η Κ.Δ. να καταχραστεί τη θέση για επικοινωνιακή προβολή, αλλά με ωριμότητα, ευφυΐα και στρατηγική διπλωματία. Η χώρα μπορεί να προβάλλει τα ευρωπαϊκά ζητήματα και να δείξει τη σοβαρότητα της δράσης της, ενώ ταυτόχρονα υπενθυμίζει διακριτικά την ανάγκη επίλυσης ενός ζητήματος που αφορά ολόκληρη την Ένωση.

Η ουσία της Προεδρίας δεν βρίσκεται στην εικόνα ή στα φώτα της επικαιρότητας, αλλά στη διαχείριση του έργου ήτοι στον συντονισμό των συνεδριάσεων όλων των διαμορφώσεων του Συμβουλίου, στην προώθηση νομοθετικών πρωτοβουλιών με βάση το ευρωπαϊκό συμφέρον, στη συνεισφορά στην στρατηγική αυτονομία και ασφάλεια της Ένωσης, και στη διαχείριση κρίσιμων θεμάτων με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα.

Η Προεδρία αυτή αποτελεί επίσης δοκιμασία πολιτικής και διπλωματικής ικανότητας. Η χώρα καλείται να διαχειριστεί τις ευρωπαϊκές κρίσεις, να στηρίξει τη συνοχή και τη στρατηγική ατζέντα της Ένωσης, να ενισχύσει τη θέση της στον πυρήνα των ευρωπαϊκών εξελίξεων και ταυτόχρονα να διατηρήσει στιβαρότητα και αυτογνωσία απέναντι σε εσωτερικές και εξωτερικές πιέσεις. Η αληθινή δύναμη της Κύπρου δεν βρίσκεται στο προσωρινό μεγαλείο ή στις εντυπώσεις, αλλά στη συνέπεια στις επιλογές, στη σοβαρότητα της στάσης και στην ουσιαστική συμβολή στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

Η Προεδρία της Κύπρου είναι μια ευκαιρία να επιβεβαιωθεί ότι η χώρα μπορεί να φέρει εις πέρας μεγάλα καθήκοντα με μέτρο, στιβαρότητα και στρατηγική σκέψη, να αφήσει ένα διαρκές πολιτικό αποτύπωμα και να δείξει ότι η ουσία υπερτερεί της εικόνας.

Είναι η στιγμή όπου μια μικρή χώρα αναδεικνύει τη δύναμή της όχι με λόγια ή προσωρινό μεγαλείο, αλλά με αποτελέσματα, συνέπεια και πολιτική ωριμότητα, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι η πραγματική σημασία της Προεδρίας βρίσκεται στη δράση με ουσία, στην ευρωπαϊκή συνεισφορά και στη στέρεη παρουσία που εμπνέει εμπιστοσύνη και αναγνώριση.

*Ο Δρ. Κυριάκος Κενεβέζος είναι τέως Πρέσβης και πρώην Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας.