Στη διοργάνωση του 2ου Μαθητικού Συνεδρίου στις 16, 17 Ιανουαρίου 2026 στο χώρο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών προχωρούν το Διεθνές Δίκτυο Εκπαίδευσης για την Αειφορία «Από τη Μυθολογία στο Διάστημα – Myth2space» και το World Human Forum , σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία (Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία), το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή.

Το Δίκτυο συντονίζει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων.

Τα εργαστήρια διοργανώνονται σε συνεργασία με την Ακαδημία Αθηνών, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου κ.α.

Στο 2ο Μαθητικό Συνέδριο θα παραστούν εκατοντάδες μαθητών κάθε βαθμίδας και τις δύο ημέρες από όλες τις εκπαιδευτικές Περιφέρειες της χώρας. Τις μαθητικές παρουσιάσεις θα πλαισιώσουν κεντρικές ομιλίες από σημαντικές προσωπικότητες του επιστημονικού και κοινωνικού χώρου αλλά και βιωματικά εργαστήρια στα οποία θα συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες.

Σκοπός του Διεθνούς Δικτύου Εκπαίδευσης για την Αειφορία είναι να αποτελέσει το ερέθισμα για την ενεργοποίηση των σχολείων (εκπαιδευτικών, μαθητών και μαθητριών) σε θέματα που αφορούν τόσο τον ελληνικό πολιτισμό όσο το περιβάλλον και την επιστήμη.

Η θεματολογία του Δικτύου απηχεί το πνεύμα της σύγχρονης εποχής, μιας εποχής που στηρίζεται στη συνεργασία και τη συμπερίληψη. Το Διεθνές Θεματικό Δίκτυο αποσκοπεί να δώσει σε μαθητές και μαθήτριες όλων των βαθμίδων την ευκαιρία:

α) να ασχοληθούν με τις εξελίξεις της επιστήμης του διαστήματος και της τεχνολογίας, διερευνώντας την εφαρμογή και την επίδρασή της στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων,

β) να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη για αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος και για τις ενέργειες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, και

γ) να μελετήσουν και να αξιοποιήσουν τη διαχρονική ανθρώπινη εμπειρία για τα ανωτέρω μέσα από την ελληνική μυθολογία και τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό.

Κατά το σχολικό έτος 2023-24 (1ος χρόνος λειτουργίας του Δικτύου) συμμετείχαν 6.000 μαθητές με την καθοδήγηση 270 εκπαιδευτικών από 150 σχολεία της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Κατά το σχολικό έτος 2024-25 (2ος χρόνος λειτουργίας του Δικτύου) συμμετείχαν 720 τμήματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό με 15.000 παιδιά.

Το 2ο Μαθητικό Συνέδριο έρχεται ως επιστέγασμα των εργασιών του 2ου χρόνου λειτουργίας με σκοπό να παρουσιαστούν από τους ίδιους τους μαθητές και τις μαθήτριες όλων των βαθμίδων οι εργασίες και οι συνεργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Δικτύου.