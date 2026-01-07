Την δική του απάντηση με τον γνωστό του τρόπο έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στις δηλώσεις των Ευρωπαίων και συγκεκριμένα της Δανής πρωθυπουργού Μέτε Φρέντερικσεν σχετικά με τις συνέπειες που θα έχει μια προσάρτηση της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ στην Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Επίδειξη ισχύος από Τραμπ

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, την ώρα μάλιστα που οι αμερικανικές δυνάμεις κάνουν επίδειξη ισχύος σχεδόν σε ολόκληρο τον Ατλαντικό Ωκεανό με την κατάληψη δεξαμενόπλοιων υπό ρωσική σημαία και με τον ναυτικό αποκλεισμό της Βενεζουέλας: «Το μόνο έθνος που φοβούνται και σέβονται Ρωσία και Κίνα είναι οι ΗΠΑ. Θα είμαστε πάντα εκεί για το ΝΑΤΟ όταν μας έχουν ανάγκη, ακόμα κι αν αυτοί δεν είναι εκεί για εμάς. Αμφιβάλλω αν το ΝΑΤΟ θα ήταν εκεί για εμάς αν τους είχαμε πραγματικά ανάγκη».

Τι είχε πει η Φρέντερικσεν

Ο Αμερικανός πρόεδρος αν και απέφυγε να απαντήσει ονομαστικά στην Φρέντερικσεν, ουσιαστικά υποστήριξε πως η απειλή ότι αν οι ΗΠΑ πάρουν την Γροιλανδία «τελειώνουν όλα, τελειώνει και το ΝΑΤΟ», που διατύπωσε πριν από μερικές ημέρες η Δανή πρωθυπουργός.