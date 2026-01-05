Έντονη ανησυχία προκαλούν στην Ευρώπη οι δηλώσεις του αμερικανού προέδρου για την προσάρτηση της Γροιλανδίας, με την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν να εκτιμά ότι ο Ντόναλντ Τραμπ σοβαρολογεί όταν λέει ότι θέλει να καταλάβει το νησί, μολονότι και οι δύο χώρες έχουν απορρίψει κατηγορηματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

«Δυστυχώς, νομίζω ότι θα πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά τον αμερικανό πρόεδρο όταν λέει ότι θέλει τη Γροιλανδία», είπε στη δημόσια τηλεόραση DR η πρωθυπουργός.

«Κατέστησα πολύ σαφή τη στάση του Βασιλείου της Δανίας και η Γροιλανδία έχει κατ’ επανάληψη δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να αποτελέσει τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών», πρόσθεσε.

«Εάν οι ΗΠΑ επιτεθούν σε μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, τα πάντα σταματούν», υπογράμμισε η Φρεντέρικσεν.

Η «κόκκινη γραμμή» της Κοπεγχάγης

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα κλιμάκωσε τις απειλές του για την ανάληψη ελέγχου της Γροιλανδίας, θα πρέπει να λαμβάνεται «απολύτως σοβαρά», τόνισε η Μέτε Φρεντέρικσεν σε συνέντευξή της στο δανέζικο τηλεοπτικό δίκτυο TV2.

«Όταν λέει ότι θέλει τη Γροιλανδία, πρέπει να τον πιστεύουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι υπάρχει ένα σαφές όριο: «Αν οι ΗΠΑ επιλέξουν να επιτεθούν στρατιωτικά σε άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, τότε όλα σταματούν. Και το ΝΑΤΟ σταματά, μαζί με την ασφάλεια που έχει οικοδομηθεί από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου».

Η Γροιλανδία στο επίκεντρο της γεωπολιτικής

Η Γροιλανδία, πλούσια σε ορυκτούς πόρους και στρατηγικής σημασίας στην Αρκτική, είναι σε μεγάλο βαθμό αυτόνομη, παραμένει όμως τμήμα του Βασιλείου της Δανίας και συνεπώς μέλος του ΝΑΤΟ.

Ο Τραμπ εδώ και χρόνια πιέζει για την ένταξή της στις ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς την «στρατηγική αναγκαιότητα» και αποφεύγοντας να αποκλείσει τόσο τη χρήση στρατιωτικής βίας όσο και οικονομικών πιέσεων.

«Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας», δήλωσε στους δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One την Κυριακή.

«Σε 20 ημέρες θα μιλήσουμε για τη Γροιλανδία»

Ο αμερικανός πρόεδρος προχώρησε ακόμη περισσότερο, λέγοντας: «Θα ασχοληθούμε με τη Γροιλανδία σε περίπου δύο μήνες. Ας μιλήσουμε για τη Γροιλανδία σε 20 ημέρες», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τι ακριβώς εννοούσε ή ποιες κινήσεις σχεδιάζονται.

Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν λίγο μετά τις αμερικανικές επιθέσεις στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, γεγονός που έχει εντείνει τις ανησυχίες στην Ευρώπη.

Ευρωπαϊκό μέτωπο στήριξης σε Δανία και Γροιλανδία

Η δραματική αυτή εξέλιξη έχει πυροδοτήσει φόβους ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να επιχειρήσει την προσάρτηση της Γροιλανδίας ως επόμενο βήμα. Από τις σκανδιναβικές χώρες έως το Ηνωμένο Βασίλειο, ευρωπαίοι ηγέτες δηλώνουν ανοιχτά τη στήριξή τους στην Κοπεγχάγη και στο δικαίωμα της Γροιλανδίας στην αυτοδιάθεση.

Το διακύβευμα, όπως επισημαίνουν διπλωματικές πηγές, δεν αφορά μόνο ένα νησί στην Αρκτική, αλλά το ίδιο το μέλλον της διατλαντικής συμμαχίας.