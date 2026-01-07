Οι Ευρωπαίοι ετοιμάζονται να απαντήσουν σε κάθε είδους εκφοβισμό των ΗΠΑ, δήλωσε ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις εκπεφρασμένες προθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ να πάρει τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

«Οποια και αν είναι η μορφή του εκφοβισμού και όποια και αν είναι η προέλευσή του, έχουμε αρχίσει να εργαζόμαστε στο υπουργείο Εξωτερικών για να προετοιμαστούμε ώστε να δώσουμε απάντηση και να δώσουμε απάντηση όχι μόνοι, ώστε να είμαστε πειστικοί και αποτελεσματικοί», δήλωσε ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών στο ραδιοφωνικό δίκτυο France Inter.

Η εργασία αυτή θα ολοκληρωθεί τις «προσεχείς ημέρες» και θα αποκρυσταλλωθεί σε ένα σχέδιο το οποίο η Γαλλία θα μοιραστεί με τους βασικούς της εταίρους.

Ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών υπενθύμισε ότι πέραν της Γροιλανδίας, η Ουάσινγκτον επέβαλε πρόσφατα κυρώσεις κατά ευρωπαίων αξιωματούχων , όπως ο πρώην ευρωπαίος επίτροπος Τιερί Μπρετόν, που επιδιώκουν επιβολή αυστηρότερου ρυθμιστικού πλαισίου στις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

Εντός της ημέρας οι αποφάσεις της ΕΕ για Γροιλανδία

«Αντιμέτωποι με αυτά τα σημάδια εκφοβισμού, θέλουμε να αναλάβουμε δράση, αλλά να αντιδράσουμε μαζί με τους ευρωπαίους εταίρους μας», τόνισε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό διευκρινίζοντας ότι αυτό το θέμα θα συζητηθεί με τους ομολόγους του της Γερμανίας και της Πολωνίας εντός της ημέρας.

«Σχηματίζουμε μαζί ένα τρίπτυχο, ένα τρίο που έχει ικανότητα επιρροής στην Ευρώπη», είπε.

Πάντως, ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε πως θεωρεί ότι, παρά τις χθεσινές δηλώσεις του Τραμπ για την Γροιλανδία, οι ΗΠΑ «είναι πολύ προσηλωμένες στην Ατλαντική Συμμαχία, στο ΝΑΤΟ».

Ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό μίλησε επίσης στην France Inter για την συνομιλία που είχε με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος τον διαβεβαίωσε ότι η Ουάσινγκτον αποκλείει την στρατιωτική επιλογή. «Απέκλεισε το ενδεχόμενο ότι μπορεί να φανταστεί κανείς ότι θα μπορούσε να συμβεί στη Γροιλανδία ό,τι συνέβη στη Βενεζουέλα», είπε.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε χθες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συζητά επιλογές για την ανάληψη του ελέγχου της Γροιλανδίας, στις οποίες περιλαμβάνεται πιθανή χρησιμοποίηση του αμερικανικού στρατού.

Νωρίτερα, οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πολωνίας και της Δανίας είχαν εκδώσει κοινό ανακοινωθέν στο οποίο δηλώνουν ότι η Δανία και η Γροιλανδία, και μόνο αυτές, μπορούν να αποφασίζουν για θέματα που αφορούν την Δανία και την Γροιλανδία.

Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της και μόνο η Δανία και η Γροιλανδία μπορούν να αποφασίσουν για τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις τους, δηλώνουν.

«Δεν θα σταματήσουμε να υπερασπιζόμαστε τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών στις οποίες περιλαμβάνεται η κυριαρχία, η εδαφική ακεραιότητα και το απαραβίαστο των συνόρων», δηλώνουν οι ευρωπαίοι ηγέτες.

Η Γροιλανδία ανήκει στο ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ έχει καταστήσει σαφές ότι η περιοχή της Αρκτικής αποτελεί προτεραιότητα και οι ευρωπαίοι σύμμαχοι εντείνουν την δράση τους, αναφέρεται στο κείμενο.

Η ασφάλεια στην Αρκτική πρέπει να επιτευχθεί συλλογικά, σε συντονισμό με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, τονίζεται στο κοινό ανακοινωθέν των ευρωπαίων ηγετών.