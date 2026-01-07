Δεν σταματούν οι αποκαλύψεις για την υπόθεση-μυστήριο που συγκλονίζει τη Ναύπακτο και αφορά τον θάνατο δύο ηλικιωμένων. Τα αδέρφια βρέθηκαν νεκρά μέσα στο σπίτι τους, ενώ οι συνθήκες θανάτου τους παραμένουν αδιευκρίνιστες, προκαλώντας πλήθος ερωτημάτων και έντονο ενδιαφέρον στις Αρχές και την τοπική κοινωνία.

Τι υποστηρίζει η οικιακή βοηθός

Όπως υποστηρίζει στο Live News η οικιακή βοηθός που τους φρόντιζε, ο 84χρονος δεν ήθελε καμία άλλη γυναίκα στο σπίτι του παρά μόνο εκείνη.

«Ψάξαμε να βρούμε αλλοδαπές κυρίες που θα καθόντουσαν εκεί 24 ώρες το 24ωρο μαζί τους, δεν ήθελε καμία. Την άλλη μέρα τις έδιωχνε».

Λόγω των προβλημάτων υγείας της 89χρονης όπως λέει, ο αδερφός της είχε κουραστεί και μπροστά της είχε προαναγγείλει το τραγικό τέλος τους.

Όπως περιγράφει η γυναίκα, οι εικόνες που αντίκρισε μόλις μπήκε στο σπίτι κόβουν την ανάσα.

«Όταν άνοιξα την πόρτα, με πήρε η μυρωδιά. Τρέχω να ανοίξω την πόρτα της Πολύτω και βλέπω τον Γιώργο που ήταν καθισμένος στο πάτωμα, απανθρακωμένος. Ψάχνω την γιαγιά, και βλέπω ένα μαύρο πράγμα στο κρεβάτι».

Οι σχέσεις με τον ανιψιό

Όπως αποκαλύπτεται τόσο από την οικιακή βοηθό αλλά και από την γειτονιά, οι σχέσεις θείου και ανιψιού κρεμόντουσαν σε τεντωμένο σκοινί.

«Αυτό που γνωρίζω, που έλεγε ο Γιώργος πάντα, ήταν ότι έλεγε ο ανιψιός του πάντα όποτε τον έβρισκε τον ρώταγε ‘θείε το έχεις το εκατομμύριο;’ και αυτός νευρίαζε και του έλεγε ‘σε εσένα ούτε ένα ευρώ’».

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος για τις πέντε διαθήκες

Πλέον όλα τα δεδομένα δείχνουν ότι ο θάνατος των δύο ηλικιωμένων δεν αντιμετωπίζεται ως δυστύχημα, παρόλα αυτά τόσο οι πέντε διαθήκες αλλά και τα όσα υποστηρίζουν ο ανιψιός και η οικιακή βοηθός δημιουργούν μεγαλύτερη σύγχυση στις έρευνες των Αρχών.

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», μιλώντας στο Live News είπε πως κατά το σφράγισμα του σπιτιού μετά τον θάνατο των δύο ηλικιωμένων, δεν εντοπίστηκε στο σπίτι καμία διαθήκη.

Ωστόσο, κάποιες εβδομάδες αργότερα εμφανίστηκε μία διαθήκη, η οποία κρίθηκε πλαστή. Στη συνέχεια, και συγκεκριμένα, τον Αύγουστο του 2024 εμφανίστηκαν ακόμα 4 διαθήκες.

Όμως, τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, όπου έγινε η δίκη για την πρώτη διαθήκη, κανείς δεν ανέφερε πως υπάρχουν ακόμα 4 διαθήκες.