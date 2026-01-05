Δύο ηλικιωμένοι βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους στη Ναύπακτο, σε μια υπόθεση που εξακολουθεί να προκαλεί ερωτήματα. Η γυναίκα που τους φρόντιζε τα τελευταία δύο χρόνια «σπάει» για πρώτη φορά τη σιωπή της στο Live News, και δίνει τη δική της απάντηση σε όσους αφήνουν υπόνοιες ότι κρύβεται πίσω από τον θάνατο των δύο αδερφών.

«Οι παππούδες δεν είχαν κανέναν, κανένας δεν έμπαινε στο σπίτι τους, είχαν μόνο εμένα. Οι παππούδες αυτοί ήταν η οικογένειά μου».

Η ίδια περιγράφει πώς βρέθηκε να δουλεύει στο σπίτι του 84χρονου και της αδελφής του αλλά και την επιμονή, όπως λέει, του ηλικιωμένου να αφήσει την οικογένειά της και να πάει εσωτερική στο σπίτι τους.

«Τους ήξερα 23 χρόνια, ήμασταν από το ίδιο χωριό, ήταν συγγενείς του πεθερού μου. Ήταν κουμπάροι και μάλιστα όταν έπαθα το τροχαίο και σταμάτησα τη δουλειά μου, γιατί 23 χρόνια δούλευα σε φαρμακείο και σμπαραλιάστηκα, ο Γιώργος μου είπε ‘πού θα πας παιδάκι μου να δουλέψεις πάλι με αυτά τα χάλια; Έλα να μας φροντίζεις και να σου γράψω την περιουσία, αρκεί να παρατήσεις τον άνδρα σου και τα παιδιά σου και να έρχεσαι να κάθεσαι μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο’. Κάτι που δεν δέχθηκα ποτέ».

Περιγράφει τον 84χρονο ως έναν άνθρωπο αρκετά δύστροπο και οξύθυμο. Η φωνή της «σπάει» όταν επαναφέρει στην μνήμη της την ημέρα που τους αντίκρισε νεκρούς.

«Εκείνη την ημέρα που πήγα και τους βρήκα… Χριστέ μου…».

«Την αισθανόταν βάρος»

Για τη γυναίκα δεν υπάρχει κανένα μυστήριο στην υπόθεση. Ο γέροντας, όπως λέει, είχε κουραστεί από την άρρωστη αδελφή του και μπροστά της είχε προαναγγείλει το τραγικό τέλος τους.

«Το είχα καταθέσει στην Αστυνομία ότι ‘θα βάλω φωτιά να σε κάψω και θα καώ κι εγώ’. Εκείνο το απόγευμα και το βράδυ το έκανε πράξη. Ήθελε πάρα πολύ καιρό, την αισθανόταν βάρος».

Η ίδια σημειώνει:

«Έλεγε καθημερινά ότι η ζωή μας τελείωσε και ότι δεν έχω εγώ πια ζωή και έπρεπε να μην την πάω την Πολύτω στο νοσοκομείο, έπρεπε να την αφήσω να πεθάνει».

Όπως υποστηρίζει η 48χρονη, είχε προτείνει να πάρει την 89χρονη στο σπίτι της και να την φροντίζει εκεί για να απαλλάξει τον αδελφό της, αλλά εκείνος ήταν ανένδοτος και αποφασισμένος.

«Του έλεγα ‘τι είναι αυτά που λες βρε Γιώργο; Πώς της μιλάς έτσι; Και αν δεν θες την Πολύτω να την πάρω εγώ στο σπίτι και να μας δίνεις αυτά που θα χρειάζεται για τον μήνα η γυναίκα’. Και μου έλεγε ‘όχι, θα πεθάνει εδώ μέσα η Πολύτω’. Δεν έμπαινε κανένας στο σπίτι τους ούτε τη γειτονιά δεν άφηνε να έρθει να δει την γιαγιά».

Ατύχημα ή έγκλημα;

«Το είχε κλείσει ασφυκτικά το σπίτι, ακόμα και η πόρτα του υπνοδωματίου που είχε επιλέξει να κάνει αυτό το πράγμα, γιατί η Πολύτω ήταν κατάκοιτη δεν μπορούσε να αντιδράσει».

Ο μοναδικός συγγενής των ηλικιωμένων, ο ανιψιός, έμαθε το τραγικό νέο από την ίδια τη γυναίκα που φρόντιζε τους δύο ηλικιωμένους.

«Εκείνο το πρωί ήμουν σε δουλειά και με κάλεσε στο τηλέφωνο η οικιακή βοηθός τους και μου είπε ότι πήγε στο σπίτι τους το πρωί και τους βρήκε καμένους. Τελευταία φορά πήγα να τους επισκεφθώ 20 ημέρες πριν από τον θάνατό τους. Δεν γνώριζα ότι έχουν οικιακή βοηθό, δεν μου το είχαν πει κι ούτε την είδα στο σπίτι τους όταν πήγα. Εκείνη με κάλεσε από το τηλέφωνο του 84χρονου για να μου πει τι συνέβη», λέει ο ίδιος.

«Δεν έχω αποδεχτεί την περιουσία»

Ιδιαίτερη εντύπωση και ταυτόχρονα έντονες υποψίες προκαλεί το γεγονός ότι μετά τον θάνατό τους εμφανίστηκαν πέντε διαφορετικές διαθήκες. Ως κληρονόμος φέρεται να περιλαμβάνεται η 48χρονη.

«Δε γνωρίζω καν τι αναφέρουν, εγώ καταρχάς δεν έχω αποδεχτεί τίποτα ακόμα. Οι διαθήκες είναι σε ειδικό γραφολόγο».

«Δεν ήρθε ποτέ κανένας συγγενής τους»

Η 48χρονη γυναίκα μιλώντας στην εκπομπή περιέγραψε πώς αντίκρισε τους δύο ηλικιωμένος όταν έφτασε στο σπίτι τους μετά τη φωτιά,

«Εγώ όταν άνοιξα την πόρτα έτρεξα γρήγορα, παρατήρησα ότι στο δωμάτιο του Γιώργου δεν ήταν κανείς, και πήγα στο σώμα της της Πολύτως και με το που την ανοίγω βλέπω τον Γιώργο απανθρακωμένο, Δεν βλέπω τίποτα, μόνο ένα μαύρο πράγμα στο κρεβάτι. Τρέχω έξω, φωνάζω τους γείτονες και μία κοπέλα φώναξε την αστυνομία. Είχα μεγάλη υποχρέωση στον Γιώργο. Δεν ήρθε ποτέ κανένας συγγενής. Ο 84χρονος δεν ήθελε να αφήσει τίποτα στον ανιψιό του».

Οι διαθήκες

– Διαθήκη 1: Η οικιακή βοηθός υποστήριξε ότι την βρήκε μέσα στο σπίτι

«Αφήνω την οικία μου και τα μετρητά στον ανιψιό μου. Όλη την υπόλοιπη περιουσία μου στην οικιακή μας βοηθό. Ορίζω ως διαχειριστή, εκτελεστή και κληρονόμο της υπόλοιπης περιουσίας μου και τον δικηγόρο μου».

Κρίθηκε τελεσίδικα πλαστή.

– Διαθήκη 2, 3, 4, 5: Εμφανίζονται σχεδόν 1 χρόνο μετά. Τις προσκομίζει μάρτυρας, υποστηρίζοντας ότι του τις έδωσε σε φάκελο ο 84χρονος δύο μέρες πριν από τον θάνατό του.

Το 100% της περιουσίας κληροδοτείται στην οικιακή βοηθό.

«Τα δύο αδέλφια ήταν μακρινοί συγγενείς, κοντοχωριανοί, γείτονες και φίλοι του δικηγόρου. Τον 84χρονο τον είχε βαφτίσει η γιαγιά του δικηγόρου και στον τόπο καταγωγής τους ήταν γείτονες. Η 89χρονη τον ήξερε από μικρό παιδί και μάλιστα του έδινε γάλα από τις κατσίκες τους. Ο δικηγόρος ήξερε ότι ο 84χρονος θα τον συμπεριλάβει στη διαθήκη του. Του το είχε πει ο ίδιος. Η πρώτη διαθήκη του παππού, άφηνε κληρονόμο και διαχειριστή της περιουσίας τον δικηγόρο.

Αυτή τη διαθήκη του την παρέδωσε η οικιακή βοηθός, λέγοντας ότι την βρήκε πάνω στο κρεβάτι του 84χρονου την ημέρα που τους βρήκε νεκρούς. Ο δικηγόρος δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει ποιος την έγραψε. Την παρέδωσε καλόπιστα και κάλεσε και τους άλλους δύο που ήταν κληρονόμοι για να τους ενημερώσει. Έπειτα, εν αγνοία του εμφανίστηκε μία γραφολογική εξέταση που έλεγε ότι ο γραφικός χαρακτήρας δεν ήταν του 84χρονου. Τον 84χρονο τελευταία φορά τον είδε περίπου 4 μήνες πριν από τον θάνατό του. Γενικά, τον έβλεπε 3-4 φορές τον χρόνο», λένε από το περιβάλλον του δικηγόρου.

Παραβιασμένο βρέθηκε το σπίτι των δύο ηλικιωμένων

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, αστυνομικό συντάκτη των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», οι αυτοψίες που έχουν γίνει στο σπίτι είναι ημιτελής καθώς γράφουν πως πρόκειται για ατύχημα ωστόσο, δεν διευκρινίζουν πώς έγινε αυτό.

Επίσης, όπως ανέφερε ο αστυνομικός συντάκτης, βρέθηκε παραβιασμένο το σπίτι των δύο ηλικιωμένων μετά το σφράγισμα της ΕΛ.ΑΣ. και παραβιάστηκαν 15 χαρτοφύλακες, οι οποίοι είχαν κλειδαριές, και περιείχαν άγνωστο περιεχόμενο.

Μέλος από την οικογένεια των ηλικιωμένων έχει στραφεί στο υπουργείο Δικαιοσύνης και ζητά να εξεταστεί από Τριμελή Επιτροπή η σορός τους. Παράλληλα, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος επισήμανε πως σε όλες τις διαθήκες περιλαμβάνεται το όνομα του δικηγόρου του 84χρονου.

Όλα τα δεδομένα δείχνουν πλέον ότι ο θάνατός των ηλικιωμένων δεν αντιμετωπίζεται ως δυστύχημα, παρόλα αυτά λείπουν αρκετά κομμάτια του παζλ προκειμένου οι Αρχές να καταλήξουν σε ένα ασφαλές συμπέρασμα, για το αν τελικά ήταν έγκλημα ή όχι.