Στις 12 Ιανουαρίου ανοίγει η αυλαία των χειμερινών εκπτώσεων, που θα διαρκέσουν μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου. Για εκείνο το διάστημα, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά τις Κυριακές, 18 και 25 Ιανουαρίου, με προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11:00 π.μ. έως τις 18:00 μ.μ.

Οι τιμές πριν και μετά

Η συμμετοχή των καταστημάτων στις χειμερινές εκπτώσεις 2026 παραμένει προαιρετική, χωρίς καμία υποχρέωση για τους εμπόρους. Όμως, όσες επιχειρήσεις αποφασίσουν να προχωρήσουν σε εκπτώσεις, υπόκεινται σε αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο, τόσο για τη διασφάλιση της διαφάνειας στην αγορά όσο και για την προστασία του καταναλωτή.

Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχει πινακίδα που να αναφέρει ότι στο κατάστημα γίνονται εκπτώσεις ή προσφορές και φυσικά σε κάθε προϊόν να αναγράφεται η διπλή τιμή: η αρχική τιμή και η τιμή μετά την έκπτωση.

Βέβαια, για τις περιπτώσεις εκείνες που ο καταναλωτής αντιμετωπίσει το οποιοδήποτε πρόβλημα και δε συναντήσει τη δέουσα ανταπόκριση από το κατάστημα, υπάρχουν τόσο οι αρμόδιες αρχές όσο και οι καταναλωτικές οργανώσεις, για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του.

Για την προστασία τους, οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ισχύει πλήρως το νομοθετικό πλαίσιο που τους καλύπτει σε περιπτώσεις ελαττωματικών προϊόντων, ψευδών τιμών και αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

Οι καταναλωτές διατηρούν τα δικαιώματά τους και κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

Χρήσιμες συμβουλές για τους καταναλωτές

Οι καταναλωτές, καλό είναι να συγκρίνουν τις τιμές σε καταστήματα και ηλεκτρονικές πλατφόρμες και, εφόσον μπορούν, να έχουν σημειώσει τις τιμές που ίσχυαν πριν τις εκπτώσεις, προκειμένου να διαπιστώσουν το αληθές της προσφοράς.Τα καταστήματα πρέπει να αναγράφουν αρχική και τελική τιμή. Ιδιαίτερη προσοχή, επιπλέον, πρέπει να δίνεται σε εκπτώσεις που «είναι υπερβολικά συμφέρουσες για να είναι αληθινές». Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

Ο καταναλωτής, επιπροσθέτως, εξασφαλίζει το αληθές της έκπτωσης, αν αγοράζει από καταστήματα ή πλατφόρμες που έχουν γίνει γνωστά στην «πιάτσα», καθώς δυσκολότερα θα προβούν σε κάποιο κόλπο, προκειμένου να λάβουν αθέμιτο κέρδος.

Η ανάγνωση των πολιτικών επιστροφής είναι, επίσης, εκ των ων ουκ άνευ, όπως και ο έλεγχος των προϊόντων, τόσο κατά την παραλαβή όσο και πριν την απομάκρυνση από το κατάστημα. Τέλος, συνίστανται ασφαλείς μέθοδοι πληρωμής, αποθήκευση αποδείξεων και mail επιβεβαίωσης σε online αγορές.

Να ζητείται η νόμιμη απόδειξη και να φυλάσσεται, όπως άλλωστε, η όποια εγγύηση και οι οδηγίες χρήσης πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα.