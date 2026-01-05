Ξεκίνησε η δίκη στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Daniel Patrick Moynihan στο Μανχάταν, όπου ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στο δικαστήριο αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για «ναρκοτρομοκρατία».

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι:

Συνωμοσία για ναρκοτρομοκρατία Συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης Κατοχή πολεμικών όπλων και εκρηκτικών Συνωμοσία για κατοχή πολεμικών όπλων και εκρηκτικών

Ο δικαστής Άλβιν Χέλερσταϊν, που προεδρεύει στην υπόθεση, ξεκίνησε την ακροαματική διαδικασία στις 19.02 (ώρα Ελλάδας) κάνοντας μια σύνοψη των κατηγοριών που προσάπτονται στον Μαδούρο. Ο τελευταίος, φορώντας την πορτοκαλί και μπεζ στολή των κρατουμένων, παρακολουθούσε με ακουστικά, μέσω διερμηνέα.

Ο δικαστής καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και εξήγησε το ρόλο του: «Η δουλειά μου είναι να διασφαλίσω ότι η δίκη θα διεξαχθεί δίκαια», είπε, πριν παρουσιάσει συνοπτικά τις κατηγορίες.

Ο Χέλερσταϊν ζήτησε από τον Μαδούρο να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του και εκείνος απάντησε στα ισπανικά.

Σύμφωνα με το CNN, ο Μαδούρο εμφανίστηκε αλυσοδεμένος στους αστραγάλους, ενώ αυτός και η σύζυγός του κάθονταν στο ίδιο τραπέζι φορώντας ακουστικά, πιθανότατα για να ακούνε τη μετάφραση. Ο δικαστής διάβασε μια συντομευμένη εκδοχή της κατηγορίας κατά του Μαδούρο και της Φλόρες.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας δήλωσε «αθώος» σε όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. «Είμαι αθώος. Δεν είμαι ένοχος. Είμαι ένας έντιμος άνθρωπος», δήλωσε στον δικαστή Χέλερσταϊν κατά την εμφάνισή του στο δικαστήριο. Μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Βενεζουέλας υποστήριξε ότι είναι «αιχμάλωτος πολέμου», ενώ υποστήριξε ότι συνεχίζει να είναι πρόεδρος. Τις δηλώσεις Μαδούρο διέκοψε ο δικαστής Χέλεσταϊν. Αθώα δήλωσε και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες.

Η ακροαματική διαδικασία διήρκησε περίπου 30 λεπτά και η δίκη διεκόπη για τις 17 Μαρτίου.

Έξω από το δικαστήριο είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες υποστηρικτές του Μαδούρο και λιγοστοί Βενεζουελάνοι μετανάστες, αντίπαλοι του καθεστώτος.