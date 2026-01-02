Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως μεταδίδει το Reuters, αντικείμενο της συζήτησής τους θα είναι οι προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία, καθώς και οι εξελίξεις στη Λωρίδα της Γάζας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Κωνσταντινούπολη την Παρασκευή, ο Ερντογάν γνωστοποίησε επίσης ότι ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, θα συμμετάσχει τις επόμενες ημέρες στο Παρίσι σε συνάντηση της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων», της ομάδας χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία.