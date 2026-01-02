Μάχη για την ζωή του δίνει ένας 16χρονος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων όπου μεταφέρθηκε εσπευσμένα από την Φιλιππιάδα Πρέβεζας, ύστερα από ατύχημα με καραμπίνα.

Το περιστατικό έγινε περίπου στις 4 το απόγευμα της Πέμπτης (1/1), όταν ο ανήλικος, χωρίς να γίνει αντιληπτός από τον πατέρα του, πήρε το κυνηγετικό του όπλο, σύμφωνα με πληροφορίες, για να διώξει πουλιά από την αυλή του σπιτιού του. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, γλίστρησε, έπεσε και το όπλο εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι αναφέρει η ΕΡΤ.

Για το περιστατικό συνελήφθη για πλημμελή φύλαξη του οπλισμού του ο πατέρας, που με προφορική εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στα Ιωάννινα ενώ για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από την τοπική αστυνομική υπηρεσία.