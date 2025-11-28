Τραγωδία σημειώθηκε στο Μενίδι, όπου άνδρας αυτοκτόνησε μέσα στο σπίτι του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άνδρας ηλικίας περίπου 60 ετών, αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα, αφού προηγουμένως είχε τηλεφωνήσει στην ΕΛ.ΑΣ δηλώνοντας την πρόθεσή του να αυτοκτονήσει.

Ο άνδρας προχώρησε στην πράξη πριν προλάβουν να φτάσουν οι αστυνομικοί, οι οποίοι τον βρήκαν νεκρό σε μια λίμνη αίματος.

Η υπόθεση διερευνάται από την ΕΛ.ΑΣ., ενώ εξετάζονται όλα τα στοιχεία και το περιβάλλον του ανθρώπου, ώστε να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του τραγικού περιστατικού.