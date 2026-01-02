Αλλάζει το 2026 ο χάρτης στην ενέργεια και κυρίως στον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο.

Στην ελληνική αγορά οι μεγάλοι παίκτες στην ενέργεια τοποθετούνται επιδιώκοντας να κατακτήσουν μερίδιο από μία πίτα που μόνο στον ηλεκτρισμό υπολογίζεται γύρω στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Η αγορά στην ηλεκτρική ενέργεια συγκεντρώνεται σε λίγα χέρια και κυρίως σε καθετοποιημένους ομίλους ακολουθώντας την πορεία των τηλεπικοινωνιών.

Την ίδια στιγμή όμως υπάρχουν και παίκτες οι οποίοι χτίζουν θέσεις με επενδύσεις για την επέκταση τους στις αγορές της Βαλκανικής.

Το deal ΗΡΩΝ – NRG στην ηλεκτρική ενέργεια

Τους πρώτους τρεις μήνες του 2026 αναμένεται να υλοποιηθεί η συμφωνία των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Motor Oil για τη συγκέντρωση των εταιρειών προμήθειας ΗΡΩΝ – NRG, των αντίστοιχων θυγατρικών τους. Το κοινό σχήμα για να λάβει σάρκα και οστά αναμένει την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Το νέο σχήμα θα διαθέτει ευέλικτη ηλεκτροπαραγωγή ισχύος 1,5 GW με ναυαρχίδα να αποτελεί η «Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής Α.Ε.» η κοινή μονάδα φυσικού αερίου των δύο ομίλων ισχύος 877 MW. Η νέα εταιρεία όταν πάρει μορφή θα έχει ένα μερίδιο αγοράς στον ηλεκτρισμό 17%, 550.000 πελάτες και 11% μερίδιο στο φυσικό αέριο.

Το κοινό σχήμα ΗΡΩΝ – NRG αποβλέπει σε ένα μερίδιο της τάξης του 30% έως το 2030 με δεδομένες τις ευκαιρίες που υπάρχουν σε μικρότερες εταιρείες (4 TWh) και στην αύξηση της ζήτησης ηλεκτρισμού (8 TWh) την επόμενη πενταετία.

Σύμφωνα με την AXIA, η αποτίμηση του νέου σχήματος ανέρχεται στα 1,4 δισ. ευρώ.

Οι κινήσεις της AKTOR

Νέα είσοδο στην ενέργεια κάνει και ο Όμιλος AKTOR.

Πέρα από ένα χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ που χτίζει και το ενισχύει περαιτέρω μετά και το τελευταίο deal στο τέλος του 2025. Υπενθυμίζεται ότι ο στόχος της AKTOR είναι το 2028 να φτάσει τα 1,3 GW σε λειτουργούσες ΑΠΕ μέσα από ένα χαρτοφυλάκιο έργων και αδειών ισχύος 2,4 GW.

Η AKTOR δύο μήνες πριν φύγει το 2025 ανακοίνωσε τη σύσταση κοινής εταιρείας με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας για την εμπορία και μεταφορά LNG. Στην ATLANTIC διαθέτει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών και ήδη έχει προχωρήσει σε συμφωνίες για τη μεταφορά ποσοτήτων LNG μέσω του Κάθετου Διαδρόμου στις χώρες της Βαλκανικής και της Ουκρανίας.

Πάντως, ο Αλέξανδρος Εξάρχου Πρόεδρος και CEO του Ομίλου AKTOR δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο επενδύσεων και στην ηλεκτροπαραγωγή με φυσικό αέριο αλλά και σε FSRU.

Αν ο Όμιλος AKTOR κάνει τις τελευταίες κινήσεις τότε είναι φανερό ότι θα είναι ο νέος παίκτης στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Η μονάδα φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ Εμπορίας

Η συμμαχία AKTOR – ΔΕΠΑ Εμπορίας στο LNG, έχει πυροδοτήσει σενάρια για τη συμμετοχή του πρώτου ομίλου και στο project της ΔΕΠΑ Εμπορίας που τρέχει με ισραηλινά funds και τη Volton για την ανάπτυξη μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο στη Λάρισα.

Η συγκεκριμένη μονάδα θα είναι ισχύος 792 MW, ενώ οι πληροφορίες φέρουν πώς η μέτοχοι της εταιρείας που θα αναπτύξει το CCGT αναμένεται να λάβουν την επενδυτική απόφαση εντός του 2026.

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας διατηρεί επίσης συμμετοχές 29% σε μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 840 MW που χτίζει με κύριο επενδυτή τη ΔΕΗ στην Αλεξανδρούπολη και 34% σε μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 174 MW με κύριο επενδυτή τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην Αλβανία.

Να σημειωθεί ότι η ΔΕΠΑ Εμπορίας διαθέτει στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου την εταιρεία «Φυσικό Αέριο Ελλάδας».

Οι επενδύσεις στην ενέργεια άνω των 10 δισ. ευρώ από τη ΔΕΗ

Σε διαφορετική πίστα κινείται η ΔΕΗ

Πρόσφατα από το Λονδίνο στη διάρκεια της Capital Markets Day η διοίκηση παρουσίασε το νέο τριετές επιχειρηματικό σχέδιο για την περίοδο 2026 – 2028.

Ο όμιλος ΔΕΗ προχωρά σε επενδύσεις ύψους 10,1 δισ. ευρώ για τα επόμενα χρόνια επιδιώκοντας να πετύχει EBITDA 2,9 δισ. ευρώ το 2028 αλλά και στόχο να διαθέτει στη Νοτιοανατολική Ευρώπη εγκατεστημένη ισχύ σε ΑΠΕ ισχύος 12,7 GW σε τρία χρόνια. Ταυτόχρονα δίνει έμφαση στην ανάπτυξη ευέλικτων μορφών ηλεκτροπαραγωγής (μονάδες αερίου, μπαταρίες, αντλησιοταμιευτικά και υδροηλεκτρικά έργα) σε Ρουμανία, Βουλγαρία, Ιταλία, Κροατία και φυσικά στην Ελλάδα.

Η ΔΕΗ επιδιώκει να εξελιχθεί σε έναν powertech ηγέτη της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και για το λόγο αυτό προχωρά και στον σχεδιασμό επενδύσεων για την ανάπτυξη data center στη Δυτική Μακεδονία.

Πάντως και μέχρι να προχωρήσουν αυτά τα μεγαλόπνοα σχέδια, η διοίκηση της ΔΕΗ έχει λάβει την απόφαση ώστε το 2026 να είναι η τελευταία χρονιά ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο τον λιγνίτη.

Φυσικό αέριο

Την ίδια ώρα, η HELLENiQ ENERGY ενισχύει αισθητά το αποτύπωμά της στο retail μετά την απόκτηση του 100% της Elpedison, ανεβάζοντας κατακόρυφα τον ανταγωνισμό. Η νέα εταιρεία, η οποία φέρει το όνομα «Enerwave», θέτει στόχο για μερίδιο αγοράς 12% το 2026 (από 6,39% σήμερα).

Παράλληλα, προγραμματίζει τον διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος από 1,3 GW σήμερα (ΑΠΕ και θερμικέμικές μονάδες) σε 2,6 GW μέσα στα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια.

Το επόμενο διάστημα αναμένονται εξελίξεις και ως προς την τύχη του πλωτού σταθμού αποθήκευσης και επαναεριοποίησης LNG στη Θεσσαλονίκη (Thessaloniki FSRU), καθώς και της τρίτης άδειας για μονάδα συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου 826 MW, που είχε αποκτηθεί το 2019. Το μόνο βέβαιο είναι η απόφαση της διοίκησης για την πλήρη αναβάθμιση της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής 420 MW στη Θίσβη Βοιωτίας, με ολοκλήρωση των εργασιών το 2027.

Οι κινήσεις σε ΑΠΕ και FSRU από την Motor Oil

Ο Όμιλος Motor Oil πέρα από το power deal με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχωρά και στην περαιτέρω διείσδυση του στην ενέργεια.

Με το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, που χειρίζεται η MORE Energy έχει εξελιχθεί σε έναν περιφερειακό ηγέτη στις ΑΠΕ με χαρτοφυλάκιο κυρίως αιολικών έργων συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 847 MW.

Η MORE συστηματικά επενδύει σε αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, καθώς και συστήματα αποθήκευσης που ενισχύουν τη σταθερότητα του εθνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Τα έργα προχωρούν ώστε μέχρι το 2030 η ΜΟRE να έχει ξεπεράσει τον στόχο των 2GW εγκατεστημένης ισχύος και τα 250 εκατ. ευρώ EBITDA.

Μέσα στο 2026 ο Όμιλος Motor Oil αναμένεται να λάβει αποφάσεις και για την υλοποίηση της επένδυσης στην ανάπτυξη του FSRU. Το «Διώρυγα Gas» θα βρίσκεται υπεράκτια του διυλιστηρίου στην Κόρινθο και εφόσον κατασκευαστεί θα αποτελέσει μία νέα ακόμη πηγή εισόδου και μεταφοράς LNG στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης.

Η πρωτοπόρος στην ενέργεια Metlen

Η κούρσα επέκτασης των μεγάλων καθετοποιημένων ομίλων είχε ξεκινήσει νωρίτερα με τη Metlen, η οποία απέκτησε τις Watt + Volt, Volterra, Unison και EfA Energy και πλέον στοχεύει να ανεβάσει το μερίδιό της από περίπου 20% σήμερα στο 30% έως το 2026, είτε μέσω νέων εξαγορών είτε μέσω οργανικής ανάπτυξης.

Η Metlen κατέχει τη δεύτερη θέση στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας μετά τη ΔΕΗ και είναι ο πρώτος ανεξάρτητος ηλεκτροπαραγωγός.

Η εταιρεία με τον αέρα της εισαγωγής στο χρηματιστήριο του Λονδίνου κινείται πιο δυναμικά και στην εμπορία LNG φέρνοντας πρόσφατα το πρώτο αμερικανικό φορτίο της για την κάλυψη αναγκών της αγοράς της Βουλγαρίας.

