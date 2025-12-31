Το τέλος του 2025 βρίσκει τον Ρομπέρτο Κάρλος νοσηλευόμενο. Ο θρυλικός Βραζιλιάνος αριστερός μπακ, μέλος της «σελεσάο» που κατέκτησε τον παγκόσμιο τίτλο το 2002 και αναντικατάστατο στέλεχος της Ρεάλ Μαδρίτης που πανηγύρισε τρία Champions League, εισήχθη στο νοσοκομείο εξαιτίας θρόμβου στο πόδι και μετά την μαγνητική τομογραφία διαπιστώθηκαν επιπλέον επιπλοκές στη λειτουργία της καρδιάς.

Οι θεράποντες ιατροί έκριναν σκόπιμη την εισαγωγή του 52χρονου παλαίμαχου ποδοσφαιριστή στο χειρουργείο, έτσι ώστε το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί στη ρίζα του, και μετά το πέρας της διαδικασίας ενημέρωσαν ότι όλα κύλησαν βάσει προγραμματισμού. Επειδή πάντως απαιτείται στενή παρακολούθηση του ασθενούς, ο Ρομπέρτο Κάρλος θα παραμείνει νοσηλευόμενος για τουλάχιστον 48 ώρες προκειμένου να αναρρώσει πλήρως.

Ο Βραζιλιάνος απολάμβανε τις χριστουγεννιάτικες διακοπές στην πατρίδα του.