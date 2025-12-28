«Πάγωσε» ο κόσμος που παρακολουθούσε τον αγώνα του Σουδάν με την Ισημερινή Γουινέα για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής που διεξάγεται στο Μαρόκο.

Η ξαφνική κατάρρευση του τερματοφύλακα Μουνγκέντ Ελνίλ πριν από το 35ο λεπτό της αναμέτρησης στην Καζαμπλάνκα για τον 5ο όμιλο της διοργάνωσης προκάλεσε την άμεση επέμβαση των ιατρικών επιτελείων που έσπευσαν στο σημείο για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει.

Μετά πάντως από τις πρώτες βοήθειες που δέχθηκε ο 29χρονος Σουδανός γκολκίπερ σηκώθηκε και εν τέλει συνέχισε το παιχνίδι χωρίς να γίνει αλλαγή. Έβγαλε μάλιστα όλο το 90λεπτο του παιχνιδιού, πανηγυρίζοντας μαζί με τους συμπαίκτες του το 1-0 επί της Ισημερινής Γουινέας. Ένα αποτέλεσμα που έβαλε το Σουδάν στη μάχη για την πρόκριση.