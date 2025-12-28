Οι αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023 είχαν φέρει πολύ κοντά τους Χάρη Δούκα και Κώστα Ζαχαριάδη και δύο χρόνια αργότερα η καλή συνεργασία των παρατάξεών τους εντός του Δημοτικού Συμβουλίου συνεχίζεται δίχως ρωγμές. Η επαινετική ανάρτηση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ για τον δήμαρχο Αθηναίων, με αφορμή το σχέδιο για τη λειτουργία δημοτικής συγκοινωνίας σε επτά διαμερίσματα, υπενθύμισε ότι η «συμμαχία» κατά τον β’ γύρο της κάλπης εκείνης παραμένει ως σήμερα ισχυρή και αρραγής.

Ο Κ. Ζαχαριάρης χαρακτήρισε «θετικό βήμα για την πόλη και μια επιτυχία της διοίκησης του Χάρη Δούκα» την έγκριση της σχετικής μελέτης και της υποβολής πρότασης στον ΟΑΣΑ, δηλώνοντας δικαιωμένος για την προ διετίας απόφαση να στηριχθεί αναφανδόν από τον ΣΥΡΙΖΑ η υποψηφιότητα Δούκα.

«Η δημαρχία του Χάρη Δούκα αποτελεί μια έντιμη προσπάθεια που δίνει καθημερινά τη μάχη με τα προβλήματα της πόλης από την πλευρά των δημοτών, κόντρα σε τρικλοποδιές και συμφέροντα που με τον έναν ή άλλο τρόπο διοικούσαν την πόλη για χρόνια», υποστήριξε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της Ανοιχτής Πόλης, σημειώνοντας με νόημα ότι «η πρόκληση της Αθήνας συνιστά μέχρι στιγμής ένα επιτυχημένο εγχείρημα στην Αυτοδιοίκηση, που έχει φέρει κοντά δυνάμεις και ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους».

Προανήγγειλε μάλιστα ο Κώστας Ζαχαριάδης ότι «η Ανοιχτή Πόλη θα συνεισφέρει με τις προτάσεις της στην καλύτερη δυνατή υλοποίηση του έργου» από τη στιγμή που «η ίδρυση δημοτικής συγκοινωνίας έχει υπάρξει πάγια διεκδίκηση της Ανοιχτής Πόλης, για την εξυπηρέτηση εκείνων των περιοχών της Αθήνας που δεν καλύπτονται από τις κεντρικές συγκοινωνιακές γραμμές, ως βασικός άξονας μιας πολιτικής για τη βιώσιμη κινητικότητα».

Με την προϋπόθεση βέβαια πως από τη μία θα ληφθούν υπ’ όψιν «οι προτάσεις που έχουν διατυπώσει φορείς και πολίτες, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στην αρχική πρόταση που θα εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή κάλυψη των γειτονιών». Κι από την άλλη θα εξασφαλιστεί «η παροχή της υπηρεσίας στους πολίτες χωρίς κόμιστρο (ιδίως για τους μη προνομιούχους συμπολίτες μας), όπως ισχύει σε πολλές πόλεις της Ευρώπης, με πολλαπλά κοινωνικά, περιβαλλοντικά, αλλά και οικονομικά οφέλη».

Η ανάρτηση Ζαχαριάδη