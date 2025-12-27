Αντί για φώτα σκηνής και χειροκρότημα, το βράδυ του Σαββάτου το «σκηνικό» μεταφέρθηκε στο κέντρο της πόλης. Στη συμβολή των οδών Βουκουρεστίου και Πανεπιστημίου, ηθοποιοί άφησαν το σανίδι και βγήκαν στον δρόμο, συμμετέχοντας σε απεργιακή κινητοποίηση που κράτησε κλειστά τα θέατρα.

Στο πεζοδρόμιο στήθηκε ένα μεγάλο τσουκάλι με ζεστό κρασί, για να αντέξουν το κρύο όσοι μοίραζαν κείμενα και άνοιγαν συζητήσεις με περαστικούς, εξηγώντας τους λόγους της αποχής από τις παραστάσεις.

Το στίγμα της κινητοποίησης έδωσε ο πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, Νίκος Καραγεώργης, μιλώντας για έναν «ηρωικό αγώνα» που διαρκεί σχεδόν 14 χρόνια, με κεντρικό αίτημα την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

«Η δουλειά μας δεν είναι εθελοντική»

«Είμαστε εδώ για να ξαναγίνουμε επάγγελμα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Καραγεώργης. «Να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια, να ασκούμε τη δουλειά μας η οποία δεν είναι εθελοντική, να μπορούμε να σπουδάσουμε τα παιδιά μας, να κάνουμε οικογένεια, να μπορούμε να ζήσουμε όπως μας αξίζει», αναφέρει στο Orange Press Agency.

Κεντρικό σημείο τριβής αποτελεί το ζήτημα των απλήρωτων προβών. Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του ΣΕΗ, το κοινό βλέπει μόνο το τελικό αποτέλεσμα, αγνοώντας τον κόπο και τον χρόνο που προηγείται: «Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια δουλειά προηγουμένως… Είναι μια επίπονη διαδικασία με πολύ μεγάλο ιδρώτα και κυριολεκτικά οι ηθοποιοί σπάμε στομάχια για να κάνουμε έρευνα στο ρόλο… Μια δουλειά η οποία δεν πληρώθηκε ποτέ. Κυριολεκτικά ποτέ».

«Να σταματήσουν τα Υπουργεία να κάνουν τον Βούδα»

Η συμμετοχή στην απεργία κρίνεται ιδιαίτερα υψηλή, αγγίζοντας το 70% στα θέατρα των μεγάλων εργοδοτικών ενώσεων, ενώ 40 ακόμη θίασοι συμμετέχουν σε ένδειξη συμπαράστασης.

Στο πλευρό των ηθοποιών στέκονται προσωπικότητες όπως ο Παντελής Βούλγαρης, η Ιωάννα Καρυστιάνη, ο Περικλής Χούρσογλου, ο Θόδωρος Μαραγκός, ο Δημήτρης Παπαχρήστος, ενώ επιστολή συμπαράστασης έστειλε ακόμη και ο διάσημος σκηνοθέτης Εμίρ Κουστουρίτσα.

Ο κ. Καραγεώργης έστειλε αυστηρό μήνυμα προς την κυβέρνηση: «Καλούμε το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Πολιτισμού να σταματήσουν να κάνουν τον Βούδα, να πάρουν θέση… Δεν φοβόμαστε την εργοδοτική τρομοκρατία. Είμαστε πάρα πολύ αποφασισμένοι, περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Δεν θα ξεμπλέξουν εύκολα μαζί μας».

Τα αιτήματα του ΣΕΗ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου, οι ηθοποιοί δεν υποχωρούν αν δεν υπογραφεί υποχρεωτική Συλλογική Σύμβαση για όλο τον κλάδο, η οποία θα περιλαμβάνει:

Μισθό 1.250 ευρώ για 5–8 παραστάσεις.

Ημερομίσθιο 65 ευρώ για 1–4 παραστάσεις.

Πληρωμένες πρόβες με μισθό και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.

Υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας.

«Τα θέατρα έμειναν κλειστά γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να δουλεύουμε με απλήρωτες και ανασφάλιστες πρόβες», καταλήγουν οι ηθοποιοί, ανανεώνοντας το ραντεβού τους στους δρόμους μέχρι την τελική δικαίωση.