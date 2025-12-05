Κλειστά θα είναι σήμερα τα περισσότερα θέατρα με τους ηθοποιούς να προχωρούν σε απεργία σήμερα Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου καθώς, όπως ανακοίνωσε το Σωματείο τους, δεν έχει ικανοποιηθεί το αίτημα του κλάδου σε σχέση με την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Οι ηθοποιοί ζητούν:

  • πληρωμένες πρόβες με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη,
  • βασικό μισθό 1.250 ευρώ για 5 έως 8 παραστάσεις εβδομαδιαίως,
  • ημερομίσθιο 65 ευρώ για 1 έως 4 παραστάσεις εβδομαδιαίως.

Η λίστα με τα κλειστά θέατρα

Όπως αναφέρει το ΣΕΗ, «τα ποσοστά απεργίας των ηθοποιών ξεπερνάνε το 97%. Συνέχεια προστίθενται νέοι συνάδελφοι που απεργούν όπως και θέατρα και ομάδες που έχουν ανακοινώσει τη συμπαράσταση τους στην απεργία του ΣΕΗ (ως και σήμερα στις 14.00).»

Ενδεικτικά:

  • Αμφι-θέατρο Σπύρου Ευαγγελάτου: «Γιοι και κόρες»
  • Θέατρο Αθηνών : “Cancel”
  • Θέατρο ΑΛΜΑ: FESTEN
  • Θέατρο Αλίκη: «Μπαμπάδες με ρούμι»
  • Θέατρο ΑΚΡΟΠΟΛ: «Η μητέρα του σκύλου»
  • Θέατρο ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ: «ΣΤΟ ΤΣΑΚ»
  • Θέατρο ΑΠΟΘΗΚΗ: «Στην εξοχή»
  • Θέατρο ΑΛΑΜΠΡΑ : «2:22 A GHOST STORY»
  • Θέατρο ΑΝΕΣΙΣ: «Τελευταία έξοδος»
  • Θέατρο ΑΝΕΣΙΣ: «ΤΖΟΝΙ ΜΠΛΕ»
  • Θέατρο ΒΕΑΚΗ: «Δον Ζουαν»
  • Θέατρο ΒΕΑΚΗ (παιδικό): «Βαρώνος Μινχάζουεν- Οι φανταστικές περιπέτειες»
  • Θέατρο ΓΚΛΟΡΙΑ: «Ράφτης κυριών»
  • Θέατρο ΒΡΕΤΑΝΙΑ: «Άρωμα Γυναίκας»
  • Θέατρο ΖΙΝΑ: «Ποιος φοβάται τη Βιτζίνια Γουλφ»
  • Θέατρο Μικρό Παλλάς: «Η δεξιά, η αριστερά και ο κυρ Παντελής»
  • Θέατρο Πόρτα: “Dracula”
  • Θέατρο Οδού Κυκλάδων: «Αρχιμαστορας Σολνες» (πρόβα)
  • Θέατρο EMBASSY: «Η κόμισσα της Φάμπρικας»
  • Θέατρο ΚΝΩΣΣΟΣ: «Ο Εχθρός του λαού»
  • Θέατρο ΤΕΧΝΗΣ: «Το Τρίτο Στεφάνι»
  • Θέατρο ΤΕΧΝΗΣ: (παιδικο) «ο κος Βρομύλος»
  • Θέατρο ΠΑΛΛΑΣ: «Αλεξάνδρεια»
  • Θέατρο ΠΟΛΗ: «Οικογένεια Τσεκμέ»
  • Ελληνικός Κόσμος (ΘΕΑΤΡΟΝ): «Το μεγάλο μας Τσίρκο»
  • Ελληνικός Κόσμος (ΘΕΑΤΡΟΝ): «Ούτε μπρος, ούτε πίσω»
  • Θέατρο ΦΙΛΙΠ: «Χάσαμε τη θεία ΣΤΟΠ»
  • Θέατρο ΒΕΜΠΟ: «Ενας ήρωας με παντούφλες»
  • Θέατρο ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ: «Η Φάλαινα»
  • Θέατρο ΑΛΚΥΟΝΙΣ: «Ταρτούφος»
  • Θέατρο ΚΙΒΩΤΟΣ: «Η κουζίνα»
  • Θέατρο ΛΑΜΠΕΤΗ: «Η ληστεία της συμφοράς»
  • Θέατρο ΜΟΥΣΟΥΡΗ: «Η συνάντηση»
  • Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης: “CLEANSED”
  • Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης: (παιδικό) «Το καπλάνι της Βιτρίνας»
  • Θέατρο ΜΙΚΡΟ ΧΟΡΝ: «Άγριος Σπόρος»
  • Θέατρο ΧΟΡΝ: «Μάρτυρας Κατηγορίας»
  • Θέατρο ΙΛΙΣΙΑ: «Το ακρωτήρι»
  • Θέατρο ΧΩΡΑ: «Μέχρι να σβήσουν τ’ άστρα»
  • Θέατρο του Νέου Κόσμου: «Ιβάν εναντίον Ιβάν»
  • Θέατρο του Νέου Κόσμου: «Πιτσιμπούργκο»
  • Θέατρο ΗΒΗ: «Νίκος Ξυλούρης-Ο Αρχάγγελος της Κρήτης»
  • Πειραιώς 131: «Πρόσεχε ποιον σκοτώνεις»
  • Θέατρο ΣΗΜΕΙΟ: «Ευγένιος»
  • Θέατρο Προσκήνιο: «Λεωφορείο ο πόθος»
  • Θέατρο CARTEL Tεχνοχώρος: «Άνθρωποι και ποντίκια»
  • Δημοτικό θέατρο Πειραιά: Merdre!
  • Θέατρο ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ: «ΚΕΙΚ»
  • Θέατρο ΠΟΡΕΙΑ: «Όταν έκλαψε ο Νιτσε»
  • Θέατρο ΦΙΑΤ: Ολική αμεση Συλλογική επικείμενη Επίγεια Σωτηρία
  • Θέατρο BIOS: «Οι ερωτευμένοι»
  • Θέατρο ΔΙΠΥΛΟΝ: «Η μέρα της φούστας»
  • Θέατρο ΟΔΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ: «Η Μονικ δραπετεύει»

και με συμπαράσταση στην απεργία του ΣΕΗ:

  • Θέατρο Από Κοινού: «Η θεριζοαλωνιστική μηχανή Τζακ Ρίπερ»
  • Θέατρο ARROYO: “NINA SIMON”
  • Θέατρο Από Mηχανής: «Ο Φιάκας»
  • Θέατρο Βαφείο- ομάδα ΘΕΑΤΡΕΙΣ: «Το Τανγκό των Χαμένων Ονείρων»
  • Στέγη Ιδρύματος Ωνάση: «Οιδίποδας» και «Ο Χορός των εραστών»
  • Θέατρο Τζένη Καρέζη: “ΕΝΤΑ”
  • Θέατρο Rabbithole – ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ εργαστήρι καλλιτεχνικής Δημιουργίας – «Το κοράκι»
  • Θέατρο RADAR: «Οι Βρικόλακες»
  • Θέατρο ΣΤΑΘΜΟΣ: «Το ΓΑΛΑ»
  • Θέατρο Τόπος Αλλού – ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ : “Killing GODOT”
  • Θέατρο ΛΥΧΝΟΣ: «ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΟΥ ΣΕΞ»
  • Θέατρο ΜΠΕΛΛΟΣ: «Απόψε κανείς δεν πεθαίνει Σεξ – Βία- Εξουσία- Πίστη-Αγάπη»
  • Θέατρο Μικρός Κεραμεικός: VRANARAMA COMEDY NIGHTS και οι παραγωγές που έχουν πρόβες
  • Θέατρο ΟLVIO – Ομαδα ΕΜΕΙΣ: “Interview”
  • Θέατρο ΠΡΟΒΑ (παιδική σκηνή): «Χριστουγεννιάτικοι Μπελάδες»
  • Θέατρο ΣΗΜΕΙΟ: «Ερρίκος Ε»
  • Θέατρο Τρένο στο Ρουφ: «Πυρεξία – Τρία οράματα για τη Μέση Ανατολή»
  • COCHLEA studia-KΟΧΛΙΑς ΑΜΚΕ : «Καλό κορίτσι»
  • Oμάδα Memental στο Δημοτικό θέατρο Πειραιά «Ακούς Μικρέ – Ο Πειραιάς βομβαρδίστηκε»
  • ΓΚΡΑΝ ΓΚΙΝΙΟΛ Λαμπ: «Πώς να προσποιείστε ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες: Στον Βυσσινόκηπο του Τσέχωφ»