Κλειστά θα είναι σήμερα τα περισσότερα θέατρα με τους ηθοποιούς να προχωρούν σε απεργία σήμερα Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου καθώς, όπως ανακοίνωσε το Σωματείο τους, δεν έχει ικανοποιηθεί το αίτημα του κλάδου σε σχέση με την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Οι ηθοποιοί ζητούν:

πληρωμένες πρόβες με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη,

βασικό μισθό 1.250 ευρώ για 5 έως 8 παραστάσεις εβδομαδιαίως,

ημερομίσθιο 65 ευρώ για 1 έως 4 παραστάσεις εβδομαδιαίως.

Η λίστα με τα κλειστά θέατρα

Όπως αναφέρει το ΣΕΗ, «τα ποσοστά απεργίας των ηθοποιών ξεπερνάνε το 97%. Συνέχεια προστίθενται νέοι συνάδελφοι που απεργούν όπως και θέατρα και ομάδες που έχουν ανακοινώσει τη συμπαράσταση τους στην απεργία του ΣΕΗ (ως και σήμερα στις 14.00).»

Ενδεικτικά:

Αμφι-θέατρο Σπύρου Ευαγγελάτου: «Γιοι και κόρες»

Θέατρο Αθηνών : “Cancel”

Θέατρο ΑΛΜΑ: FESTEN

Θέατρο Αλίκη: «Μπαμπάδες με ρούμι»

Θέατρο ΑΚΡΟΠΟΛ: «Η μητέρα του σκύλου»

Θέατρο ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ: «ΣΤΟ ΤΣΑΚ»

Θέατρο ΑΠΟΘΗΚΗ: «Στην εξοχή»

Θέατρο ΑΛΑΜΠΡΑ : «2:22 A GHOST STORY»

Θέατρο ΑΝΕΣΙΣ: «Τελευταία έξοδος»

Θέατρο ΑΝΕΣΙΣ: «ΤΖΟΝΙ ΜΠΛΕ»

Θέατρο ΒΕΑΚΗ: «Δον Ζουαν»

Θέατρο ΒΕΑΚΗ (παιδικό): «Βαρώνος Μινχάζουεν- Οι φανταστικές περιπέτειες»

Θέατρο ΓΚΛΟΡΙΑ: «Ράφτης κυριών»

Θέατρο ΒΡΕΤΑΝΙΑ: «Άρωμα Γυναίκας»

Θέατρο ΖΙΝΑ: «Ποιος φοβάται τη Βιτζίνια Γουλφ»

Θέατρο Μικρό Παλλάς: «Η δεξιά, η αριστερά και ο κυρ Παντελής»

Θέατρο Πόρτα: “Dracula”

Θέατρο Οδού Κυκλάδων: «Αρχιμαστορας Σολνες» (πρόβα)

Θέατρο EMBASSY: «Η κόμισσα της Φάμπρικας»

Θέατρο ΚΝΩΣΣΟΣ: «Ο Εχθρός του λαού»

Θέατρο ΤΕΧΝΗΣ: «Το Τρίτο Στεφάνι»

Θέατρο ΤΕΧΝΗΣ: (παιδικο) «ο κος Βρομύλος»

Θέατρο ΠΑΛΛΑΣ: «Αλεξάνδρεια»

Θέατρο ΠΟΛΗ: «Οικογένεια Τσεκμέ»

Ελληνικός Κόσμος (ΘΕΑΤΡΟΝ): «Το μεγάλο μας Τσίρκο»

Ελληνικός Κόσμος (ΘΕΑΤΡΟΝ): «Ούτε μπρος, ούτε πίσω»

Θέατρο ΦΙΛΙΠ: «Χάσαμε τη θεία ΣΤΟΠ»

Θέατρο ΒΕΜΠΟ: «Ενας ήρωας με παντούφλες»

Θέατρο ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ: «Η Φάλαινα»

Θέατρο ΑΛΚΥΟΝΙΣ: «Ταρτούφος»

Θέατρο ΚΙΒΩΤΟΣ: «Η κουζίνα»

Θέατρο ΛΑΜΠΕΤΗ: «Η ληστεία της συμφοράς»

Θέατρο ΜΟΥΣΟΥΡΗ: «Η συνάντηση»

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης: “CLEANSED”

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης: (παιδικό) «Το καπλάνι της Βιτρίνας»

Θέατρο ΜΙΚΡΟ ΧΟΡΝ: «Άγριος Σπόρος»

Θέατρο ΧΟΡΝ: «Μάρτυρας Κατηγορίας»

Θέατρο ΙΛΙΣΙΑ: «Το ακρωτήρι»

Θέατρο ΧΩΡΑ: «Μέχρι να σβήσουν τ’ άστρα»

Θέατρο του Νέου Κόσμου: «Ιβάν εναντίον Ιβάν»

Θέατρο του Νέου Κόσμου: «Πιτσιμπούργκο»

Θέατρο ΗΒΗ: «Νίκος Ξυλούρης-Ο Αρχάγγελος της Κρήτης»

Πειραιώς 131: «Πρόσεχε ποιον σκοτώνεις»

Θέατρο ΣΗΜΕΙΟ: «Ευγένιος»

Θέατρο Προσκήνιο: «Λεωφορείο ο πόθος»

Θέατρο CARTEL Tεχνοχώρος: «Άνθρωποι και ποντίκια»

Δημοτικό θέατρο Πειραιά: Merdre!

Θέατρο ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ: «ΚΕΙΚ»

Θέατρο ΠΟΡΕΙΑ: «Όταν έκλαψε ο Νιτσε»

Θέατρο ΦΙΑΤ: Ολική αμεση Συλλογική επικείμενη Επίγεια Σωτηρία

Θέατρο BIOS: «Οι ερωτευμένοι»

Θέατρο ΔΙΠΥΛΟΝ: «Η μέρα της φούστας»

Θέατρο ΟΔΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ: «Η Μονικ δραπετεύει»

και με συμπαράσταση στην απεργία του ΣΕΗ: