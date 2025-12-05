Κλειστά θα είναι σήμερα τα περισσότερα θέατρα με τους ηθοποιούς να προχωρούν σε απεργία σήμερα Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου καθώς, όπως ανακοίνωσε το Σωματείο τους, δεν έχει ικανοποιηθεί το αίτημα του κλάδου σε σχέση με την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας.
- πληρωμένες πρόβες με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη,
- βασικό μισθό 1.250 ευρώ για 5 έως 8 παραστάσεις εβδομαδιαίως,
- ημερομίσθιο 65 ευρώ για 1 έως 4 παραστάσεις εβδομαδιαίως.
Η λίστα με τα κλειστά θέατρα
Όπως αναφέρει το ΣΕΗ, «τα ποσοστά απεργίας των ηθοποιών ξεπερνάνε το 97%. Συνέχεια προστίθενται νέοι συνάδελφοι που απεργούν όπως και θέατρα και ομάδες που έχουν ανακοινώσει τη συμπαράσταση τους στην απεργία του ΣΕΗ (ως και σήμερα στις 14.00).»
Ενδεικτικά:
- Αμφι-θέατρο Σπύρου Ευαγγελάτου: «Γιοι και κόρες»
- Θέατρο Αθηνών : “Cancel”
- Θέατρο ΑΛΜΑ: FESTEN
- Θέατρο Αλίκη: «Μπαμπάδες με ρούμι»
- Θέατρο ΑΚΡΟΠΟΛ: «Η μητέρα του σκύλου»
- Θέατρο ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ: «ΣΤΟ ΤΣΑΚ»
- Θέατρο ΑΠΟΘΗΚΗ: «Στην εξοχή»
- Θέατρο ΑΛΑΜΠΡΑ : «2:22 A GHOST STORY»
- Θέατρο ΑΝΕΣΙΣ: «Τελευταία έξοδος»
- Θέατρο ΑΝΕΣΙΣ: «ΤΖΟΝΙ ΜΠΛΕ»
- Θέατρο ΒΕΑΚΗ: «Δον Ζουαν»
- Θέατρο ΒΕΑΚΗ (παιδικό): «Βαρώνος Μινχάζουεν- Οι φανταστικές περιπέτειες»
- Θέατρο ΓΚΛΟΡΙΑ: «Ράφτης κυριών»
- Θέατρο ΒΡΕΤΑΝΙΑ: «Άρωμα Γυναίκας»
- Θέατρο ΖΙΝΑ: «Ποιος φοβάται τη Βιτζίνια Γουλφ»
- Θέατρο Μικρό Παλλάς: «Η δεξιά, η αριστερά και ο κυρ Παντελής»
- Θέατρο Πόρτα: “Dracula”
- Θέατρο Οδού Κυκλάδων: «Αρχιμαστορας Σολνες» (πρόβα)
- Θέατρο EMBASSY: «Η κόμισσα της Φάμπρικας»
- Θέατρο ΚΝΩΣΣΟΣ: «Ο Εχθρός του λαού»
- Θέατρο ΤΕΧΝΗΣ: «Το Τρίτο Στεφάνι»
- Θέατρο ΤΕΧΝΗΣ: (παιδικο) «ο κος Βρομύλος»
- Θέατρο ΠΑΛΛΑΣ: «Αλεξάνδρεια»
- Θέατρο ΠΟΛΗ: «Οικογένεια Τσεκμέ»
- Ελληνικός Κόσμος (ΘΕΑΤΡΟΝ): «Το μεγάλο μας Τσίρκο»
- Ελληνικός Κόσμος (ΘΕΑΤΡΟΝ): «Ούτε μπρος, ούτε πίσω»
- Θέατρο ΦΙΛΙΠ: «Χάσαμε τη θεία ΣΤΟΠ»
- Θέατρο ΒΕΜΠΟ: «Ενας ήρωας με παντούφλες»
- Θέατρο ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ: «Η Φάλαινα»
- Θέατρο ΑΛΚΥΟΝΙΣ: «Ταρτούφος»
- Θέατρο ΚΙΒΩΤΟΣ: «Η κουζίνα»
- Θέατρο ΛΑΜΠΕΤΗ: «Η ληστεία της συμφοράς»
- Θέατρο ΜΟΥΣΟΥΡΗ: «Η συνάντηση»
- Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης: “CLEANSED”
- Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης: (παιδικό) «Το καπλάνι της Βιτρίνας»
- Θέατρο ΜΙΚΡΟ ΧΟΡΝ: «Άγριος Σπόρος»
- Θέατρο ΧΟΡΝ: «Μάρτυρας Κατηγορίας»
- Θέατρο ΙΛΙΣΙΑ: «Το ακρωτήρι»
- Θέατρο ΧΩΡΑ: «Μέχρι να σβήσουν τ’ άστρα»
- Θέατρο του Νέου Κόσμου: «Ιβάν εναντίον Ιβάν»
- Θέατρο του Νέου Κόσμου: «Πιτσιμπούργκο»
- Θέατρο ΗΒΗ: «Νίκος Ξυλούρης-Ο Αρχάγγελος της Κρήτης»
- Πειραιώς 131: «Πρόσεχε ποιον σκοτώνεις»
- Θέατρο ΣΗΜΕΙΟ: «Ευγένιος»
- Θέατρο Προσκήνιο: «Λεωφορείο ο πόθος»
- Θέατρο CARTEL Tεχνοχώρος: «Άνθρωποι και ποντίκια»
- Δημοτικό θέατρο Πειραιά: Merdre!
- Θέατρο ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ: «ΚΕΙΚ»
- Θέατρο ΠΟΡΕΙΑ: «Όταν έκλαψε ο Νιτσε»
- Θέατρο ΦΙΑΤ: Ολική αμεση Συλλογική επικείμενη Επίγεια Σωτηρία
- Θέατρο BIOS: «Οι ερωτευμένοι»
- Θέατρο ΔΙΠΥΛΟΝ: «Η μέρα της φούστας»
- Θέατρο ΟΔΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ: «Η Μονικ δραπετεύει»
και με συμπαράσταση στην απεργία του ΣΕΗ:
- Θέατρο Από Κοινού: «Η θεριζοαλωνιστική μηχανή Τζακ Ρίπερ»
- Θέατρο ARROYO: “NINA SIMON”
- Θέατρο Από Mηχανής: «Ο Φιάκας»
- Θέατρο Βαφείο- ομάδα ΘΕΑΤΡΕΙΣ: «Το Τανγκό των Χαμένων Ονείρων»
- Στέγη Ιδρύματος Ωνάση: «Οιδίποδας» και «Ο Χορός των εραστών»
- Θέατρο Τζένη Καρέζη: “ΕΝΤΑ”
- Θέατρο Rabbithole – ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ εργαστήρι καλλιτεχνικής Δημιουργίας – «Το κοράκι»
- Θέατρο RADAR: «Οι Βρικόλακες»
- Θέατρο ΣΤΑΘΜΟΣ: «Το ΓΑΛΑ»
- Θέατρο Τόπος Αλλού – ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ : “Killing GODOT”
- Θέατρο ΛΥΧΝΟΣ: «ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΟΥ ΣΕΞ»
- Θέατρο ΜΠΕΛΛΟΣ: «Απόψε κανείς δεν πεθαίνει Σεξ – Βία- Εξουσία- Πίστη-Αγάπη»
- Θέατρο Μικρός Κεραμεικός: VRANARAMA COMEDY NIGHTS και οι παραγωγές που έχουν πρόβες
- Θέατρο ΟLVIO – Ομαδα ΕΜΕΙΣ: “Interview”
- Θέατρο ΠΡΟΒΑ (παιδική σκηνή): «Χριστουγεννιάτικοι Μπελάδες»
- Θέατρο ΣΗΜΕΙΟ: «Ερρίκος Ε»
- Θέατρο Τρένο στο Ρουφ: «Πυρεξία – Τρία οράματα για τη Μέση Ανατολή»
- COCHLEA studia-KΟΧΛΙΑς ΑΜΚΕ : «Καλό κορίτσι»
- Oμάδα Memental στο Δημοτικό θέατρο Πειραιά «Ακούς Μικρέ – Ο Πειραιάς βομβαρδίστηκε»
- ΓΚΡΑΝ ΓΚΙΝΙΟΛ Λαμπ: «Πώς να προσποιείστε ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες: Στον Βυσσινόκηπο του Τσέχωφ»