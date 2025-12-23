Ακούω ότι οι αγρότες θα κάνουν Χριστούγεννα στα μπλόκα και εύχομαι ολόψυχα χρόνια πολλά.

Αλλες παρέες θα πάνε για Χριστούγεννα στην Κουρσεβέλ όπου υποθέτω θα γιορτάσουν με κατάνυξη τη Θεία Γέννηση.

Ετσι είναι όμως οι άνθρωποι και οι ειδήσεις. Δεν πάνε όλοι μαζί.

Παράδειγμα. Δεν προλάβαμε να χωνέψουμε ότι αρνείται να πολιτευτεί ο Κωνσταντίνος Αργυρός παρά τις προτάσεις που έχει.

Και πριν προλάβει να αναλύσει ο Βενιζέλος το κενό που προκύπτει από την πλευρά της «διακυβερνησιμότητας», έρχεται η Καρυστιανού να ανακοινώσει ότι συγκρότησε ήδη «επιτροπή σοφών για τη σωτηρία της χώρας».

Πάλι καλά. Μαθαίνουμε μάλιστα ότι ο άγνωστός μας «σοφός επί των οικονομικών» (ελπίζω να μην είναι κανένας Βαρουφάκης…) εργάζεται ήδη άοκνα, αν και τον πρόλαβε ο Πιερρακάκης που πήγε Γιούρογκρουπ.

Δεν ανησυχώ. Τα καφενεία της Ελλάδας είναι γεμάτα από σοφούς. Το ίδιο και οι εφημερίδες.

Αλλά έτσι είναι η ζωή. Γεμάτη ανισότητες.

Αλλοι κάνουν Χριστούγεννα στα μπλόκα των αγροτών κι άλλοι στην Κουρσεβέλ. Αλλοι πάνε στους σοφούς της Καρυστιανού κι άλλοι στο Γιούρογκρουπ.

Αυτό φυσικά δεν εμποδίζει τους αγρότες και τους σοφούς να προετοιμάζουν τη σωτηρία της Ελλάδας, ακόμη κι αν δεν πολιτευθεί ο Αργυρός παρά τις προτάσεις που έχει.

Προτάσεις άλλωστε είχε και η Ρία Ελληνίδου αλλά δεν έδωσε συνέχεια.

Τα κεντρικά πρόσωπα όμως για τη σωτηρία του τόπου είναι οι άγνωστοί μας σοφοί που θα μας σώσουν. Και στους οποίους προφανώς θα συμπεριλαμβάνεται η γερόντισσα μοναχή που μιλάει αραμαϊκά.

Αν και δεν ξέρουμε σε ποιον ακριβώς τομέα σοφίας δραστηριοποιείται.

Οπως δεν ξέρουμε αν στο συμβούλιο σοφών συμπεριλαμβάνονται και αυτονόητοι σοφοί όπως οι διάφοροι απόστρατοι του ΣΥΡΙΖΑ που ψάχνουν δουλειά.

Διότι ο μεν Τσίπρας κάτι θα βρει να κάνει. Μόνο να γυρίσει όλη την Ελλάδα για το βιβλίο χρειάζεται δυο, τρία χρόνια.

Αλλά οι υπόλοιποι; Φοβούμαι μήπως έχουν την τύχη των σοφών του κόμματος Κασσελάκη που διαλύονται και κανείς δεν τους παίρνει χαμπάρι.

Να φανταστείτε πως και τον Αντώναρο τον πήραν οι μεταφορείς με τα κομοδίνα.

Συνοψίζω. Είναι προφανώς ορθό αυτό που έλεγε ο Διονύσης (πόσο λείπει…) πως στην Ελλάδα την ιστορία «τη φτιάχνουν οι παρέες».

Τι να σου φτιάξουν κι οι άλλοι που τρέχουν στην Κουρσεβέλ;

Ενώ οι σοφοί της Καρυστιανού κάτι θα σώσουν με τη σοφία τους. Τουλάχιστον έως να τους μαζέψει το ΣΔΟΕ.

Ετσι θα ανοίξει ο δρόμος γι’ αυτό που όλοι περιμένουν με αδημονία. Οτι έφτασε η στιγμή να πολιτευθεί η Κατερίνα Λιόλιου!