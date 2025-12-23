Η παγκόσμια περιοδεία της Νατάσσας Μποφίλιου και του Γιάννη Χαρούλη ακυρώθηκε. Η διοργανώτρια εταιρεία σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι η «απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν προσεκτικής εξέτασης των συνθηκών που περιβάλλουν το έργο».

Στη συνέχεια η εταιρεία τονίζει πως «περιστάσεις πέραν του ελέγχου μας κατέστησαν αδύνατη τη συνέχιση του εγχειρήματος».

Υπενθυμίζουμε ότι η παγκόσμια περιοδεία ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί με τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη. Αρχικά υπήρξαν αντιδράσεις από την πλευρά του κληρονόμου του Μάνου Χατζιδάκι, ενώ ενστάσεις υπήρξαν και από την εταιρεία που διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα του Μίκη Θεοδωράκη.

Η αφίσα της συναυλίας άλλαξε, η Νατάσσα Μποφίλιου και ο Γιάννης Χαρούλης δεν πραγματοποίησαν τελικά συνέντευξη Τύπου με στόχο «να μιλήσουν τα τραγούδια», όμως τελικά η παγκόσμια περιοδεία τους δε θα πραγματοποιηθεί.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

«Ακύρωση παγκόσμιας περιοδείας Hellenic Music Ensemble

Το Hellenic Music Ensemble έλαβε τη δύσκολη απόφαση να ακυρώσει την επερχόμενη παγκόσμια περιοδεία του. Όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων θα λάβουν αυτόματα επιστροφή χρημάτων μέσω του αρχικού σημείου αγοράς.

Η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν προσεκτικής εξέτασης των συνθηκών που περιβάλλουν το έργο.

Η GTP Touring Ltd είχε αρχικά ως στόχο την ανάπτυξη μιας πολυετούς διεθνούς περιοδείας συναυλιών με σκοπό την παρουσίαση της ελληνικής μουσικής σε κοινό σε όλο τον κόσμο — ένα έργο που οραματιζόταν ως πηγή πολιτιστικής υπερηφάνειας. Δυστυχώς, περιστάσεις πέραν του ελέγχου μας κατέστησαν αδύνατη τη συνέχιση του εγχειρήματος. Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι δεν έχουμε άλλη βιώσιμη επιλογή από το να αποσυρθούμε.

Ευχαριστούμε τους καλλιτέχνες, τους συνεργάτες και το κοινό που στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία και μοιραζόμαστε την απογοήτευσή τους που δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί όπως είχε σχεδιαστεί».