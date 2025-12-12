Χωρίς τα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι θα πραγματοποιηθεί η παγκόσμια περιοδεία της Νατάσας Μποφίλιου και Γιάννη Χαρούλη μαζί με το Hellenic Music Ensemble, υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Πάνου Λιαρόπουλου. Σε ανακοίνωσή της η διοργανώτρια εταιρεία, GTP Entertainment, ξκαθάρισε ότι στις συναυλίες θα παρουσιαστούν μόνο έργα του Μίκη Θεοδωράκη. Η εταιρεία δημοσίευσε και νέα αφίσα, από την οποία απουσιάζει πλέον το όνομα του Μάνου Χατζιδάκι, βάζοντας τέλος σε ημέρες έντονης δημόσιας συζήτησης.

Με εκτενή ανάρτηση στο Facebook, ο παραγωγός της περιοδείας Michel Boersma εξηγεί ότι η GTP Touring Ltd «βρισκόταν σε πλήρως νόμιμη θέση» να παρουσιάσει έργα Χατζιδάκι στο εξωτερικό χωρίς έγκριση από τον κληρονόμο, καθώς, όπως σημειώνει, αυτό επιβεβαιώθηκε από ειδικούς σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Παράλληλα, διαψεύδει ότι η εταιρεία είχε ζητήσει σχετική άδεια: «Ο Κληρονόμος δεν μας απαγόρευσε νομικά και με άμεση ισχύ να παρουσιάσουμε τη μουσική του Χατζιδάκι στη συναυλία μας».

«Δεν υπάρχει δική σας πρόταση που να μας ενδιαφέρει»

Ο Boersma αναφέρεται και στη συζήτηση που είχε ο αρχιμουσικός Πάνος Λιαρόπουλος με τον κληρονόμο του Μάνου Χατζιδάκι, τονίζοντας ότι η πρόθεση ήταν ενδεχόμενη δημιουργική συνεργασία. «Η απάντηση ήταν: “δεν υπάρχει δική σας πρόταση που να μας ενδιαφέρει”», σημειώνει, υπογραμμίζοντας ότι αυτό είναι «γεγονός, καταγεγραμμένο εγγράφως και όχι άποψη».

Η ανακοίνωση περιλαμβάνει επίσης σοβαρές αιχμές για χειρισμούς γύρω από τη μεταφορά των δικαιωμάτων δημόσιας εκτέλεσης του έργου Χατζιδάκι μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ελλάδας, στις 25 Νοεμβρίου 2025. Ο Boersma υποστηρίζει ότι η αλλαγή πραγματοποιήθηκε «παρασκηνιακά» και χωρίς την προβλεπόμενη τρίμηνη περίοδο προειδοποίησης, η οποία —όπως αναφέρει— θα επέτρεπε στην εταιρεία να παρουσιάσει κανονικά το προγραμματισμένο πρόγραμμα έως τη λήξη της περιοδείας, στις 25 Φεβρουαρίου 2026 στη Νέα Ζηλανδία. «Όταν τα δικαιώματα και οι κανόνες δεν μπορούν πλέον να αποτελέσουν σημείο αναφοράς, είναι ώρα να αλλάξουμε κατεύθυνση», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο Boersma επιρρίπτει ευθέως ευθύνες σε μέρος της δημόσιας συζήτησης που αναπτύχθηκε τις προηγούμενες εβδομάδες: «Όλοι οι “μαχητές του πληκτρολογίου” που προσέβαλαν αγενώς και με ασέβεια τους τραγουδιστές μας, αμφισβήτησαν την ηθική μας και έκαναν μεγαλόστομες δηλώσεις περί αξιών, πρέπει να γνωρίζουν ότι το αποτέλεσμα των ενεργειών τους ήταν η μουσική του Μάνου Χατζιδάκι να μην παρουσιαστεί σε μια παγκόσμια περιοδεία αντάξια της κληρονομιάς του».

Η ανακοίνωση της GTP Entertainment

Το Hellenic Music Ensemble δεν θα παρουσιάσει τη μουσική του Μάνου Χατζιδάκι στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του. Η συναυλία θα τιμήσει τον Μίκη Θεοδωράκη, με μια ερμηνεία αντάξια της σημαντικής του προσφοράς στη μουσική.

Η GTP Touring Ltd, παραγωγός της περιοδείας, βρισκόταν σε νόμιμη θέση να παρουσιάσει τη μουσική του Μάνου Χατζιδάκι εκτός Ελλάδας. Δεν χρειαζόταν έγκριση από τον Κληρονόμο· για τον λόγο αυτό δεν την αναζητήσαμε. Η νομική μας θέση επιβεβαιώθηκε από κορυφαίους νομικούς ειδικούς στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σε αντίθεση με τη δήλωση του Γιώργου Χατζιδάκι, δεν ζητήσαμε άδεια να παρουσιάσουμε τη μουσική του Μάνου Χατζιδάκι. Ο Κληρονόμος δεν μας απαγόρευσε, με νομικά δεσμευτικό τρόπο και άμεση ισχύ, να παρουσιάσουμε τη μουσική του Χατζιδάκι στη συναυλία μας.

Ο μουσικός διευθυντής Πάνος Λιαρόπουλος μοιράστηκε με τον Κληρονόμο τα σχέδιά μας για την παγκόσμια περιοδεία και ρώτησε αν επιθυμούσαν να συνεργαστούν δημιουργικά μαζί μας. Η απάντηση του Κληρονόμου ήταν: «δεν υπάρχει δική σας πρόταση που να μας ενδιαφέρει». Αυτό είναι γεγονός, καταγεγραμμένο εγγράφως και όχι άποψη.

Είναι επίσης γεγονός —καταγεγραμμένο εγγράφως και όχι άποψη— ότι δεν υπήρχε κανένας νομικός δρόμος ώστε ο Κληρονόμος να μας εμποδίσει να τιμήσουμε τη μουσική του Μάνου Χατζιδάκι σε μια περιοδεία υψηλού επιπέδου.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες είδαμε να λαμβάνουν χώρα «παρασκηνιακά» ορισμένες αμφιλεγόμενες ενέργειες. Αυτό περιλαμβάνει —στις 25 Νοεμβρίου 2025— τη μεταφορά των δικαιωμάτων δημόσιας εκτέλεσης του έργου του Μάνου Χατζιδάκι μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ελλάδας.

Οι διεθνώς αποδεκτοί κανόνες ορίζουν ότι μια τέτοια μεταφορά δικαιωμάτων απαιτεί περίοδο προειδοποίησης τουλάχιστον τριών μηνών. Αυτό επιτρέπει να πραγματοποιηθεί μια προγραμματισμένη συναυλία και να ολοκληρωθούν παράλληλα οι διαδικασίες αδειοδότησης που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η περίοδος αυτή, στην περίπτωσή μας, θα έληγε το βράδυ της τελευταίας μας συναυλίας στη Νέα Ζηλανδία, στις 25 Φεβρουαρίου 2026, επιτρέποντάς μας έτσι να παρουσιάσουμε το προγραμματισμένο πρόγραμμα, καταβάλλοντας στο ακέραιο όλα τα δικαιώματα στον δικαιούχο μέσω των αρμόδιων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης σε κάθε χώρα.

Τα δικαιώματα και οι κανόνες γενικά λειτουργούν ως πλαίσιο που επιτρέπει στις εταιρείες να παράγουν παραστάσεις με ασφάλεια και καλή πίστη.

Δυστυχώς, πριν από δύο ημέρες ανακάλυψα ότι οι κανόνες παρακάμφθηκαν σε μια απέλπιδα προσπάθεια να «κερδηθεί» η αντιπαράθεση μεταξύ της GTP Touring Ltd και του Κληρονόμου από την πλευρά της κοινής γνώμης. Από την εμπειρία μου, όταν τα δικαιώματα και οι κανόνες δεν μπορούν πλέον να αποτελέσουν σημείο αναφοράς, είναι ώρα να αλλάξει πορεία.

Όλοι οι «μαχητές του πληκτρολογίου» που προσέβαλαν αγενώς και με ασέβεια τους τραγουδιστές μας, αμφισβήτησαν την ηθική μας και έκαναν μεγαλόστομες δηλώσεις περί ηθικής, πρέπει να έχουν υπόψη ότι το αποτέλεσμα των ενεργειών τους ήταν η μουσική του Μάνου Χατζιδάκι να μην παρουσιαστεί σε μια παγκόσμια περιοδεία αντάξια της κληρονομιάς του.