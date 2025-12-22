Άστατος αναμένεται να είναι ο καιρός σε ορισμένες περιοχές της χώρας κατά τη διάρκεια της Δευτέρας, ενώ ανάλογα θα κυλήσει όλη η εβδομάδα μέχρι τα Χριστούγεννα.

Συγκεκριμένα, τοπικές βροχές αναμένεται να σημειωθούν στα κεντρικά και νότια Επτάνησα, στην Στερεά Ελλάδα, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην Μαγνησία, στη βόρεια Πελοπόννησο και στις νοτιοανατολικές Κυκλάδες αλλά και στην Κρήτη. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις.

Στην Αττική, αναμένονται τοπικές βροχές και η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 10-17 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη, αναμένονται μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις ενώ η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 5-14 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός μέχρι τα Χριστούγεννα

Την Τρίτη θα έχουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Από το απόγευμα στο Ιόνιο οι βροχές θα ενταθούν και βαθμιαία θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά (πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης), χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά και τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ιονίου θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 10 με 14 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Την Τετάρτη στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα ενταθούν στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως στα βορειοδυτικά.

Τα Χριστούγεννα οι νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως στα βόρεια.

Ο αστατος καιρός θα συνεχιστεί και την Παρασκευή με κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις και βροχές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και τις Σποράδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.