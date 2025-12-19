Με μηνιγγίτιδα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων μία μαθήτρια μετά από συμπτώματα που παρουσίασε λίγο μετά την επιστροφή της από σχολική εκδρομή στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, πρόκειται για μία μαθήτρια λυκείου που συμμετείχε σε πενταήμερη σχολική εκδρομή σε χώρες της Ευρώπης.

Η 17χρονη μόλις επέστρεψε στο σπίτι της, την περασμένη Παρασκευή, παρουσίασε συμπτώματα μηνιγγίτιδας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων.

Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν πως έχει προσβληθεί από βακτηριακή μηνιγγίτιδα με την κατάσταση της υγείας της να κρίνεται καλή.

Άμεσα ενημερώθηκε το σχολείο με τη διεύθυνση να στέλνει email στους γονείς και να ενημερώνει τον ΕΟΔΥ.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, θα πρέπει να τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα (καθαριότητα και πλύσιμο χεριών) ενώ δεν υπάρχει λόγος να κλείσει το σχολείο.