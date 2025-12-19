«Συναγερμός» σήμανε τα ξημερώματα της Παρασκευής στα νότια της Κρήτης, όταν εντοπίστηκε πλοίο με εκατοντάδες πρόσφυγες – μετανάστες να πλέει στη θαλάσσια περιοχή, νότια της Γαύδου. Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, το πλοίο μεταφέρει πάνω από 500 (545) ανθρώπους.

Άμεσα ενημερώθηκαν οι Αρχές, που έστησαν μεγάλη επιχείρηση για τη διάσωση των μεταναστών με τη συνδρομή τριών σκαφών της Frontex, άλλα τόσα του Λιμενικού Σώματος και τρία παραπλέοντα πλοία.

Στην Αγία Γαλήνη οι διασωθέντες

Οι διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους και πρόκειται να μεταφερθούν στην Αγία Γαλήνη. Ήδη, έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις για το πού θα φιλοξενηθούν, καθώς πρόκειται για πολλά άτομα.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στο patris, ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, Γιάννης Ταταράκης «οι μετανάστες θα μείνουν για λίγο στην Αγία Γαλήνη, καθώς θα αναχωρήσουν για το Ρέθυμνο».

Παράλληλα, έχει προβλεφθεί η σίτιση τους από την δημοτική αρχή. «Εμείς θα προσφέρουμε στους ανθρώπους φαγητό, όπως κάθε φορά που φτάνουν μετανάστες στην περιοχή μας», τονίζει ο κ. Ταταράκης, ο οποίος επισημαίνει πως μέχρι στιγμής ο δήμος Αγίου Βασιλείου έχει δαπανήσει μόνο για φέτος 350.000 ευρώ για το μεταναστευτικό. «Είναι ένα υπέρογκο έξοδο, δεν μπορούμε να το αντέξουμε. Περιμένουμε βέβαια κάποια χρήματα που μας έχουν εγκριθεί από το υπουργείο εντός των επόμενων ημερών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέσσερα περιστατικά σε 24 ώρες

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για το τέταρτο σκάφος με μετανάστες που φτάνει στην Κρήτη το τελευταίο 24ωρο. Νωρίτερα σε ακόμα μια επιχείρηση διάσωσης είχε προχωρήσει το Λιμενικό, επίσης νότια της Γαύδου. Μια λέμβος στην οποία επέβαιναν 32 άτομα εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή. Οι αλλοδαποί διασώθηκαν από σκάφος της δύναμης Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.

Είχε προηγηθεί βάρκα με 37 επιβαίνοντες ανοιχτά των Καλών Λιμένων, ενώ πραγματοποιήθηκε επιχείρηση διάσωσης και για άλλους 53 αλλοδαπούς στην περιοχή της Καραβόβρυσης.

Οι καιρικές συνθήκες, με την πτώση των ανέμων και την επικράτηση μπουνάτσας, είχαν ήδη σημάνει συναγερμό από νωρίς στις Αρχές, καθώς θεωρούνται ευνοϊκές για οργανωμένες μετακινήσεις προσφύγων και μεταναστών. Οι εξελίξεις επιβεβαίωσαν τους φόβους, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα για ενδεχόμενα νέα περιστατικά, τις επόμενες ώρες.