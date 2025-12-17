Μια μέρα μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού στη Βουλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συναντήσει τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο Μέγαρο Μαξίμου.

Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αντάλλαξαν ευχές με τον πρωθυπουργό, έβγαλαν selfies αλλά και μια οικογενειακή φωτογραφία μπροστά από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο και οι συζητήσεις ήταν χαλαρές.

Ο πρωθυπουργός τους ενημέρωσε για τη συμμετοχή του αύριο στις Βρυξέλλες, στη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της Ε.Ε., με βασικό αντικείμενο στην ατζέντα τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης δώρισε στον Κυριάκο Μητσοτάκη μια γραβάτα με φρεγάτες, με τον Πρωθυπουργό να δεσμεύεται ότι θα τη φορέσει στην παραλαβή τους. Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη θα γίνει η ονοματοδοσία στην πρώτη από τις τέσσερις Belharra.

Οι βουλευτές της ΝΔ έφυγαν από το Μέγαρο Μαξίμου έχοντας στα χέρια τους ένα γούρι για τη νέα σεζόν. Από τη μία πλευρά του υπήρχε ανάγλυφο το 2026, ενώ από την άλλη υπήρχαν η υπογραφή και τα αρχικά του Πρωθυπουργού.

Δείτε φωτογραφίες από τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη