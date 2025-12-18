Προφυλακίστηκε ο 54χρονος λογιστής που φέρεται να εμπλέκεται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στα Γιαννιτσά. Ειδικότερα, ο άνδρας μετά την απολογία του ενώπιον των δικαστικών Αρχών κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Ο κατηγορούμενος είχε απολογηθεί τον περασμένο Οκτώβριο και τότε είχε αφεθεί ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων. Ωστόσο, στο μεσοδιάστημα προέκυψαν νέα στοιχεία, τα οποία οδήγησαν τις εισαγγελικές αρχές στην άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης σε βάρος του για τα αδικήματα της απάτης και της συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης, αυτή τη φορά για διαφορετικά πραγματικά περιστατικά που εντάσσονται στη δικογραφία των Γιαννιτσών.

Μετά το πέρας της συμπληρωματικής του απολογίας, ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν στην προφυλάκισή του. Έτσι, οι προσωρινές κρατήσεις έφτασαν τις 15, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υπόθεσης, η οποία εξακολουθεί να απασχολεί εντόνως τις δικαστικές Αρχές.

Η υπόθεση στην Κρήτη

Την ίδια ώρα, εξελίξεις σημειώνονται και σε ό,τι αφορά την υπόθεση στην Κρήτη. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στο νησί, όπου μέχρι στιγμής όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις.