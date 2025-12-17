Η Opinion Poll πραγματοποίησε μεγάλη δημοσκόπηση για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, ενώ επιχείρησε και μια μίνι ανασκόπηση της χρονιάς που ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες. Στη δημοσκόπηση αποτυπώνεται ο προβληματισμός των πολιτών για την ακρίβεια και την οικονομία γενικότερα.

Σχεδόν ένας στους δύο υποστηρίζει ότι το πρώτο θέμα που θεωρεί ως το πιο σοβαρό της χώρας είναι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός και ακολουθούν η οικονομία και η ανάπτυξη. Την πρώτη πεντάδα κλείνουν η διαφθορά, η δικαιοσύνη και οι τιμές στην ενέργεια.

Αυτό που αποτυπώνει και την απαισιοδοξία των ερωτηθέντων είναι ότι οι περισσότεροι ανησυχούν για την ακρίβεια ενόψει και της νέας σεζόν. Συγκεκριμένα, το 28,9% των ερωτηθέντων έθεσε ως πρώτη επιλογή του την ακρίβεια και το 24,9% την οικονομική κατάσταση της χώρας γενικότερα.

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και το δίκιο των αγροτών

Την ίδια ώρα οι πολίτες θεωρούν ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι το πιο σημαντικό συμβάν του 2025, με τους πολέμους να βρίσκονται στη δεύτερη θέση και τα μεγάλα συλλαλητήρια για τα Τέμπη να είναι στην τρίτη.

Την ίδια ώρα η πλειοψηφία των πολιτών πιστεύει ότι η Κυβέρνηση δεν είναι αποφασισμένη να διαλευκάνει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και μάλιστα με συντριπτικό ποσοστό. Συγκεκριμένα το 73,3% πιστεύει ότι η ΝΔ δεν έχει τη βούληση να φτάσει το μαχαίρι στο κόκκαλο και μόλις το 23,6% θεωρεί ότι αυτό θα συμβεί.

Επιπρόσθετα, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων όχι απλά τάχθηκε υπέρ των αγροτών, αλλά επισημαίνουν ότι έχουν κάθε δικαίωμα να επιλέγουν τον τρόπο που αυτοί θα αντιδράσουν και θα απαιτήσουν τα δικαιώματά τους. Συγκεκριμένα, το 88,2% πιστεύει ότι τα δικαιώματα των αγροτών είναι δίκαια.

Απογοήτευση από την αντιπολίτευση και αδιαφορία για τα κόμματα Τσίπρα και Σαμαρά

Ένα ακόμα στοιχείο που αποτυπώνεται στη δημοσκόπηση είναι η απογοήτευση των πολιτών από την αντιπολίτευση. Το 53,1% δηλώνει πως δεν είναι ικανοποιημένο από κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης. Στη δεύτερη θέση είναι η Πλεύση Ελευθερίας με 12,4% και στην τρίτη η Ελληνική Λύση με 10%.

Επιπρόσθετα, χαμηλές είναι οι δημοσκοπικές… πτήσεις για τα κόμματα που μπορεί να δημιουργήσουν ο Αλέξης Τσίπρας και ο Αντώνης Σαμαράς, αφού η πλειοψηφία των πολιτών δηλώνει αρνητική στο να τα ψηφίσει.

Συγκεκριμένα, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα προτίθεται να ψηφίσει μόλις το 9% των ερωτηθέντων, ενώ το 65,9% θεωρεί ότι είναι απίθανο να ψηφίσουν.

Ακόμα πιο χαμηλά είναι τα ποσοστά του Αντώνη Σαμαρά αφού μόλις το 3,6% δηλώνει ότι θα ψήφιζε ένα κόμμα από τον πρώην πρωθυπουργό.

Καταλληλότερος ο «κανένας», σταθερό προβάδισμα η ΝΔ

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό ο «κανένας» παραμένει η κορυφαία απάντηση με 31,9% των ερωτηθέντων να την προτιμούν. Δεύτερος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 28,5% και τρίτη η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 9,1%.

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι σταθερά πρώτη με διψήφια διαφορά, αφού συγκεντρώνει το 23,8% των προτιμήσεων. Δεύτερο είναι το ΠαΣοΚ με 10,9% και τρίτη είναι η Ελληνική Λύση που προσπερνά την Πλεύση Ελευθερίας.

Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 29,7% με το ποσοστό του ΠαΣοΚ να ανεβαίνει στο 13,6%. Διψήφια ποσοστά καταγράφουν η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας. Εντός της βουλής βρίσκονται επίσης ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, Φωνή Λογικής και Μερα25.