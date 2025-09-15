Ο Γιώργος Μαζωνάκης διαπίστωσε τυχαία ότι κάποιοι είχαν καταφέρει να τον βλέπουν και να ακούνε τις συνομιλίες στο σπίτι του, εν αγνοία του. Πότε και πώς έγινε η εγκατάσταση του usb παραμένει άγνωστο, όπως φυσικά και το πρόσωπο ή τα άτομα που έδωσαν την επίμαχη εντολή.

Πληροφορίες του Live News αναφέρουν πως το εξάρτημα παρακολούθησης είχε τοποθετηθεί στο σαλόνι του σπιτιού και συγκεκριμένα στο πόδι του καναπέ.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης άρχισε να υποψιάζεται ότι κάποιοι τον παρακολουθούν, όταν διαπίστωσε τη διαρροή ιδιωτικών του συζητήσεων.

Όπως διαπιστώθηκε επρόκειτο για κοριό παρακολούθησης με συνεχόμενη εγγραφή, πολύ μικρό σε μέγεθος. Η μπαταρία του κρατάει έως 25 ώρες, η μνήμη του φτάνει τα 16 GB, με δυνατότητα να χωρίζει τα αρχεία κάθε 5 ώρες. Όπως διαπιστώθηκε, η επίμαχη συσκευή μπορούσε απλά και εύκολα να συνδεθεί σε κινητό τηλέφωνο με ένα καλώδιο.

Το συγκεκριμένο usb δεν κατέγραφε συνέχεια, αλλά μόνο όταν ανίχνευε ομιλίες, εξηγούν στο Live News ειδικοί.

Οι ειδικοί θεωρούν δεδομένο πως, κάποιος ή κάποιοι έμπαιναν κατά διαστήματα στο σπίτι του τραγουδιστή, για να φορτίσουν το εξάρτημα, να ελέγξουν τη θέση του και φυσικά να σβήσουν τα αρχεία που τους ήταν αχρείαστα.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν γνωρίζει ποιος θα μπορούσε να κρύβεται από πίσω και, όπως έχει αναφέρει σε συνεργάτες του, μπορεί να κάνει μόνο υποθέσεις.

Τα όσα είπε ο ίδιος την περασμένη Παρασκευή, στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, έδειξαν πως έχει πάρει τις αποφάσεις του.

Όπως επαναλαμβάνει ο δικηγόρος του, ο τραγουδιστής είναι στεναχωρημένος, πικραμένος και αγανακτισμένος. Παραμένει αποφασισμένος όμως να συνεχίσει μέχρι τέλους για να φανεί όλη η αλήθεια για την περιπέτεια που έζησε το φετινό καλοκαίρι.

Η μήνυση του τραγουδιστή στην αδερφή του

Το Live News αποκάλυψε όσα περιέχονται στη μήνυση που υπέβαλε ο γνωστός τραγουδιστής κατά της αδερφής του, Βάσως Μαζωνάκη.

«Ανακάλυψα ότι η αδελφή μου Βάσω προέβη σε ψευδή και πλαστή δήλωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ καθώς και σε ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης και κωδικοποίησης της ετερόρρυθμης εταιρείας μας, σύμφωνα με το οποίο, δήθεν μεταβίβασα το δικό μου ποσοστό στην αδελφή μου Βάσω και στον σύζυγό της».

«Συγκεκριμένα, το ιδιωτικό συμφωνητικό είχε ημερομηνία 28/08/2023 κι έγινε δήθεν μεταξύ εμού, της αδελφής μου και του τρίτου προσώπου, του συζύγου της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού με τις τροποποιήσεις του. Χρησιμοποιώντας δηλαδή, ένα πληρεξούσιο του 2014 που δεν έδινε τέτοια εντολή, μεταβίβασε μετοχές δικές μου στον εαυτό της και σε τρίτο πρόσωπο, στον σύζυγό της».

«Όσον αφορά το περιστατικό της ακούσιας νοσηλείας μου, μηνύω τα μέλη της οικογένειάς μου και την φίλη και μακιγιέζ μου για ψευδή κατάθεση και συκοφαντική δυσφήμηση. Συγκεκριμένα, η φίλη μου Σ.Π. ήταν κολλητή της αδελφής μου Μαρίας και για ένα διάστημα συνεργάτιδα και μακιγιέζ μου. Με την εν λόγω μακιγιέζ διέκοψα τη συνεργασία με δική μου πρωτοβουλία τον Μάρτιο του 2024».