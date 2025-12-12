Με καλές συνθήκες θα κυλήσει ο καιρός των επόμενων ημερών, μέχρι και τις 16 Δεκεμβρίου οπότε τα προγνωστικά μοντέλα φέρνουν νέα κακοκαιρία.

O καιρός σήμερα θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα με κατά τόπους νεφώσεις κυρίως τις πρωινές και τις βραδινές ώρες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 16, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19 και κατά τόπους στη νότια νησιωτική χώρα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική το θερμόμετρο θα δείξει από 8-19 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 6-16 βαθμούς Κελσίου.

Νέα διαταραχή από 16 Δεκεμβρίου

Για νέα κακοκαιρία από 16 Δεκεμβρίου κάνει λόγο στο Facebook ο Θοδωρής Κολυδάς. Όπως αναφέρει ο γνωστός μετεωρολόγος «μετά τις 17-18 Δεκεμβρίου η αβεβαιότητα αυξάνεται απότομα […] Η πρώτη διαταραχή κάνει την πρώτη ουσιαστική ανατολική – βορειοανατολική μετατόπιση από τις 16/12 και μετά και από τις 17 Δεκεμβρίου η διαταραχή (trough) έχει μετακινηθεί πλέον προς κεντρική Μεσόγειο/νότια Ιταλία».

Ωστόσο επισημαίνει ότι «έχουμε αρκετό δρόμο ακόμη μέχρι τις μέρες των Χριστουγέννων».