Αντιδράσεις έχουν προκαλέσει στον ΣΥΡΙΖΑ οι δημόσιες τοποθετήσεις της Μαρίας Καρυστιανού και το ενδεχόμενο –έστω υπό όρους– μετασχηματισμού της κοινωνικής κινητοποίησης που έχει αναπτυχθεί μετά την τραγωδία των Τεμπών σε πολιτικό φορέα.

Το «παράθυρο» που άφησε η ίδια, μιλώντας για τη δυνατότητα δημιουργίας κόμματος, έχει προκαλέσει προβληματισμό και εσωτερική συζήτηση στην Κουμουνδούρου.

Η ανησυχία δεν αφορά μόνο το ενδεχόμενο ενός νέου πολιτικού παίκτη στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, αλλά και τη φύση ενός τέτοιου εγχειρήματος: αν θα πρόκειται για μια θεσμική πολιτική πρόταση ή για ένα προσωποκεντρικό σχήμα που θα αντλεί νομιμοποίηση κυρίως από το ηθικό βάρος της τραγωδίας και της κοινωνικής οργής.

Η παρέμβαση της Ακρίτα

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η παρέμβαση της Έλενας Ακρίτα, η οποία με ανάρτησή της επιχείρησε να βάλει τον πήχη της συζήτησης σε αυστηρά πολιτικούς όρους. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε ότι οποιοδήποτε νέο κόμμα «θα αξιολογηθεί από τις επιλογές του», ανεξάρτητα από το έγκλημα των Τεμπών, επισημαίνοντας πως οι κρίσιμες παράμετροι είναι οι συμμαχίες, οι αρχές, η στάση στα μεγάλα ζητήματα της εποχής: κράτος δικαίου, θεσμοί, εργασία, κοινωνική συνοχή και ανθρώπινα δικαιώματα.

Παράλληλα, η κ. Ακρίτα τόνισε ότι το δικαίωμα του εκλέγεσθαι είναι θεμελιώδες και δεν μπορεί να αποτελεί προνόμιο κλειστών κύκλων, προσθέτοντας ωστόσο ότι τα προσωποκεντρικά σχήματα κρίνονται όχι μόνο από τις διακηρύξεις τους αλλά και από τις ανοχές τους απέναντι στον αυταρχισμό και την ακροδεξιά. «Στην πολιτική τίποτα δεν είναι ουδέτερο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Το σχόλιο Παπαδημούλη

Σε ανάλογο τόνο κινήθηκε και ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν γνωρίζει αν η Μαρία Καρυστιανού σκοπεύει να εμπλακεί ενεργά στην πολιτική ή να κατέβει στις προσεχείς εκλογές. «Αν και όταν υπάρξει κάτι τέτοιο, θα το κρίνω και θα αξιολογήσω το πρόγραμμα και τα πρόσωπα», ανέφερε, υιοθετώντας μια στάση αναμονής. Ταυτόχρονα, κατήγγειλε την εκστρατεία ειρωνικών σχολίων και «δολοφονίας χαρακτήρα» που, κατά την άποψή του, δέχεται η κ. Καρυστιανού από την κυβέρνηση και τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας.

«Η διαφθορά σκότωσε το παιδί μου»

Η ίδια η Μαρία Καρυστιανού, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τις προθέσεις της, δήλωσε στον ΑΝΤ1 ότι στηρίζει εδώ και μήνες τη μεγάλη κοινωνική αντίδραση που έχει αναπτυχθεί ενάντια στη διαφθορά. Όπως είπε, πρόκειται για ένα κίνημα πολιτών που γεννήθηκε από την ανάγκη δικαιοσύνης και λογοδοσίας, τονίζοντας με δραματικό τρόπο ότι «η διαφθορά σκότωσε το παιδί μου».

Υπογράμμισε ότι θα συμβάλει στην οργάνωση αυτού του κινήματος και μόνο εφόσον πληρούνται αυστηρές προϋποθέσεις, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε πολιτικό κόμμα, ώστε να προσφέρει μια «υγιή και καινούργια» επιλογή πέρα από τους υπάρχοντες κομματικούς σχηματισμούς.