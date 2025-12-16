Σε κατάληψη του σχολείου τους προχώρησαν οι μαθητές του 15ου Γυμνασίου Κυψέλης, στον απόηχο του σοβαρού περιστατικού βίας που σημειώθηκε εντός της σχολικής μονάδας.

Οι μαθητές ζητούν τη συχνότερη παρουσία ψυχολόγου στο σχολείο, τονίζοντας ότι, παρότι υπάρχει ψυχολόγος μία φορά την εβδομάδα, αυτό δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση σοβαρών ζητημάτων που προκύπτουν.

Ειδικότερα, αναστατωμένη παραμένει η σχολική κοινότητα στην Κυψέλη μετά την επίθεση που σημειώθηκε όταν 16χρονη μαθήτρια επιτέθηκε με μαχαίρι τυπου πεταλούδα σε 14χρονη συμμαθήτριά της, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Το θύμα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η 16χρονη προσήχθη στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για το περιστατικό.

Πώς ξεκίνησε το επεισόδιο

«Είδα τα κορίτσια να είναι σε έναν κύκλο. Η 16χρονη της φώναζε και της μιλούσε έντονα. Έβγαλε το μαχαίρι από την τσέπη της και τη μαχαίρωσε στην κοιλιά και στο χέρι. Μετά ήρθαν οι καθηγητές, τις πήραν στο γραφείο και στη συνέχεια ήρθε το 100 και το ΕΚΑΒ. Το κορίτσι το πήραν στο Παίδων και το άλλο στην Αστυνομία», ανέφερε μαθήτρια του σχολείου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το επεισόδιο φέρεται να ξεκίνησε έπειτα από παρεξήγηση μεταξύ των δύο κοριτσιών. «Είχε ακουστεί ότι η 14χρονη αποκάλεσε την 16χρονη “πρεζού”. Ήταν η πρώτη της ημέρα στο σχολείο. Ήταν κλεισμένη στην τουαλέτα και τη βοήθησε να βγει η καθαρίστρια. Όταν χτύπησε το κουδούνι και πήγε στο μάθημα, είδε την 14χρονη, άρχισε να τη βρίζει και χωρίς να την αφήσει να μιλήσει έβγαλε την πεταλούδα από την τσέπη και τη μαχαίρωσε», περιέγραψε άλλη μαθήτρια.

Σημειώνεται ότι η 16χρονη φέρεται να είχε παρουσιάσει παραβατική συμπεριφορά και στο προηγούμενο σχολείο στο οποίο φοιτούσε. Κατά πληροφορίες είχε συλληφθεί άλλες τρεις φορές

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό σε γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές, με τους τελευταίους να ζητούν άμεσα μέτρα ενίσχυσης της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στη σχολική κοινότητα.