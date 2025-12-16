Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση άσκησε στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς. «Τα μπλόκα της αγανάκτησης και της απόγνωσης είναι η απάντηση στο ψευδεπίγραφο success story του κ. Μητσοτάκη» σημείωσε ο Αλέξης Χαρίτσης προσθέτοντας ότι αν καταρρεύσουν οι αγρότες, καταρρέει το αφήγημα της δήθεν ισχυρής ανάπτυξης.

Όπως είπε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, «ψηφίζουμε έναν προϋπολογισμό με τους αγρότες να ξενυχτάνε στα μπλόκα», τονίζοντας ότι οι αγρότες δεν ανησυχούν μόνο για τις επιδοτήσεις και το «πλιάτσικο» κι τις απάτες στις επιδοτήσεις νιώθοντας ότι τους λήστεψαν, αλλά κυρίως για το μέλλον, «γιατί βλέπουν ότι δεν υπάρχει καμία στρατηγική». Δεν παρέλειψε να επιρρίψει ευθύνες στη κυβέρνηση για καταστολή και κοινωνικό αυτοματισμό.

Παράλληλα μίλησε και για «πλιάτσικο των θεσμών» με μια πρωτοφανή καταβαράθρωση των θεσμών που οδηγεί τους πολίτες σε απώλεια εμπιστοσύνης με τα «συνεχή σκάνδαλα, την προσπάθεια συγκάλυψης και τις εξεταστικές που λειτουργούν ως πλυντήρια και οχήματα αμνήστευσης υπουργών».