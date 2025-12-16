Είσαι φοιτητής στη Νομική αλλά θα ήθελες να σπουδάσεις μάρκετινγκ και επικοινωνία; Το Πολυτεχνείο ήταν η πρώτη σου επιλογή, αλλά ένα κομμάτι μέσα σου ήθελε να σπουδάσεις Ψυχολογία; Με το Πρόγραμμα Παράλληλης Φοίτησης στο Deree, ο συνδυασμός δύο εκπαιδευτικών συστημάτων αλλά και δύο διαφορετικών πτυχίων είναι εφικτός. Και ακριβώς αυτό είναι το μεγαλύτερο όφελος του Προγράμματος!

Σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει και οι ανάγκες γίνονται ολοένα μεγαλύτερες και πιο επιτακτικές, όσο περισσότερα εφόδια έχεις, τόσο το καλύτερο. Με το Πρόγραμμα Παράλληλων Σπουδών του Deree, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εντάσσονται δυναμικά στην αγορά εργασίας τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, καθώς αποκτούν δεξιότητες, που δεν μπορεί να τις προσφέρει μόνο ένα εκπαιδευτικό σύστημα, και, έτσι, αποκτούν προβάδισμα έναντι όλων των υπολοίπων στην αγορά εργασίας!

Αυτός είναι ίσως και ο πιο σημαντικός λόγος για τον οποίο κάθε χρόνο αυξάνεται ο αριθμός των φοιτητών που επιλέγουν την παράλληλη φοίτηση στο Deree. Τα πλεονεκτήματα, όμως, δεν σταματούν εκεί.

Μέσω της παράλληλης φοίτησης στο Deree, οι φοιτητές των δημόσιων πανεπιστημίων έχουν την ευκαιρία να μάθουν πώς να λειτουργούν σε ένα διεθνές περιβάλλον, αποκτούν διεθνή ακαδημαϊκή και επαγγελματική εμπειρία αλλά και εφοδιάζονται για τα επόμενά τους βήματα μετά την αποφοίτηση.

Το Deree, στην προσπάθειά του να κάνει τη διαδικασία αυτή ακόμα πιο εύκολη για τους σπουδαστές, προσφέρει:

Ευέλικτο ωράριο .

. Δυνατότητα μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων από το δημόσιο πανεπιστήμιο στο Deree, με αναγνώριση μαθημάτων στα οποία ο φοιτητής έχει επιτύχει, μετά από αξιολόγηση. Έτσι, μειώνεται η διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση πτυχίου από το Deree.

από το δημόσιο πανεπιστήμιο στο Deree, με αναγνώριση μαθημάτων στα οποία ο φοιτητής έχει επιτύχει, μετά από αξιολόγηση. Έτσι, μειώνεται η διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση πτυχίου από το Deree. Ένα ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης, που προσφέρει βοήθεια στο 90% των αιτούντων.

Επιπλέον, μέσω του Προγράμματος Παράλληλων Σπουδών, οι φοιτητές των δημοσίων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα διεθνών προδιαγραφών, αφού το Deree – The American College of Greece πιστοποιείται από αμερικανικό και βρετανικό οργανισμό, αλλά και να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που προσφέρει, όπως το πρόγραμμα Study Abroad αλλά και η δυνατότητα πρακτικής άσκησης (internships) σε κορυφαίες πολυεθνικές εταιρείες παντού στον κόσμο.

Τα 33 προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Deree δίνουν πληθώρα επιλογών στους μελλοντικούς φοιτητές, οι οποίοι εκτός από την απόκτηση πτυχίου Bachelor, μπορούν να επιλέξουν και ανάμεσα σε 63 προγράμματα υποειδίκευσης (minor), δηλαδή κύκλους σπουδών 6-7 μαθημάτων.

Μάλιστα, οι αριστούχοι φοιτητές των ελληνικών πανεπιστημίων που θέλουν να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Παράλληλων Σπουδών του Deree έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν μία υποτροφία από το «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», το οποίο από το 2014 δίνει αυτή την ευκαιρία σε όσους θέλουν να προσθέσουν αξία στο πτυχίο τους.

Η πρόσβαση σε ευκαιρίες καριέρας τόσο εντός, όσο και εκτός των ελληνικών συνόρων μέσω του Προγράμματος Παράλληλων Σπουδών, είναι μόνο ένα από τα οφέλη που απολαμβάνουν οι υπότροφοι του ΙΣΝ.

Επιπλέον, οι φοιτητές αποκτούν εξοικείωση με το αμερικανικό εκπαιδευτικό σύστημα μέσα από το οποίο βελτιώνεται η ικανότητα χειρισμού της αγγλικής γλώσσας, καθώς όλα τα μαθήματα διδάσκονται στα αγγλικά, σπουδάζουν σε ένα διεθνές περιβάλλον, ενώ έχουν την κατάλληλη καθοδήγηση από υψηλού επιστημονικού επιπέδου ακαδημαϊκό προσωπικό.

Ακόμη, το πρόγραμμα Study Abroad επιτρέπει στους φοιτητές του Deree να παρακολουθήσουν μαθήματα στο εξωτερικό σε περισσότερα από 55 συνεργαζόμενα πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο, ενώ, την ίδια ώρα, μπορούν να προχωρήσουν σε πρακτική άσκηση εκτός συνόρων, αποκτώντας σημαντική επαγγελματική εμπειρία δουλεύοντας σε πολυεθνικές.Σημαντικό πλεονέκτημα προσφέρουν και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, που παρέχονται από το Office of Career Services του Deree, με στόχο τη σωστή επιλογή μεταπτυχιακού ή και επαγγελματικού κλάδου αλλά και τη δυνατότητα συμμετοχής σε εκθέσεις και διάφορα career-oriented events.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις Παράλληλες Σπουδές στο Deree – The American College of Greece, τα πεδία σπουδών και τις ευκαιρίες υποτροφιών

Τα μαθήματα ξεκινούν στις 12 Ιανουαρίου, 2026.

