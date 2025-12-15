Αδυναμίες στο πλαίσιο της καταπολέμησης της απάτης και συγκεκριμένα στον τρόπο με τον οποίο τα βασικά αρμόδια όργανα ανταλλάσσουν πληροφορίες αντιμετωπίζει η ΕΕ, σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Σύμφωνα με την έκθεση από το 2022 έως και το 2024 υποβλήθηκαν 27.000 καταγγελίες για απάτη στα όργανα της ΕΕ που είναι αρμόδια για την καταπολέμησή της, εκ των οποίων για το ένα τρίτο θεωρήθηκε σκόπιμο να κινηθεί έρευνα.

Στο πλαίσιο της αρχιτεκτονικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης, οι καταγγελίες διερευνώνται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης είναι αρμόδια για τη διεξαγωγή διοικητικών ερευνών. Η OLAF και η EPPO υποστηρίζονται από τον Οργανισμό της ΕΕ για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης (Eurojust) και τον Οργανισμό της ΕΕ για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Europol), καθώς και από τις εθνικές αρχές.

Το ΕΕΣ διαπιστώνει ότι η OLAF, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η Eurojust και η Ευρωπόλ έχουν σαφώς καθορισμένες νομικές εντολές και μολονότι συνεργάζονται, ο αριθμός των υποθέσεων στις οποίες έχουν αλληλοϋποστηριχθεί τα τελευταία χρόνια παραμένει σχετικά μικρός.

Επιπλέον, το ΕΕΣ διαπιστώνει ότι μολονότι οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) έχουν οδηγήσει στην ανάκτηση εκατομμυρίων ευρώ από διαπράττοντες απάτες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν γνωρίζει αν έχουν επιστραφεί όλα τα χρήματα που οφείλονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ, τονίζει το ΕΕΣ.

Το ΕΕΣ καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τους λόγους αυτών των αποκλίσεων και να διερευνήσει τα αίτια πίσω από περιπτώσεις με πολύ χαμηλά επίπεδα καταγγελιών.

Σε συνέχεια των ερευνών της κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η OLAF συνέστησε επιστροφές ύψους 615 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Έως το τέλος του 2024, είχαν ήδη ανακτηθεί 23 εκατ. ευρώ.

Κατά την ίδια περίοδο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δέσμευσε περιουσιακά στοιχεία αξίας 3 δισ. ευρώ. Σε συνέχεια ερευνών της, το 2024 τα δικαστήρια διέταξαν τις εθνικές αρχές να ανακτήσουν 232 εκατ. ευρώ που αποτελούσαν προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας.

Ωστόσο, η Επιτροπή δεν διαθέτει μηχανισμό για να παρακολουθεί τον βαθμό εκτέλεσης των ανακτήσεων που έχουν διαταχθεί από τα δικαστήρια ούτε αν τα ποσά που οφείλονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ έχουν ανακτηθεί στο ακέραιο.

Ως εκ τούτου, το EES τονίζει την ανάγκη η Επιτροπή να ενισχύσει την εποπτεία της στις έρευνες περιπτώσεων απάτης.