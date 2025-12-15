Γαλλία και Ιταλία τάχθηκαν υπέρ της αναβολής της τελικής ψηφοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη συμφωνία εμπορίου με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής που συμμετέχουν στην Mercosur, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις και μίλησαν στο Reuters.

Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συμφώνησαν ότι η διαδικασία δεν πρέπει να προχωρήσει άμεσα, παρά το γεγονός ότι στις Βρυξέλλες αναμενόταν η ψηφοφορία εντός της εβδομάδας.

Ο Μακρόν στοχεύει στην απόρριψη της συμφωνίας

Το Παρίσι προσπαθεί εδώ και εβδομάδες να συγκροτήσει μια μειοψηφία ικανή να μπλοκάρει τη συμφωνία, η οποία έχει διαπραγματευτεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το μπλοκ των χωρών της Λατινικής Αμερικής. Σύμφωνα με τρίτη πηγή, αν η Δανία, που κατέχει την εκ περιτροπής προεδρία της Ε.Ε., προχωρούσε σε ψηφοφορία, η Γαλλία φέρεται να είχε πιθανότητες να συγκεντρώσει την απαιτούμενη μειοψηφία.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου απαιτείται η υποστήριξη τουλάχιστον τεσσάρων κρατών-μελών, που να αντιπροσωπεύουν το 35% του συνολικού πληθυσμού της Ένωσης. Μέχρι στιγμής, η Πολωνία και η Ουγγαρία έχουν εκφράσει αντίθεση στη συμφωνία Mercosur, ενώ η Αυστρία και η Ιρλανδία έχουν δείξει κατανόηση προς τη γαλλική θέση.

Την Κυριακή, η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι επιδιώκει την αναβολή της ψηφοφορίας, προκειμένου να εξασφαλιστούν «νόμιμες προστασίες» για τους αγρότες, όπως ανέφερε.

Οι εξαγωγικές εταιρείες στηρίζουν, οι αγρότες όχι

Η τελική έγκριση της συμφωνίας με τα κράτη της Mercosur – Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη – αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επικύρωσή της από τα κράτη-μέλη. Η συμφωνία, που είχε επιτευχθεί πριν από έναν χρόνο, θα άνοιγε νέες αγορές για Ευρωπαίους εξαγωγείς, οι οποίοι πλήττονται από τους αμερικανικούς δασμούς και την ενισχυμένη κινεζική ανταγωνιστικότητα, ενώ παράλληλα θα ενίσχυε τις εμπορικές συμμαχίες της Ε.Ε.

Οι υποστηρικτές της συμφωνίας σημειώνουν επίσης ότι θα μπορούσε να μειώσει την εξάρτηση της Ευρώπης από την Κίνα, ειδικά σε κρίσιμες πρώτες ύλες. Ωστόσο, η συμφωνία αντιμετωπίζει έντονες αντιδράσεις από Ευρωπαίους αγρότες, οι οποίοι ανησυχούν ότι φθηνές εισαγωγές με χαμηλότερους περιβαλλοντικούς κανόνες – ιδιαίτερα σε προϊόντα όπως το βοδινό και το κοτόπουλο – θα πλήξουν την ανταγωνιστικότητα της εγχώριας παραγωγής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αρμόδια για τις εμπορικές συμφωνίες της Ε.Ε., πρότεινε τον Οκτώβριο μέτρα προστασίας των αγροτών, τα οποία, όμως, η Γαλλία χαρακτήρισε «ανεπαρκή».