Με κυρίαρχο συναίσθημα την ανασφάλεια, αλλά και με μια δόση ελπίδας, αποχαιρετούν οι Έλληνες το 2025, σύμφωνα με το Βαρόμετρο της GPO για τα «Παραπολιτικά 90,1». Η έρευνα αποτυπώνει την αποτίμηση των πολιτών για τη χρονιά που ολοκληρώνεται, συγκρίνει τα δεδομένα με το 2024 και καταγράφει τις προσδοκίες για το 2026, σκιαγραφώντας μια κοινωνία που εμφανίζεται βαθιά διχασμένη ως προς το μέλλον.

Στο ερώτημα για τη συνολική πορεία της χώρας, μόλις το 35,3% θεωρεί ότι η Ελλάδα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, ποσοστό αισθητά μειωμένο σε σχέση με πέρυσι. Αντίθετα, σχεδόν δύο στους τρεις πολίτες (64,6%) εκτιμούν ότι η χώρα ακολουθεί λανθασμένη πορεία, καταγράφοντας σαφή επιδείνωση του κλίματος σε σύγκριση με το 2024.

Παρόμοια εικόνα προκύπτει και από τη συνολική αξιολόγηση της χρονιάς: το 35,2% χαρακτηρίζει το 2025 ως καλή χρονιά για τη χώρα, έναντι 41,7% που είχε διατυπώσει την ίδια άποψη πέρυσι.

Οι προσδοκίες για την οικονομία της χώρας παραμένουν χαμηλές. Σχεδόν οι μισοί πολίτες (47,1%) προβλέπουν επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης, ενώ το 30% αναμένει στασιμότητα. Μόλις το 22,2% εκτιμά ότι το οικονομικό κλίμα θα βελτιωθεί.

Ελαφρώς πιο θετική είναι η εικόνα όσον αφορά τα προσωπικά οικονομικά. Το 21,7% δηλώνει ότι προσδοκά βελτίωση της δικής του οικονομικής κατάστασης, το 42,3% σταθερότητα και το 33,5% επιδείνωση, ποσοστά που εμφανίζουν μικρή βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Ανάμεσα στην ανασφάλεια και την ελπίδα

Η ανασφάλεια αναδεικνύεται ως το κυρίαρχο συναίσθημα ενόψει του 2026 (37,1%). Ωστόσο, ακολουθούν η ελπίδα (26,4%) και η αισιοδοξία (24,3%), ενώ η απαισιοδοξία περιορίζεται στο 10,5%. Συνολικά, τα θετικά συναισθήματα συγκεντρώνουν οριακό προβάδισμα έναντι των αρνητικών, αποτυπώνοντας μια κοινωνία σχεδόν μοιρασμένη στα δύο, όπου το εισόδημα και η πολιτική τοποθέτηση διαμορφώνουν καθοριστικά την αντίληψη για το μέλλον.

Τα γεγονότα που σημάδεψαν τη χρονιά

Σε διεθνές επίπεδο, οι Έλληνες πολίτες αναδεικνύουν ως σημαντικότερο γεγονός του 2025 το τέλος των εχθροπραξιών στη Γάζα (33%). Ακολουθεί η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (26,8%), ενώ καθοριστικός εμφανίζεται και ο ρόλος του Ντόναλντ Τραμπ, τόσο στις παρεμβάσεις του για τον πόλεμο στην Ουκρανία (18%) όσο και στην επιβολή εμπορικών δασμών (8,2%).

Στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ καταγράφεται ως το σημαντικότερο γεγονός της χρονιάς (40,6%), με τις μαζικές συγκεντρώσεις για την τραγωδία των Τεμπών να ακολουθούν (27,6%). Σε χαμηλότερα ποσοστά βρίσκονται οι ενεργειακές συμφωνίες της χώρας, οι αγροτικές κινητοποιήσεις και η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup.

Πολιτικά πρόσωπα και αγροτικές κινητοποιήσεις

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναδεικνύεται ως το πολιτικό πρόσωπο της χρονιάς, με δεύτερο τον Πιερρακάκη και τρίτο τον Αλέξη Τσίπρα.

Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζουν τα ευρήματα για τις αγροτικές κινητοποιήσεις: το 85,1% των ερωτηθέντων θεωρεί δίκαια τα αιτήματα των αγροτών, ενώ σχεδόν τα δύο τρίτα (64,8%) δικαιολογούν ακόμη και τις μορφές κινητοποίησης που περιλαμβάνουν αποκλεισμούς δρόμων.

Η στάση αυτή υποδηλώνει ευρεία κοινωνική ανοχή και κατανόηση απέναντι στον αγροτικό κόσμο.

Απώλειες για τη ΝΔ, άνοδος της Πλεύσης Ελευθερίας

Το γενικότερο κλίμα αποτυπώνεται και στην πρόθεση ψήφου, με τη Νέα Δημοκρατία να καταγράφει υποχώρηση στο 23,7% από το 25,2%. Μικρή πτώση εμφανίζει και το ΠΑΣΟΚ (12,3%), ενώ η Ελληνική Λύση διατηρείται σε διψήφια ποσοστά. Κερδισμένη του τελευταίου διαστήματος αναδεικνύεται η Πλεύση Ελευθερίας, η οποία σημειώνει αξιοσημείωτη άνοδο, από το 5,8% του Νοεμβρίου στο 8,5%.