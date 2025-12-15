Συνεχίζονται οι εντάσεις στη Βουλή κατά τη τέταρτη ημέρα της συζήτησης για τον κρατικό προϋπολογισμό του ’26. Αυτή τη φορά, ο Άκης Σκέρτσος είχε σφοδρή αντιπαράθεση με μέλη της αντιπολίτευσης με αφορμή το αγροτικό, έφτασε μάλιστα σε σημείο να υποστηρίξει ότι αν ικανοποιηθούν τα αιτήματα των αγροτών τότε ενδεχομένως να προχωρήσουμε σε ένα ιδιότυπο αγροτικό… Grexit.

Απαντώντας στην αντιπολίτευση για την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υπουργός είπε πως αν δεν προχωρήσει το σχέδιο συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον μετασχηματισμό του Οργανισμού, τότε η χώρα μας κινδυνεύει με Grexit.

«Υπάρχει συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω στο σχέδιο δράσης που έχει συμφωνηθεί από το 2024 για τον μετασχηματισμό ΟΠΕΚΕΠΕ που προβλέπει αναδιάρθρωση της κατανομής των επιδοτήσεων», σημείωσε ο κ. Σκέρτσος. Και συνέχισε λέγοντας ότι «όταν λέτε τάσσετεστε αναφανδών με τα αιτήματα των αγροτών που είναι και να μην υπαχθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ σημαίνει ότι αναιρείται η συμφωνία με την ΕΕ, ναυαγεί το σχέδιο και δεν αποδίδονται οι ενισχύσεις. Αυτό σημαίνει αγροτικό Grexit».

Σε υψηλούς τόνους απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, λέγοντας «είπατε κάτι τρομακτικό, αναφερθήκατε σε ένα αγροτικό Grexit, τι είναι αυτό; Γιατί τρομοκρατείτε την κοινωνία με τέτοιες ατυχείς και επικίνδυνες προκλητικές εκφράσεις;», σημείωσε ο κ. Καζαμίας.