Η Λευκορωσία απελευθέρωσε το Σάββατο περισσότερους από 100 πολιτικούς κρατούμενους, μεταξύ των οποίων τον κάτοχο του Νόμπελ Ειρήνης Αλές Μπιαλιάτσκι και την ακτιβίστρια Μαρία Κολεσνίκοβα, μετά την απόφαση των ΗΠΑ να άρουν ορισμένες κυρώσεις από τη χώρα.

Η Λευκορωσία απελευθέρωσε συνολικά 123 κρατούμενους μετά από συνομιλίες μεταξύ του αυταρχικού προέδρου Αλεξάντερ Λουκασένκο και του ειδικού απεσταλμένου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Λευκορωσία, Τζον Κόουλ. Ο Βίκταρ Μπαμπάρικα, πρώην υποψήφιος της αντιπολίτευσης για την προεδρία, ήταν επίσης μεταξύ των ατόμων που απελευθερώθηκαν το Σάββατο.

Οι ΗΠΑ συμφώνησαν να άρουν τις κυρώσεις για την ποτάσα, ένα βασικό συστατικό λιπασμάτων και σημαντικό εξαγωγικό προϊόν για τη Λευκορωσία, ιστορικό σύμμαχο της Ρωσίας.

Η ανακοίνωση της επιτροπής Νόμπελ για τον Μπιαλιάτσκι

Η Επιτροπή Απονομής των Βραβείων Νόμπελ στη Νορβηγίας εξέφρασε την “προφανή ανακούφισή και την εγκάρδια ευχαρίστηση της” για την αποφυλάκιση του βραβευμένου με Βραβείο Νόμπελ ακτιβιστή Αλές Μπιαλιάτσκι από φυλακή της Λευκορωσίας, σύμφωνα με μία σημερινή ανακοίνωσή της.

«Η ελευθερία του είναι βαθιά ευπρόσδεκτη, αλλά και μία στιγμή που ήταν αναμενόμενη για πολύ καιρό… Η Νορβηγική Επιτροπή Απονομής των Βραβείων Νόμπελ καλεί τις αρχές της Λευκορωσίας να αποφυλακίσουν όλους του πολιτικούς κρατουμένους και να εγγυηθούν ότι ο Αλές Μπιαλιάτσκι κι άλλοι υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορούν να ζήσουν και να εργαστούν ελεύθεροι, χωρίς το φόβο μιας νέας δίωξης».