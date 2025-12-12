Νέος ισχυρός σεισμός 6,7 Ρίχτερ έγινε στην Ιαπωνία, λίγες μέρες μετά τη δόνηση των 7,5 Ρίχτερ που έγινε στην περιοχή.

Ο σεισμός, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο (EMSC), έγινε 172 χιλιόμετρα ανατολικά, βορειοανατολικά της πόλης Αομόρι και είχε εστιακό βάθος στα 20 χλμ.

Μετά τον ισχυρό σεισμό εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι από την ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία (JMA), σύμφωνα με την οποία αναμένονται κύματα ύψους τουλάχιστον ενός μέτρου. Οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε επιφυλακή και να ακολουθούν τα μέτρα ασφαλείας.