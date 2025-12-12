Η Ευρωπαϊκή Ένωση ψάχνει τον τρόπο να χρηματοδοτήσει τις ανάγκες της Ουκρανίας στον τομέα της άμυνας και του προϋπολογισμού για το 2026 και το 2027 χρησιμοποιώντας τα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας που έχουν δεσμευθεί στη Δύση μετά την εισβολή της Μόσχας. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τα κρατικά περιουσιακά στοιχεία δεν μπορούν να απαλλοτριωθούν, επομένως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει ένα σχέδιο που επιτρέπει στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να χρησιμοποιήσουν έως και 165 δισ. ευρώ — το μεγαλύτερο μέρος από τα 210 δισ. ευρώ ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων που είναι παγωμένα στην Ευρώπη — χωρίς να τα κατάσχουν.

Πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει;

Στην αρχή του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η Euroclear — το Βελγικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων — κατείχε ομόλογα της ρωσικής κεντρικής τράπεζας. Καθώς αυτά τα ομόλογα έληξαν, τα μετρητά που προέκυψαν «εγκλωβίστηκαν» στην Euroclear λόγω των κυρώσεων της ΕΕ κατά της Μόσχας.

Η Euroclear πλέον επενδύει αυτά τα διαθέσιμα σε overnight καταθέσεις στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η ιδέα της ΕΕ είναι η Euroclear να επενδύσει αυτά τα μετρητά σε ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου που θα εκδόσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το τοκομερίδιο του ομολόγου μπορεί να είναι μηδενικό, γιατί με βάση τον νομικό διακανονισμό μεταξύ Euroclear και της ρωσικής κεντρικής τράπεζας, η Μόσχα διατηρεί την κυριότητα του κεφαλαίου αλλά δεν έχει δικαίωμα στον τόκο που παράγουν τα περιουσιακά στοιχεία.

Η ΕΕ θα χρησιμοποιήσει στη συνέχεια τα μετρητά για ένα «Δάνειο Επανορθώσεων» προς την Ουκρανία, που θα δίνεται σε δόσεις, ανάλογα με τις ανάγκες. Το δάνειο θα αποπληρωθεί από την Ουκρανία μόνο αφού λάβει πολεμικές αποζημιώσεις από τη Ρωσία σε μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία — επιτρέποντας έτσι στο Κίεβο να χρησιμοποιήσει τα χρήματα τώρα, αντί να περιμένει μέχρι να πληρώσει η Μόσχα.

Πόσα χρήματα είναι διαθέσιμα;

Περίπου 300 δισ. δολάρια (257 δισ. ευρώ) ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων είναι παγωμένα παγκοσμίως, σύμφωνα με διάφορους θεσμούς, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία Ρώσων ολιγαρχών.

Από αυτά, 210 δισ. ευρώ κρατούνται στην Ευρώπη, εκ των οποίων 185 δισ. στην Euroclear. Περίπου 176 δισ. ευρώ από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στην Euroclear έχουν πλέον μετατραπεί σε μετρητά, ενώ τα υπόλοιπα 9 δισ. ευρώ σε τίτλους αναμένεται να λήξουν το 2026 και το 2027.

Η ΕΕ αρχικά ήθελε να βασίσει το Δάνειο Επανορθώσεων αποκλειστικά στα χρήματα της Euroclear, αλλά το Βέλγιο επιμένει ότι τα υπόλοιπα 25 δισ. ευρώ ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων που είναι παγωμένα αλλού στην ΕΕ θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν. Τα περισσότερα από αυτά —περίπου 18 δισ. ευρώ— βρίσκονται σε γαλλικές τράπεζες, σύμφωνα με αξιωματούχους της ΕΕ.

Αυτό περιπλέκει το σχέδιο, επειδή σε αντίθεση με τα χρήματα στην Euroclear, αυτά τα περιουσιακά στοιχεία παράγουν τόκο που ανήκει στη Ρωσία.

Επιπλέον, η ΕΕ ίσως χρειαστεί πρώτα να αποπληρώσει ένα δάνειο 45 δισ. ευρώ της Ομάδας των Επτά προς την Ουκρανία που συμφωνήθηκε πέρυσι, οπότε το ενεργό ποσό για το Δάνειο Επανορθώσεων μειώνεται στα περίπου 165 δισ. ευρώ.

Μέχρι στιγμής έχουν εκταμιευθεί 25,3 δισ. ευρώ από το συνολικό δάνειο των 45 δισ. ευρώ του G7, αλλά περισσότερα θα δοθούν στο πρώτο τρίμηνο του 2026 για να έχει ρευστότητα η Ουκρανία μέχρι να ενεργοποιηθεί το Δάνειο Επανορθώσεων το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Πώς γίνεται αυτό χωρίς να κατασχεθούν τα χρήματα;

Η Ρωσία θα διατηρήσει την αξίωση επί των χρημάτων της στην Euroclear και αλλού. Τα ρωσικά μετρητά απλώς θα αντικατασταθούν από ομόλογα AAA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ίσης αξίας, μέσω υποχρεωτικής συναλλαγής με την ΕΕ.

Η μόνη διαφορά από τη σημερινή κατάσταση είναι ότι η Euroclear θα επενδύει τα ρωσικά μετρητά σε ομόλογα αξιολόγησης AAA της Επιτροπής αντί για καταθέσεις AAA της ΕΚΤ.

Ποιος αναλαμβάνει το οικονομικό ρίσκο;

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ πρέπει να μοιραστούν το ρίσκο του σχεδίου. Το βασικό σενάριο κινδύνου θα ήταν η ανάγκη επιστροφής των χρημάτων στη Ρωσία πριν η Μόσχα καταβάλει αποζημιώσεις στην Ουκρανία — αφήνοντας την ΕΕ υπεύθυνη για το ποσό που έχει δοθεί στο Κίεβο.

Ωστόσο, στις 12 Δεκεμβρίου οι κυβερνήσεις της ΕΕ συμφώνησαν ότι τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα παραμείνουν δεσμευμένα επ’ αόριστον. Αυτό εξαλείφει τον σοβαρό κίνδυνο που υπήρχε ότι σε μία από τις εξαμηνιαίες ψηφοφορίες για την ανανέωση των κυρώσεων —οι οποίες απαιτούν ομοφωνία— κάποιο κράτος θα μπορούσε να διαφωνήσει και να υποχρεώσει την ΕΕ να αποδεσμεύσει τα χρήματα στη Μόσχα.

Με αυτόν τον κίνδυνο «τυχαίου» ξεπαγώματος να έχει εξαλειφθεί, το ρίσκο για τις κυβερνήσεις της ΕΕ είναι πλέον πολύ μικρό. Οι εγγυήσεις τους θα ενεργοποιούνταν μόνο αν οι ίδιες οι κυβερνήσεις αποφάσιζαν να άρουν το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων πριν η Ρωσία πληρώσει αποζημιώσεις.

Τι έχει πει η Ρωσία;

Το Κρεμλίνο έχει χαρακτηρίσει την πρόταση ως παράνομη κατάσχεση ρωσικής περιουσίας και έχει προειδοποιήσει ότι θα υπάρξουν αντίποινα για «την κλοπή ρωσικών περιουσιακών στοιχείων».

Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας δήλωσε την Παρασκευή ότι τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιήσει τα περιουσιακά της στοιχεία είναι παράνομα και ότι διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να προστατεύσει τα συμφέροντά της.

Σε ξεχωριστή δήλωση, η κεντρική τράπεζα ανακοίνωσε ότι προσέφυγε στο δικαστήριο της Μόσχας κατά του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος Euroclear, που εδρεύει στις Βρυξέλλες και κατέχει πολλά από τα περιουσιακά στοιχεία, υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειες αυτές έχουν προκαλέσει ζημιά και επηρεάζουν την ικανότητά της να διαχειριστεί τα κεφάλαια και τους τίτλους της.

«Οι μηχανισμοί άμεσης ή έμμεσης χρήσης των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας της Ρωσίας, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες μορφές μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας της Ρωσίας, είναι παράνομοι και αντίθετοι με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης των αρχών της κρατικής ασυλίας των περιουσιακών στοιχείων», ανέφερε η τράπεζα.