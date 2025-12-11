Για τη σύλληψη σχεδόν 200 παιδιών παγκοσμίως, αποκάλυψε έρευνα του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα DR της χώρας, ότι χρησιμοποιήθηκε σπέρμα από Δανό δότη που έφερε γενετική μετάλλαξη η οποία αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.

«Τουλάχιστον 197 παιδιά γεννήθηκαν χρησιμοποιώντας σπέρμα από έναν ανώνυμο Δανό δότη γνωστό ως Κγελντ, προτού η τράπεζα σπέρματος ανακαλύψει μια σοβαρή γενετική ανωμαλία», ανέφερε ο DR, ο οποίος διεξήγαγε την έρευνα σε συνεργασία με 13 άλλους ευρωπαϊκούς δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Σπέρματος (EBS), μια κορυφαία δανέζικη τράπεζα σπέρματος και από τις μεγαλύτερες στον κόσμο, ειδοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2020 ότι ένα παιδί που συνελήφθη μέσω δωρεάς σπέρματος και διαγνώστηκε με καρκίνο είχε γενετική μετάλλαξη, πρόσθεσε ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας.

Στη συνέχεια εξετάστηκε ένα δείγμα του σπέρματος του δότη, αλλά ο έλεγχος δεν αποκάλυψε τη σπάνια μετάλλαξη του εν λόγω γονιδίου, TP53.

Οι οδηγίες για τους γονείς

Σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, επειδή δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα οι μελλοντικοί βιολογικοί απόγονοι του εν λόγω δότη να εμφανίσουν κλινική συμπτωματολογία που να σχετίζεται με το Σύνδρομο Li-Fraumeni, το Εποπτικό Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής αποφάσισε την καθολική απαγόρευση της διάθεσης και χρήσης γεννητικού υλικού του εν λόγω δότη στο μέλλον και την πραγματοποίηση ενεργειών από τις Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής αναφορικά με τους λήπτες που έχουν πραγματοποιήσει πλήρεις κύκλους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με γεννητικό υλικό του εν λόγω δότη.

Πιο συγκεκριμένα, οι θεράποντες ιατροί αφού ενημερώσουν γραπτώς τους λήπτες να τους ζητήσουν την αποστολή δεδομένων σχετικά με την έκβαση των εν λόγω κύκλων ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Στην περίπτωση γέννησης ζώντος νεογνού, οι θεράποντες ιατροί θα πρέπει να ζητήσουν από τους λήπτες την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη γενικότερη υγεία των απογόνων τους και δεδομένα από την νεογνική ή/και παιδιατρική παρακολούθηση.

Θα πρέπει επίσης να συστήσουν την διενέργεια στοχευμένου μοριακού γονιδιακού ελέγχου των γεννηθέντων τέκνων, ώστε να διαπιστωθεί εάν αυτά φέρουν την αγνώστου κλινικής σημασίας (VlJS) παραλλαγή c.325T>A p.(Phe10911e) στο γονίδιο ΤΡ53, την οποία φέρει ο συγκεκριμένος δότης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε λάβει μέχρι σήμερα, στην Ελλάδα με γεννητικό υλικό του εν λόγω δότη έχουν γεννηθεί 18 παιδιά (υπάρχουν οικογένειες με περισσότερα του ενός τέκνα).

Σημειώνεται ότι ο δότης είχε υποβληθεί στους απαραίτητους ελέγχους σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας προέλευσης, στους οποίους δεν προβλέπεται ο έλεγχος για τις συγκεκριμένες σπάνιες κληρονομικές μεταλλάξεις στο εν λόγω γονίδιο.

67 κλινικές σε 14 χώρες

Οι πωλήσεις σπέρματος του δότη, οι οποίες είχαν διακοπεί κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, συνεχίστηκαν.

Τρία χρόνια αργότερα, η τράπεζα σπέρματος ενημερώθηκε ξανά ότι τουλάχιστον ένα παιδί που γεννήθηκε από δωρεά είχε τη μετάλλαξη και διαγνώστηκε με καρκίνο. Στη συνέχεια εξέτασε πολλά δείγματα σπέρματος, τα οποία έδειξαν ότι ο δότης ήταν υγιής φορέας. Η διάθεση του σπέρματός του μπλοκαρίστηκε στα τέλη Οκτωβρίου 2023.

Μεταξύ 2006 και 2022, αυτό το σπέρμα πουλήθηκε σε 67 κλινικές σε 14 χώρες, σύμφωνα με τον DR.

Μόνο στη Δανία, γεννήθηκαν 99 παιδιά χάρη σε αυτή τη δωρεά.

«Η συγκεκριμένη μετάλλαξη είναι μια σπάνια και προηγουμένως άγνωστη αλλοίωση του TP53, η οποία υπάρχει μόνο σε ένα μικρό κλάσμα του σπέρματος του δότη και όχι στο υπόλοιπο σώμα του. Ο ίδιος ο δότης δεν επηρεάζεται», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Σπέρματος.

Η μετάλλαξη δεν μπορούσε να ανιχνευθεί μέσω προηγούμενου γενετικού ελέγχου και δεν την φέρουν όλα τα παιδιά που συνελήφθησαν μέσω αυτής της δωρεάς, τόνισε η εταιρεία, υπογραμμίζοντας ότι έχει συμβάλει στη γέννηση περισσότερων από 70.000 παιδιών παγκοσμίως τα τελευταία 20 χρόνια.

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν εθνικούς κανονισμούς που περιορίζουν τον αριθμό των απογόνων ανά δότη – 12 στη Δανία και 10 στη Γαλλία – αλλά δεν υπάρχουν διεθνείς κανονισμοί που να διέπουν τον αριθμό των παιδιών που μπορεί να αποκτήσει ένας δότης εκτός συνόρων.

Στο τέλος του 2022, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Σπέρματος όρισε ως μέγιστο αριθμό 75 οικογενειών ανά δότη.