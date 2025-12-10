Προετοιμάζεται το Ισραήλ για ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών με τους εχθρούς του σε συνέχεια του κύκλου της βίας που άνοιξε τον Οκτώβριο του 2023 ή μήπως σκοπεύει να ανοίξει ένα καινούργιο μέτωπο και με ποιον; Έχουν, άραγε, βάση οι εικασίες για στρατιωτική αναμέτρηση με την Τουρκία πρώτα επί συριακού εδάφους, κατόπιν σε μια γενικευμένη σύγκρουση;

Η Τουρκία στις πύλες της Ιερουσαλήμ;

Η σεναριολογία και η συνωμοσιολογία, που ξεκίνησαν πριν από τρεις ημέρες με αφορμή τη δήλωση του Ισραηλινού επιτελάρχη Ζαμίρ για το ενδεχόμενο «αιφνιδιαστικού πολέμου», φούντωσαν μετά από τον ισχυρισμό της τουρκικής εφημερίδας Yeni Safak ότι το Ισραήλ και οι Κούρδοι της Συρίας ετοιμάζονται να επιτεθούν στο καθεστώς του αλ Σάρα που υποστηρίζεται από την Άγκυρα. Αυτό θα οδηγούσε σε πόλεμο μεταξύ της Τουρκίας και του Ισραήλ, το οποίο θα επιχειρήσει να σύρει στη σύγκρουση τις ΗΠΑ, έγραψε ο αρθρογράφος Ibrahim Karagul. Ο ίδιος έκανε λόγο για συνωμοσία επιχειρώντας να εμπλέξει την Ελλάδα και την Κύπρο, μέσω των οποίων υποτίθεται ότι ασκούνται πιέσεις στην Άγκυρα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη φιλοκυβερνητική εφημερίδα εκτοξεύει απειλές και δημοσιεύει ευφάνταστα σενάρια για εσωτερική κατανάλωση, απηχώντας όμως σε κάποιο βαθμό τις σκέψεις παραγόντων της Άγκυρας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο τουρκικός στρατός ενισχύει τις δυνάμεις του μέσα στη Συρία και ετοιμάζεται να χτυπήσει τους Κούρδους (YPG) ενώ «είναι ξεκάθαρο ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να τα βάλει με την Τουρκία γιατί δεν διαθέτει τόσο μεγάλη στρατιωτική δύναμη».

Συνεχίζοντας το κρεσέντο ο αρθρογράφος ισχυρίζεται ότι «υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να σωθεί όλη η περιοχή από αυτό το τρομακτικό σενάριο: οι ΗΠΑ να συγκρατήσουν το Ισραήλ, και το Ισραήλ να αποδεχτεί την ισχύ της Τουρκίας και να γονατίσει. Ειδάλλως η Τουρκία θα δείξει στο Ισραήλ ότι έχει τελειώσει ο περιφερειακός ρόλος του ως χωροφύλακα. Τότε, εκείνοι που ονειρεύονται να κατακτήσουν τη Δαμασκό και να φτάσουν μέχρι τα σύνορα της Τουρκίας, ίσως δουν την Τουρκία στις πύλες της Ιερουσαλήμ».

Τι είπε ο Ισραηλινός επιτελάρχης

Στις 7 Δεκεμβρίου ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Εγιάλ Ζαμίρ, έκανε περιοδεία σε στρατιωτικές μονάδες στην κατεχόμενη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, στις ισοπεδωμένες παλαιστινιακές περιοχές Μπέιτ Χανούν και Τζαμπαλίγια.

Κατά την επίσκεψη αυτή ο επιτελάρχης έθιξε δύο σημαντικά ζητήματα, βγάζοντας ισάριθμες ειδήσεις: Πρώτον, ότι η λεγόμενη κίτρινη γραμμή, πίσω από την οποία έχει αποσυρθεί ο ισραηλινός στρατός (ελέγχοντας σχεδόν το 55% του εδάφους της Λωρίδας), αποτελεί το «νέο σύνορο». Και δεύτερο, ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ετοιμάζονται για το ενδεχόμενο ενός ξαφνικού πολέμου. Οι δηλώσεις του στρατηγού Ζαμίρ δόθηκαν στη δημοσιότητα από εκπρόσωπο του ΙDF.

«Ετοιμο το Ισραήλ για έναν “αιφνιδιαστικό πόλεμο”»

Το ένα σκέλος της δήλωσης Ζαμίρ, που στάθηκε η αφορμή για τη σεναριολογία περί πολέμου με την Τουρκία, ήταν αρκετά γενικόλογο. Σύμφωνα με την απόδοσή του στα αγγλικά από τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Times of Israel, ο Ισραηλινός επιτελάρχης είπε ότι «ο στρατός δεν πρέπει να επαναπαύεται. Πρέπει να είναι προετοιμασμένος σε όλα τα πεδία, να διατηρεί την ετοιμότητά του και να επαγρυπνεί προσηλωμένος στους επιχειρησιακούς κανόνες. Ο στρατός ετοιμάζεται για το σενάριο ενός αιφνιδιαστικού πολέμου (surprise war). Αυτό αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους του νέου πολυετούς σχεδιασμού».

Το πιθανότερο είναι ότι ο στρατηγός Ζαμίρ αναφερόταν στον σχεδιασμό και στην έντονη συζήτηση που γίνεται μέσα στο Ισραήλ για την αποτροπή μιας νέας 7ης Οκτωβρίου, όχι σε έναν ξαφνικό πόλεμο με την Τουρκία, όπως έσπευσε να το ερμηνεύσει ο αρθρογράφος της Yeni Safak. Ωστόσο το Ισραήλ έχει επεκτείνει τη ζώνη κατοχής συριακού εδάφους στο Γκολάν, έχει βάλει κόκκινες γραμμές στην τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Συρία ενώ έχει βομβαρδίσει στρατιωτικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αρκετές φορές μετά από τη πτώση του καθεστώτος Άσαντ πριν από έναν χρόνο. Λέγεται ότι σε ορισμένους από αυτούς τους στόχους είχε παρατηρηθεί κινητικότητα τουρκικών δυνάμεων, όμως καμία από τις εμπλεκόμενες πλευρές δεν έχει επιβεβαιώσει το παραμικρό.

Οι ανοιχτοί λογαριασμοί Ισραήλ – Ιράν

Επίσης, το Ισραήλ έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με το Ιράν μετά από τον πόλεμο των 12 ημερών που σταμάτησε με την επέμβαση των ΗΠΑ. Τόσο ο Τραμπ όσο και ο Νετανιάχου έχουν προειδοποιήσει την Τεχεράνη να μην επιχειρήσει την ανασυγκρότηση του βομβαρδισμένου πυρηνικού προγράμματός της.

Το «νέο σύνορο» στη Γάζα

Το άλλο σκέλος των δηλώσεων Ζαμίρ, για το νέο σύνορο στη Γάζα, δείχνει ότι η ηγεσία του ισραηλινού στρατού μάλλον κινείται σε πιο «ρεαλιστική» γραμμή από τον πρωθυπουργό Νετανιάχου και τον Αμερικανό πρόεδρου Τραμπ, που ανέφεραν ότι επίκειται η έναρξη της δεύτερης φάσης της συμφωνίας για την ειρήνευση στη Λωρίδα.

Θεωρητικά, στη δεύτερη φάση ο ισραηλινός στρατός θα έπρεπε να αποσυρθεί και από άλλες περιοχές. Όμως ο στρατηγός Ζαμίρ τόνισε πως «δεν θα επιτρέψουμε στη Χαμάς να ανασυγκροτηθεί να επιβληθεί εκ νέου. Ελέγχουμε μεγάλο τμήμα της Λωρίδας και παραμένουμε κατά μήκος των στρατηγικών ορίων. Η Κίτρινη Γραμμή είναι μια νέα συνοριακή γραμμή, μια προκεχωρημένη γραμμή άμυνας για τις (ισραηλινές) κοινότητες και μια γραμμή επίθεσης».

Δύο Λωρίδες στη Γάζα;

Ωστόσο τυχόν έναρξη της δεύτερης φάσης, χωρίς να έχει προηγηθεί ο αφοπλισμός της Χαμάς που προβλέπει το σχέδιο, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο ισραηλινός στρατός θα κάνει πίσω. Εν τω μεταξύ, στο παρασκήνιο γίνεται μεγάλη συζήτηση για το χωρισμό της

Λωρίδας της Γάζας σε δυο λωρίδες με βάση αυτή την κίτρινη γραμμή. Μια «κόκκινη» λωρίδα που ελέγχεται ακόμα από τη Χαμάς και μια «πράσινη» όπου θα μπορούσαν να στηθούν καταυλισμοί για ένα μέρος του παλαιστινιακού πληθυσμού και να αναπτυχθεί η διεθνής δύναμη σταθεροποίησης.