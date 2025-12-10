Σε μείωση των επιτοκίων κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες προχώρησε η Fed, όπως άλλωστε αναμενόταν. Σύμφωνα με οικονομολόγους που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg, οι αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ θα ακολουθήσει αυτή την κίνηση με δύο ακόμη μειώσεις κατά 0,25% το 2026, ξεκινώντας από τον Μάρτιο.

Η μείωση της επόμενης εβδομάδας θα επεκτείνει τη σειρά μειώσεων που αποφασίστηκαν στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις για τη νομισματική πολιτική, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Τα οικονομικά στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί από την τελευταία συνεδρίαση δεν τους έχουν δώσει σαφή εικόνα. Μεγάλες εταιρείες, όπως η Verizon Communications Inc. και η Amazon.com Inc., έχουν ανακοινώσει σημαντικές περικοπές θέσεων εργασίας τους τελευταίους μήνες, αλλά οι εβδομαδιαίες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα.

Το Γραφείο Στατιστικής Εργασίας, εν τω μεταξύ, δεν έχει ακόμη δημοσιεύσει ενημερωμένη έκθεση για τον πληθωρισμό, αφού προειδοποίησε ότι θα χρειαστεί κάποιος χρόνος για να επαναλάβει την τακτική δημοσίευση οικονομικών στοιχείων μετά το κλείσιμο της κυβέρνησης που διήρκεσε μεγάλο μέρος του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου. Τα τελευταία επίσημα στοιχεία έδειξαν ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή επιταχύνθηκε στο 3% τον Σεπτέμβριο.

Οι περισσότεροι οικονομολόγοι δήλωσαν ότι η σημαντική αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας παραμένει η κύρια πρόκληση για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Μόνο το 18% των ερωτηθέντων θεώρησε ότι ο σημαντικότερος κίνδυνος είναι ο πιο σημαντικός πληθωρισμός.

Η τελευταία για τον Πάουελ

Η συνεδρίαση αυτού του μήνα είναι επίσης η τελευταία για τον Τζέρομ Πάουελ ως πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, πριν ανακοινωθεί ο διάδοχός του. Ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο κύβος έχει ριφθεί και ότι σκοπεύει να κάνει την ανακοίνωση «στις αρχές του επόμενου έτους».

Η θητεία του Πάουελ στην ηγεσία της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου λήγει τον Μάιο, και ο νέος πρόεδρος συνήθως ορίζεται την άνοιξη. Ωστόσο, κατόπιν αιτήματος του Τραμπ, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ έχει αναλάβει την ευρεία αναζήτηση αντικαταστάτη του Πάουελ.

ΠΗΓΗ: ot.gr