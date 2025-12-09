Κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο Ηρακλείου, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων των αγροτών και των κτηνοτρόφων οι οποίες ξεκίνησαν το πρωί της Δευτέρας (08/12).

Όπως μεταδίδει το patris.gr, το αεροδρόμιο Ηρακλείου λειτούργησε από τις 5 μέχρι τις 11 το βράδυ της Δευτέρας και αφού έγιναν οι απαραίτητοι έλεγχοι ασφαλείας, σε ένδειξη καλής θέλησης οι αγροτοκτηνοτρόφοι αποφάσισαν να αποχωρήσουν από την πίστα του αεροδρομίου, ώστε να διευκολυνθούν οι επιβάτες που βρίσκονταν ήδη στον χώρο του αεροσταθμού και να πραγματοποιηθούν κανονικά οι προγραμματισμένες πτήσεις.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αναμένεται να λάβουν τις αποφάσεις τους για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους στις 10 το πρωί, οπότε και θα πραγματοποιήσουν συνέλευση.

Στο αεροδρόμιο στα Χανιά, η κεντρική πύλη παραμένει ανοιχτή με απρόσκοπτη την κίνηση των επιβατών.

Ενισχύονται οι αστυνομικές δυνάμεις της Κρήτης

Στο Ηράκλειο αναμένεται να φτάσουν την Τρίτη (09/12) διμοιρίες από την Αθήνα προκειμένου να ενισχύσουν τις τοπικές αστυνομικές δυνάμεις στα μπλόκα των αγροτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris.gr, στην Κρήτη έρχονται τέσσερις διμοιρίες ωστόσο για την ώρα παραμένει άγνωστο που θα μεταβούν.

Οι αστυνομικές δυνάμεις του Ηρακλείου βρίσκονται σε επιφυλακή εδώ και ώρες, με ανοιχτά μέτωπα αγρότες και τουρίστες έχουν εξαντληθεί και οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. από την Αθήνα θα τους βοηθήσουν

να πάρουν “ανάσα”.

Αφέθηκαν ελεύθεροι οι δύο αγρότες στο Ηράκλειο

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο αγρότες που είχαν προσαχθεί το μεσημέρι της Δευτέρας στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου για τα επεισόδια που σημειώθηκαν κοντά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης».

Την ίδια ώρα, δικογραφία έχει σχηματιστεί σε βάρος τουλάχιστον 20 αγροτών που φέρονται να συμμετείχαν στα σφοδρά επεισόδια σε Ηράκλειο και Χανιά, με κατηγορίες που περιλαμβάνουν απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατά συναυτουργία, οπλοφορία και οπλοχρησία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορές, διατάραξη κοινής ειρήνης και παρακώλυση συγκοινωνιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ταυτοποίησή τους έγινε μέσω βιντεοληπτικού υλικού, ενώ ανάμεσα στους συμμετέχοντες εντοπίστηκαν άτομα με βεβαρημένο ποινικό παρελθόν, υπόδικοι και κατάδικοι για υποθέσεις όπως εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών, κατοχή όπλων και εκρηκτικών, εκβιάσεις και ζωοκλοπές.

Κλιμάκωνει τις κινητοποιήσεις του ο αγροτικός κόσμος

Το μπλόκο στα Μάλγαρα καλά κρατεί, και οι αγρότες παραμένουν στο σημείο. Ο δρόμος προς Αθήνα είναι μόνιμα κλειστός ενώ κάποιες φορές κλείνει και ο δρόμος προς Θεσσαλονίκη.

Στο Τρίλοφο έγινε μια μεγάλη σύσκεψη με εκπροσώπους από όλα τα μπλόκα από τη βόρεια Ελλάδα, και αποφάσισαν να έχουν μια συντονιστική επιτροπή ώστε να έχουν μία κοινή γραμμή.

Έτσι αποφάσισαν να προχωρήσουν σε κλιμάκωση. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν σκοπό να μπουν μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Θα υπάρξει απόφαση για το εάν θα κλείσουν για λίγες ώρες και το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης.