Νεκρό ανασύρθηκε ένα 12χρονο αγόρι κατά τη διάρκεια προσέγγισης σκάφους με 37 μετανάστες στην παραλία Σβάλα της Σάμου. Σύμφωνα με το samos24 ο 12χρονος διαμελίστηκε από την προπέλα του σκάφους.

Ο θάνατός του αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια μιας δεύτερης άφιξης μεταναστών στο νησί, η οποία σημειώθηκε λίγο μετά τις τέσσερις τα ξημερώματα. Είχε προηγηθεί μια αποβίβαση αλλοδαπών το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή Λιβαδάκι στον Αγιο Κωνσταντίνο.

Οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη ο θανάσιμος τραυματισμός, εστιάζοντας στη στιγμή της προσέγγισης του σκάφους στην ακτή.