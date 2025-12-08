Ο Νίκος Μαρκάτος, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ», εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή τι θέλει να κερδίσει ο Τραμπ από τη στρατιωτική, και όχι μόνο, πίεση που ασκεί στη Βενεζουέλα. Πώς αντιδρά ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο και πόσο πιθανό είναι να λυθεί η κρίση με ήπιους τόνους.
Στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο «Στον σφιχτό κλοιό του Τραμπ (και) η Βενεζουέλα» μεταξύ άλλων θα ακούσετε:
- 0:37 Ποιος είναι ο ηγέτης της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.
- 2:14 Πώς είναι αυτή τη στιγμή η ζωή στη χώρα της Νότιας Αμερικής.
- 4:25 Για ποιους λόγους οι ΗΠΑ παρεμβαίνουν στη Βενεζουέλα και τι διεκδικούν.
- 6:18 Πού βασίζεται η στρατιωτική πίεση του Ντόναλντ Τραμπ στη Βενεζουέλα.
- 8:25 Η αντίδραση του Μαδούρο στον ασφυκτικό κλοιό του Τραμπ.
- 11:11 Πόσο πιθανή είναι η αμερικανική εισβολή στη Βενεζουέλα.
