Τι θέλει να κερδίσει ο Τραμπ από τη στρατιωτική, και όχι μόνο, πίεση που ασκεί στη Βενεζουέλα. Πώς αντιδρά ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο και πόσο πιθανό είναι να λυθεί η κρίση με ήπιους τόνους.

Τι θέλει να κερδίσει ο Τραμπ από τη στρατιωτική, και όχι μόνο, πίεση που ασκεί στη Βενεζουέλα. Πώς αντιδρά ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο και πόσο πιθανό είναι να λυθεί η κρίση με ήπιους τόνους.

Ο Νίκος Μαρκάτος, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ», εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή τι θέλει να κερδίσει ο Τραμπ από τη στρατιωτική, και όχι μόνο, πίεση που ασκεί στη Βενεζουέλα. Πώς αντιδρά ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο και πόσο πιθανό είναι να λυθεί η κρίση με ήπιους τόνους.

Στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο «Στον σφιχτό κλοιό του Τραμπ (και) η Βενεζουέλα» μεταξύ άλλων θα ακούσετε:

  • 0:37 Ποιος είναι ο ηγέτης της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.
  • 2:14 Πώς είναι αυτή τη στιγμή η ζωή στη χώρα της Νότιας Αμερικής.
  • 4:25 Για ποιους λόγους οι ΗΠΑ παρεμβαίνουν στη Βενεζουέλα και τι διεκδικούν.
  • 6:18 Πού βασίζεται η στρατιωτική πίεση του Ντόναλντ Τραμπ στη Βενεζουέλα.
  • 8:25 Η αντίδραση του Μαδούρο στον ασφυκτικό κλοιό του Τραμπ.
  • 11:11 Πόσο πιθανή είναι η αμερικανική εισβολή στη Βενεζουέλα.

