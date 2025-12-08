Παρά το γεγονός ότι τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 έχουν ήδη αναρτηθεί στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ, μόλις 1 στους 10 ιδιοκτήτες οχημάτων έχει προχωρήσει στην εξόφλησή τους εντός προθεσμίας.

Κι όμως, φέτος η καθυστέρηση μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά κοστοβόρα, καθώς εφαρμόζεται για πρώτη φορά το νέο σύστημα κλιμακωτών προστίμων που αυξάνει δραματικά τις επιβαρύνσεις όσο περνούν οι ημέρες.

Η εμπρόθεσμη πληρωμή των τελών λήγει οριστικά στις 31 Δεκεμβρίου 2025, χωρίς να προβλέπεται παράταση. Τα ποσά παραμένουν ίδια με πέρυσι, όμως οι κυρώσεις για όσους αμελήσουν τις προθεσμίες είναι πλέον πολύ αυστηρότερες.

Πώς λειτουργούν τα νέα κλιμακωτά πρόστιμα για τα τέλη κυκλοφορίας

Μετά τη λήξη της κανονικής προθεσμίας ενεργοποιείται αυτόματα ένα προοδευτικό σύστημα επιβαρύνσεων:

Πληρωμή έως 31 Ιανουαρίου 2026: προσαύξηση 25%

Πληρωμή εντός Φεβρουαρίου 2026: πρόστιμο 50%

Από 1η Μαρτίου 2026 και μετά: πρόστιμο 100%, δηλαδή διπλάσιο ποσό

Η ημερομηνία–παγίδα είναι σαφώς η 1η Μαρτίου, καθώς από εκεί και μετά ο ιδιοκτήτης καλείται να καταβάλει τα τέλη επί δύο. Το ελάχιστο πρόστιμο παραμένει στα 30 ευρώ, ανεξάρτητα από το ύψος των τελών.

Παραδείγματα επιβαρύνσεων

Για τέλη ύψους 100 ευρώ:

Καθυστέρηση έως Ιανουάριο → 130 ευρώ

Καθυστέρηση έως Φεβρουάριο → 150 ευρώ

Από 1η Μαρτίου και μετά → 200 ευρώ

Το «μοιραίο» λάθος της καθυστέρησης πέρα από τα προβλεπόμενα όρια μπορεί λοιπόν να διπλασιάσει το ποσό της οφειλής. Με τα ειδοποιητήρια ήδη διαθέσιμα στο myCAR, η έγκαιρη εξόφληση αποτελεί πλέον μονόδρομο για την αποφυγή των φουσκωμένων προστίμων.