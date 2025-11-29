Ίδια με πέρσι είναι τα τέλη κυκλοφορίας που αναρτήθηκαν για το 2026, τόσο στην αξία των τελών ανά κατηγορία αυτοκινήτου , αλλά ούτε και στον τρόπο εξόφλησης τους και στα πρόστιμα που υπάρχουν σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης.

Πώς τα πληρώνετε

Με χρήση κωδικών taxisnet

Από την εφαρμογή myCAR, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έχετε τη δυνατότητα να:

Θέσετε σε ψηφιακή ακινησία/κυκλοφορία το όχημά σας, καταθέτοντας ψηφιακά τις πινακίδες του, χωρίς να πρέπει να επισκεφθείτε τη ΔΟΥ σας.

Κατεβάσετε το ειδοποιητήριο για τα τέλη κυκλοφορίας και να λάβετε βεβαίωση μη οφειλής τελών κυκλοφορίας.

Άρετε την ακινησία του οχήματός τους και να πληρώσετε τέλη κυκλοφορίας με το μήνα

Ενημερωθείτε για πιθανή οφειλή τελών κυκλοφορίας

Χωρίς κωδικούς taxisnet

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να εκτυπώσετε το «Έντυπο τελών κυκλοφορίας».

Αφού επιλέξετε την ΕΙΣΟΔΟ, θα μεταφερθείτε στην ηλεκτρονική φόρμα όπου μπορείτε να αναγράψετε το ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας και επιλέγοντας ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ να βρείτε τα τέλη για το όχημα σας.

Βήμα-βήμα

Συμπληρώνω τον ΑΦΜ, που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας Συμπληρώνω τον αρ. κυκλοφορίας του οχήματος, που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας Επιλέγω το έτος τελών κυκλοφορίας Επιλέγω «Εκτύπωση»

Στη συνέχεια, θα πρέπει να δώσετε την εντολή εκτύπωσης για να εμφανιστεί το ειδοποιητήριο με τα Τέλη Κυκλοφορίας του 2025.

Προθεσμίες πληρωμής

Τα τέλη κυκλοφορίας καταβάλλονται εμπρόθεσμα :

το τελευταίο δίμηνο του τρέχοντος έτους (1/11 έως 31/12)

την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα εάν το όχημα ταξινομηθεί εντός του τρέχοντος έτους.

Τα πρόστιμα

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το νόμο, προβλέπεται πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής:

25% του ποσού των Τελών Κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί έως τις 31/1/2025,

50% του ποσού των Τελών Κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί εντός του Φεβρουαρίου 2025,

ισόποσο των Τελών Κυκλοφορίας, σε περίπτωση:

εξόφλησης από την 1/3/2025 και μετέπειτα ή

μερικής εξόφλησης ή μη εξόφλησης των Τελών Κυκλοφορίας έτους 2025.

Το ελάχιστο πρόστιμο ορίζεται στα 30 ευρώ. Για παράδειγμα, αν τα τέλη είναι 100 ευρώ, ο οδηγός θα πληρώσει 125 ευρώ τον Ιανουάριο, 150 ευρώ τον Φεβρουάριο και 200 ευρώ από τον Μάρτιο και μετά.

Τι να προσέξουν οι οδηγοί

Πριν από την πληρωμή ή τη δήλωση ακινησίας, η ΑΑΔΕ επισημαίνει τρία κρίσιμα σημεία:

Ο υπόχρεος των τελών είναι αυτός που εμφανίζεται ως κάτοχος του οχήματος στο μητρώο της ΑΑΔΕ την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.

Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, τα ειδοποιητήρια εκδίδονται για όλους, αλλά η πληρωμή από έναν καλύπτει το σύνολο. Αν δεν πληρωθούν, όλοι οι συνιδιοκτήτες ευθύνονται.

Όσοι επιθυμούν να αποφύγουν τα τέλη, μπορούν να θέσουν το όχημα σε ηλεκτρονική ακινησία μέσω του MyCar έως το τέλος του χρόνου. Αν όμως διαπιστωθεί ότι κυκλοφορεί, επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ, 30.000 ευρώ σε περίπτωση υποτροπής, καθώς και αφαίρεση διπλώματος για τρία έτη.

Εξαιρέσεις

Απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας έχουν οι εξής κατηγορίες οχημάτων:

Οχήματα ταξινομημένα από 1/1/2021 και μετά, με εκπομπές έως 122 γραμμάρια CO₂/χλμ.. Σε αυτά περιλαμβάνονται όλα τα ηλεκτρικά και τα περισσότερα plug-in ή υβριδικά μοντέλα.

Οχήματα ταξινομημένα από 1/11/2020 έως 31/12/2020, εφόσον εκπέμπουν κάτω από 90 γραμμάρια CO₂/χλμ.

Οχήματα ιδιοκτησίας ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τις ισχύουσες προϋποθέσεις και πιστοποιήσεις. Οι ιδιοκτήτες αυτών των οχημάτων θα λάβουν φέτος μηδενικό ειδοποιητήριο για τα τέλη κυκλοφορίας.

Απαλλαγή λόγω αναπηρίας

Από την υποχρέωση καταβολής των Τελών Κυκλοφορίας απαλλάσσονται οι συγκεκριμένες κατηγορίες ιδιοκτητών οχημάτων. Ειδικότερα το δικαίωμα της απαλλαγής από Τέλη Κυκλοφορίας των ανηλίκων αναπήρων, δύναται να παραχωρείται στο πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα ή έχει την επιτροπεία του ανήλικου αναπήρου. Η παραχώρηση του δικαιώματος απαλλαγής από τα Τέλη Κυκλοφορίας ισχύει μέχρι και το έτος της ενηλικίωσης του αναπήρου και για ένα μόνο όχημα, έστω και αν το πρόσωπο προς το οποίο παραχωρείται ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία σε περισσότερους του ενός ανηλίκους αναπήρους.

Στην περίπτωση ανήλικου αναπήρου, όπου το δικαίωμα της απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας έχει παραχωρηθεί στον/στους ασκούντα/ασκούντες τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία, τα πρόσωπα αυτά να μην έχουν στην κατοχή τους άλλο όχημα για το οποίο έχει χορηγηθεί απαλλαγή.

Η απαλλαγή των τελών κυκλοφορίας χορηγείται, μόνο, με την έκδοση σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και αφορά στα επόμενα έτη από την έκδοσή της, με εξαίρεση τα νέα οχήματα τα οποία θα λαμβάνουν απαλλαγή και για το πρώτο έτος ταξινόμησης.

Τέλος σε περίπτωση θανάτου ανήλικου αναπήρου, για λογαριασμό του οποίου είχε χορηγηθεί στα ως άνω πρόσωπα απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας, τα τέλη κυκλοφορίας οφείλονται από το επόμενο ημερολογιακό έτος εκείνου του θανάτου του αναπήρου.

Οι ανάπηροι που έχουν:

Πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών.

Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά 67%.

Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή του ενός ή και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% από το οποίο το 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο.

Ολική και από τους δύο οφθαλμούς τύφλωση, με ποσοστό αναπηρίας 100%.

Νοητική καθυστέρηση με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%.

Μεσογειακή αναιμία ή συγγενής αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία).

Δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία.

Νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή μεταμόσχευση νεφρού.

Αυτισμό, εφ’ όσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο και, εξαιτίας των παθήσεων αυτών ο παθών έχει καταστεί ανάπηρος, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, και είναι ανίκανος για εργασία και έχει ανάγκη βοήθειας.

Επίσης οχήματα με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1650κ.εκ., που ανήκουν:

αα) στους αναπήρους πολέμου, αξιωματικούς και οπλίτες.

αβ) στους ανάπηρους αξιωματικούς και οπλίτες των τριών κλάδων των Ενόπλων δυνάμεων, στους αξιωματικούς και άνδρες των Σωμάτων ασφαλείας, στους αξιωματικούς και άνδρες του Πυροσβεστικού και Λιμενικού σώματος, στους άνδρες της Αγροφυλακής, καθώς και στους υπαλλήλους της Τελωνειακής Υπηρεσίας τους εντεταλμένους στη δίωξη του λαθρεμπορίου.

αγ) στους πολίτες που κατέστησαν ανάπηροι, κατά το από 21.4.1967 έως 23.7.1974 χρονικό διάστημα, συνεπεία της δράσεως τους κατά του δικτατορικού καθεστώτος. Σημείωση Κατ’ εξαίρεση, τα επιβατικά αυτοκίνητα για τις ανωτέρω περιπτώσεις παραπληγικών αναπήρων και των αναπήρων με αναπηρία 100%, δύνανται να έχουν κυλινδρισμό κινητήρα ανώτερο των 1650 κ.εκ.

αδ) στους ανάπηρους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης.

αε) στους ανάπηρους αγωνιστές του Δημοκρατικού Στρατού.

Σε ανάπηρους πολίτες, οι οποίοι έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, κατ’ εξαίρεση απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας για αυτοκίνητο μέχρι 2650 κ.εκ. και για ποσοστό αναπηρίας 100% μέχρι 3650 κ.εκ.

Προϋποθέσεις απαλλαγής

H κυριότητα του οχήματος ανήκει 100% στον ανάπηρο, όπως αυτή προκύπτει από την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. Στην περίπτωση ανήλικου αναπήρου, το δικαίωμα της απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας δύναται να παραχωρείται στο πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία και μέχρι το έτος ενηλικίωσής του.

Η πάθηση από την οποία πάσχει ο ανάπηρος εμπίπτει στις προαναφερόμενες διατάξεις.

Ο ανάπηρος δεν έχει στην κατοχή του άλλο όχημα στο οποίο να έχει χορηγηθεί απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας (όπως αυτό προκύπτει από σχετική υπεύθυνη δήλωση).

Για αυτοκίνητο που ανήκε σε θανόντα ανάπηρο, στον οποίο είχε χορηγηθεί απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας λόγω της αναπηρίας του, οι κληρονόμοι στους οποίους περιέρχεται αυτό οφείλουν τέλη κυκλοφορίας από το επόμενο του θανάτου του κληρονομούμενου ημερολογιακό έτος.

Σε περίπτωση θανάτου προσώπου στο οποίο έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα της απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας για λογαριασμό ανήλικου αναπήρου, δύναται να παραχωρείται εκ νέου το δικαίωμα απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας στο πρόσωπο που ορίζεται επίτροπος ή στο έτερο πρόσωπο που δύναται να ασκεί τη γονική μέριμνα και έως την ενηλικίωση του αναπήρου.

Απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας για τα οχήματα που χρησιμοποιούν οι οργανώσεις εθελοντών πυροσβεστών

Σχετική διάταξη, που εντάσσεται στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΟΟ, το οποίο έχει τεθεί ήδη σε διαβούλευση, προβλέπει ότι τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης, τα πυροσβεστικά και οι υδροφόρες, που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας της Πολιτικής Προστασίας απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας, με την προϋπόθεση ότι τα οχήματα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε δράσεις πολιτικής προστασίας.

Εναλλακτικός τρόπος έκδοσης

Εναλλακτικά μπορείτε να ζητήσετε την έκδοση των τελών κυκλοφορίας μέσα από την πλατφόρμα του gov.gr και συγκεκριμένα στην διεύθυνση: https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/tele-kuklophorias

Προσοχή: Από την διεύθυνση αυτή εκδίδεται τα τέλη κυκλοφορίας μόνο με κωδικούς taxisnet.

Αλωνιάτης Απόστολος – Οικονομολόγος – φοροτεχνικός, Α’ Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της PROSVASIS AEBE και συγγραφέας

Πηγή: ot.gr