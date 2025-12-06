Στη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής, την ερχόμενη εβδομάδα, όπου αναμένεται να καθοριστεί ο συντονισμός όλων των μπλόκων της χώρας, στρέφεται πλέον η προσοχή των αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων. Οι άνθρωποι του μόχθου της γης κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, εκτιμώντας ότι η κυβέρνηση παίζει το παιχνίδι των καθυστερήσεων, καθώς δεν απαντά ούτε προσφέρει ξεκάθαρες λύσεις στα αιτήματά τους.

Τα σημαντικότερα, μεταξύ άλλων, είναι η άμεση καταβολή όλων των ενισχύσεων και αποζημιώσεων που εκκρεμούν, η θέσπιση κατώτατων εγγυημένων τιμών που θα αντανακλούν το πραγματικό κόστος παραγωγής, η μείωση του κόστους παραγωγής με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν 7 λεπτά/Kwh στο αγροτικό ρεύμα και η πλήρης αναμόρφωση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να προβλέπονται αποζημιώσεις στο 100% για παραγωγή και κεφάλαιο από κάθε κίνδυνο.

Τα νέα μπλόκα

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κλάδος ανασυντάσσεται, ενώ νέα μπλόκα στήνονται καθημερινά, πέρα από τα τρία μεγάλα σε Καρδίτσα, Λάρισα και Τρίκαλα.

Νωρίς το πρωί του Σαββάτου στήθηκε αυτό στις Μικροθήβες Μαγνησίας, καθώς και στο Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας, επί της Ιόνιας Οδού ενώ, παράλληλα, οι αγρότες προχώρησαν σε αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος του Μπράλου.

Η Ιόνια Οδός παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με την κίνηση των οχημάτων να επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Όπως δηλώνουν οι αγρότες, επιδιώκουν να αποφύγουν την ταλαιπωρία των οδηγών, γι’ αυτό και η κυκλοφορία διοχετεύεται μέσω παρακαμπτηρίων διαδρομών.

«Ζεσταίνουν» τις μηχανές στην Κρήτη

Επ’ αόριστον αποκλεισμό του αεροδρομίου Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», την ερχόμενη Δευτέρα (08/12), αποφάσισε η Συντονιστική Επιτροπή αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης, όπως μεταδίδει το patris.gr. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της, «o εμπαιγμός της κυβέρνησης προς τον πρωτογενή τομέα έχει πλέον ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής και αντοχής για τους αγρότες – κτηνοτρόφους της Κρήτης και δεν ανέχονται άλλο την κοροϊδία για τα κρίσιμα ζητήματα που επανειλημμένα αναδεικνύουν».

Στον αποκλεισμό του αεροδρομίου θα συμμετέχουν και οι αγροτοκτηνοτρόφοι από τον νομό Λασιθίου, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν στην Παχειά Άμμο στις 09:00 το πρωί της Δευτέρας και στη συνέχεια θα κατευθυνθούν προς το Ηράκλειο.

Παράλληλα, τη Δευτέρα θα υπάρξουν μπλόκα και στον ΒΟΑΚ, ενώ αναμένεται να κλείσουν την πύλη και του αεροδρομίου «Δασκαλογιάννη» στα Χανιά.

«Κλειστόν» και στα Μάλγαρα

Στα Μάλγαρα στο ρεύμα εξόδου προς Αθήνα, επιτρεπόταν μέχρι αργά η διέλευση μόνο σε οχήματα για λόγους έκτακτης ανάγκης, ενώ, για δύο ώρες το απόγευμα, παρέμεινε κλειστό και το ρεύμα εισόδου προς τη Θεσσαλονίκη.

Ανέβηκαν στην Εθνική Οδό

Από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, κομβόι τρακτέρ ξεκίνησαν από πολλές περιοχές της Φθιώτιδας, μεταξύ των οποίων η δυτική Φθιώτιδα, τα καμποχώρια της Λαμίας, η περιοχή Μώλου και Θερμοπυλών, η Αμφίκλεια, η Ελάτεια και γειτονικά χωριά. Εκατοντάδες μηχανήματα περικύκλωσαν τον κόμβο του Μπράλου.

Λίγο μετά τις 13:00, οι αγρότες κατάφεραν να «σπάσουν» τον αστυνομικό φραγμό και να ανέβουν στην Εθνική Οδό, κλείνοντας και τα δύο ρεύματα. Πάνω από 300 τρακτέρ παρατάχθηκαν στο οδόστρωμα, ενώ εκατοντάδες αγροτικά οχήματα βρίσκονται στους παράδρομους σε ετοιμότητα.

Πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν ότι βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με αγρότες από τον Δομοκό, με προοπτική να κινηθούν επιπλέον 100 τρακτέρ προς ενίσχυση του μπλόκου και αποκλεισμό των παραδρόμων. Νέες κινητοποιήσεις σχεδιάζονται και σε άλλα χωριά της περιοχής.

«Ήρθαμε για να μείνουμε», δήλωσε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας, Γιώργος Παλιούρας, εκφράζοντας το κλίμα αποφασιστικότητας που επικρατεί στις τάξεις των συγκεντρωμένων.

Οι επιπτώσεις για τους οδηγούς είναι σημαντικές, καθώς μια διαδρομή περίπου 25 χιλιομέτρων από τη Λαμία έως τα διόδια της Αγίας Τριάδας χρειάστηκε πάνω από τρεις ώρες, λόγω της κυκλοφορίας μέσω στενών παράδρομων, με μία μόνο λωρίδα και πολλαπλά σημεία συμφόρησης εξαιτίας των αγροτικών οχημάτων.

Κλειστός ο κόμβος Θήβας

Την ίδια στιγμή, στη Βοιωτία, ο κόμβος της Θήβας παραμένει κλειστός από χθες (5/12), ενώ για αύριο (7/12) έχει προγραμματιστεί νέα μεγάλη συγκέντρωση αγροτών με τρακτέρ από τη Λιβαδειά και τον Ορχομενό προς το Κάστρο, με στόχο νέους αποκλεισμούς. Οι Αρχές βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, καθώς η κίνηση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα.

Μπλόκα και σε τελωνεία

Αγροτικά μπλόκα έχουν στηθεί επίσης, στα τελωνεία Κήπων, Εξοχής, Προμαχώνα, Ευζώνων, Νίκης, καθώς και στον κόμβο Καλπακίου, που οδηγεί στο Τελωνείο Κακκαβιάς.

Στον συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων διεξάγεται πλέον κανονικά, καθώς οι αγρότες προχώρησαν στο άνοιγμα και των δύο ρευμάτων, αφού είχαν αποκλείσει το τελωνείο για τα φορτηγά από τις 13:00 έως τις 17:00, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους. Για περίπου μία ώρα, η πρόσβαση ήταν κλειστή για όλα τα οχήματα, εξαιτίας της παρουσίας φορτηγών δημοσίας χρήσης, που έφτασαν στο σημείο, για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στον αγώνα των αγροτών.

Ιστορικό μπλόκο στη Σιάτιστα

Στη Σιάτιστα, το μπλόκο χαρακτηρίζεται ως το μεγαλύτερο στα χρονικά. Οι αγρότες αναμένεται, αύριο (7/12), στις 12:00, να αποφασίσουν στη Συντονιστική Επιτροπή, την περαιτέρω κλιμάκωση, με προτάσεις που περιλαμβάνουν το κλείσιμο των γραφείων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη και, αν χρειαστεί, μετάβαση και στη Θεσσαλονίκη.

Δύσκολα η πρόσβαση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Ακόμα, στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης έχει διακοπεί η πρόσβαση από τη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Η πρόσβαση πραγματοποιείται μόνο μέσω του κόμβου Θέρμης ή της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών.

Σε απόσταση αναπνοής από το αεροδρόμιο, κλούβες των ΜΑΤ έχουν τοποθετηθεί κάθετα στο οδόστρωμα, εμποδίζοντας την κίνηση περίπου 150 τρακτέρ που παραμένουν συγκεντρωμένα στο σημείο.

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Θέρμης, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, δήλωσε στην ΕΡΤ το εξής: «Το μπλόκο μας θα ενισχυθεί. Ήδη κάποιοι συνάδελφοι το συζητάνε από τις γύρω περιοχές να ενισχύσουν το μπλόκο».

Στο πλευρό των αγροτών στέκονται και οι φοιτητές, με τον Σύλλογο της Γεωπονίας του ΑΠΘ να δίνει το παρών στις κινητοποιήσεις.

Για τα επεισόδια στον κόμβο έχει σχηματιστεί δικογραφία για «διατάραξη κοινής ειρήνης σε επικίνδυνες σωματικές βλάβες και σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να διευρυνθεί αυτή η δικογραφία και σε άλλα αδικήματα».

Η Θεσσαλονίκη έχει περικυκλωθεί σε τρία σημεία από τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Νέο μπλοκο σημειώθηκε σήμερα στον κόμβο Δερβενίου από αγρότες του Λαγκαδά, της Βόλβης και του Ωραιοκάστρου, χωρίς να κλείσουν τον δρόμο.