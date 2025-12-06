Το μήνυμα ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στον διάλογο με τους αγρότες εξέπεμψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Μαρκόπουλο όπου περιοδεύει σήμερα.

Ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε από τους αγρότες να έλθουν συντεταγμένα, με συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα και όπως είπε, χαρακτηριστικά: «Eίμαστε εδώ να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε». Επίσης, σημείωσε με νόημα ότι οι διαμαρτυρίες οφείλουν να να λαμβάνουν υπόψη το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Σε ό,τι αφορά στο γενικοτερο πολιτικό σκηνικό ο πρωθυπουργός είπε ότι «επειδή τελευταία είναι επίκαιρες οι ταξιδιωτικές αναλογίες. Σήμερα το σκάφος της πατρίδας μας κινείται ασφαλές αλλά σε ταραγμένα νερά. Η Ελλάδα σήμερα είναι μια πολύ καλύτερη χώρα από αυτή που παραλάβαμε το 2019. Λαμβάνουμε τα μηνύματα των πολιτών για αυτό προχωρούμε σε στοχευμένες κινήσεις».

Υπενθυμίζεται ότι οι αγρότες βρίσκονται σε κινητοποιήσεις τις τελευταίες ημέρες, ενώ φουντώνουν συνεχώς τα μπλόκα σε όλη τη χώρα. Δείτε εδώ ποιοι δρόμοι και κόμβοι έχουν ήδη κλείσει.

Στο ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας στο Μακρόπουλο ο Μητσοτάκης – Τι είπε

«Στο Μαρκόπουλο, βλέπουμε έμπρακτα πώς πιάνουν τόπο οι ευρωπαϊκοί πόροι, για να μπορούμε να παρέχουμε αφενός στους πολίτες τις σωστές υποδομές που τους αξίζουν, αφετέρου στους εργαζόμενους του Κέντρου Υγείας τις συνθήκες εργασίας για να μπορούν να επιτελούν το καθήκον τους με τον όσο το δυνατόν πιο άρτιο τρόπο» τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκεπτόμενος νωρίτερα το Κέντρο Υγείας στο Μαρκόπουλο, οι εγκαταστάσεις του οποίου έχουν ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος αναβάθμισης των νοσοκομείων και κέντρων υγείας της χώρας με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, την ώρα, που ξεκινούν δράσεις των Κινητών Ομάδων Υγείας.

Στους ανακαινισμένους χώρους του Κέντρου Υγείας ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε από τη διευθύντρια του Κέντρου Υγείας Μαρκοπούλου Ευαγγελία Ρήγα, ενώ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με γιατρούς, νοσηλευτές και πολίτες.

Μετά το πέρας της επίσκεψης του ο πρωθυπουργός, παρουσία και του υπουργού Υγείας, ‘Αδωνι Γεωργιάδη, σημείωσε ότι: «Στη χώρα μας υλοποιείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης του κτιριολογικού εξοπλισμού του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ουσιαστικά από συστάσεώς του, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και όχι μόνο. Ανακαινίζονται πάρα πολλά Κέντρα Υγείας σε ολόκληρη τη χώρα. Ένα από αυτά είναι και το Κέντρο Υγείας το οποίο επισκεπτόμαστε σήμερα εδώ, στο Μαρκόπουλο. Είχα δει και εγώ τις φωτογραφίες, κ. Υπουργέ, κα Αναπληρώτρια Υπουργέ, κα Διευθύντρια, από το πώς ήταν το Κέντρο Υγείας πριν.

»Πράγματι, όπως είπε και ο Υπουργός -και νομίζω ήταν ευγενικός στη φρασεολογία την οποία χρησιμοποίησε-, ήταν ένα “κουρασμένο” Κέντρο Υγείας, το οποίο ουδέποτε είχε αναβαθμιστεί. Βλέπετε ότι σήμερα έχει μετατραπεί ουσιαστικά σε ένα υπερσύγχρονο Κέντρο Υγείας, το οποίο μπορεί να καλύπτει τις πρωτοβάθμιες ανάγκες του ευρύτερου πληθυσμού της περιοχής εδώ στο Μαρκόπουλο και πέριξ αυτού.

»Θέλω, επίσης, να σταθώ ιδιαίτερα στις δράσεις τις οποίες αναπτύσσει το Υπουργείο ως προς τις Κινητές Ομάδες Υγείας, τη δυνατότητα, δηλαδή, που έχουμε πια να μπορούμε να επισκεπτόμαστε ασθενείς στα σπίτια τους και να τους παρέχουμε υπηρεσίες υγείας. Είναι μία τελείως καινοτόμος δράση, η οποία υλοποιείται για πρώτη φορά από το Υπουργείο Υγείας. Έχει αγκαλιαστεί από την κοινωνία και αναμένουμε να μπορέσει να εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα».

Από την πλευρά του ο Υπουργός Υγείας ‘Αδωνις Γεωργιάδης επισήμανε: «Πριν από έναν χρόνο είχα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου, κ. Πρόεδρε, όταν υπογράψαμε τη σύμβαση και ξεκινούσε το έργο. Ήταν πραγματικά ένα πάρα πολύ “κουρασμένο” κτήριο του 1986, με πολύ μικρές ενδιάμεσες παρεμβάσεις, κυρίως στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

»Κάναμε τη μεγαλύτερη ανακαίνιση που μπορούσε να γίνει. Αλλάξαμε καλώδια, υδραυλικά, ενεργειακή αναβάθμιση, φωτοβολταϊκά, κεντρική διαχείριση της ενέργειας. Έχουμε ενισχύσει το προσωπικό. Τώρα η Ειρήνη έχει προκηρύξει και νέες θέσεις σε προσωπικό εδώ και την ευχαριστώ. Και βεβαίως, έρχονται και τα νέα μηχανήματα, και μικροβιολογικά μηχανήματα καινούργια και μηχανολογικός εξοπλισμός, πάλι από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μέσα σε έναν χρόνο, πλέον, το Κέντρο είναι κάτι τελείως καινούργιο και σας ευχαριστούμε πολύ γι’ αυτό».

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη σημείωσε: «Είμαστε στο ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας στο Μαρκόπουλο. Σε λίγες μέρες ξεκινάνε και οι δράσεις των Κινητών Ομάδων Υγείας, με επισκέψεις κατ’ οίκον για κάθε πολίτη που έχει ανάγκη από ιατρική φροντίδα. Σε σχέση και με την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας, προχωράμε στην αντικατάσταση του εξοπλισμού εδώ στο Κέντρο Υγείας και σε όλα τα Κέντρα Υγείας Ανατολικής Αττικής για να παρέχουμε στους πολίτες υπηρεσίες υγείας κοντά στο μέρος που κατοικούν, χωρίς να χρειάζονται να μετακινούνται και να ξοδεύουν χρήματα».